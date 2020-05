Bundesliga vor Schicksalstag: Verwirrung um Neustart-Termin - kommt jetzt alles doch ganz anders?

Die Bundesliga hofft weiterhin auf die Fortsetzung der Saison. Am 6. Mai soll dazu eine Entscheidung fallen. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Die Woche der Wahrheit beginnt: Am 6. Mai wird wohl eine Entscheidung zur Bundesliga*-Zukunft gefällt

Bei der DFL hat man ein Konzept für die Durchführung von Geisterspielen erarbeitet.

hat man ein Konzept für die Durchführung von erarbeitet. Ist die Politik damit einverstanden? Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 6. Mai, 10.27 Uhr: Die geplante Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen verteidigte Gesundheitsminister Spahn wenige Stunden vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder.

Es sei wichtig, dem Profisport „insgesamt eine Perspektive zu geben, auch dort geht es um wirtschaftliche Fragen“, sagte Spahn im ZDF und ergänzte: „Aber mein Eindruck ist, auch viele Millionen Fans in Deutschland fragen natürlich, wann es dort wieder losgehen kann.“

Bundesliga: Neustart-Datum fix - oder kommt jetzt alles doch ganz anders?

Update vom 6. Mai, 10.02 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga ein konsequentes Handeln bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen gefordert.

„Wir haben in den letzten Tagen gesehen, bei dem einen oder anderen muss das Verständnis dafür, dass es hier um etwas geht, offensichtlich noch geweckt werden“, sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Deswegen sei „ein klares Durchgreifen“ der Deutschen Fußball Liga und der einzelnen Teams „ganz, ganz wichtig“.

Am heutigen Mittwoch wird mit einer Entscheidung über den Neustart der Bundesliga gerechnet. Der Bund will dem deutschen Profi-Fußball nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga erlauben. „Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen“, heißt es in der der dpa in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage. Ein genauer Termin ist offen gelassen.

Bundesliga in der Corona-Krise: Fällt heute die Entscheidung zum Neustart?

Update vom 6. Mai, 9.14 Uhr: An diesem Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs in einer Telefonschalte über Corona-Lockerungen. Der Bild liegt nach eigenen Angaben der Beschlussentwurf des Corona-Gipfels vor.

Die 1. und 2. Liga sollen wegen der „Sonderstellung von Berufssportlerinnen und Berufssportlern“ demnach den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, zitiert die Zeitung aus dem Papier - für den Wiederbeginn werde ein Termin noch im Mai anvisiert. Vorher müssen die Spieler zwei Wochen in Quarantäne. Damit wäre der 15. Mai, der zuletzt noch als Neustart-Termin genannt wurde, nicht zu halten.

Corona-Pause: Bundesliga bald im Free-TV?

Update 5. Mai, 19.44 Uhr: Wird die Bundesliga nach der Corona-Pause aus Angst vor Sky-Partys im Free-TV übertragen? Die Chancen stehen wohl nicht allzu schlecht.

Update vom 5. Mai, 16.15 Uhr: Erleben wir schon bald die Fortsetzung der Bundesliga? Am Mittwoch, 6. Mai, soll dazu eine Entscheidung fallen. Als Datum für den Neustart wurde schon der 15. Mai genannt. Eine offizielle Bestätigung dazu steht aber noch aus.

Währenddessen meldet der nächste Klub aus der Bundesliga* positive Corona-Fälle: Borussia Mönchengladbach. Wie die Rheinische Post berichtet, sind ein Physiotherapeut und ein Spieler infiziert.

Bundesliga-Hammer trotz Kalou-Skandal? Datum für Neustart steht - DFL benötigt doch mehr Tests

Update vom 5. Mai, 13.47 Uhr: Das von der Politik so gelobte Hygienekozept der DFL zur Wiederaufnahme der Bundesliga benötigt offenbar doch mehr Corona-Tests als bislang angegeben. Das berichtet ZEIT Online und beruft sich dabei auf Aussagen der Fußball-Liga.

„Mit Blick auf die Anzahl der geplanten Corona-Tests werden sich im Wesentlichen durch die Erweiterung um freiwillige Testungen im häuslichen Umfeld sowie die zwei Testwellen vor Start des Mannschaftstrainings Veränderungen ergeben“, wird dabei ein DFL-Sprecher zitiert.

Bundesliga: Neustart geplant - Doch mehr Corona-Tests nötig?

Eine genau Anzahl der benötigten Tests nannte die DFL dabei aber nicht, weil „eine genaue Prognose zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, da weder die Länge der restlichen Saison inklusive englischer Wochen noch die Anzahl der zu testenden Familienmitglieder feststeht.“

So rechnet ZEIT Online, dass man für eine Saison, die lediglich an den Wochenenden zu Ende gebracht wird, mit 30.000 bis 35.000 benötigten Tests. Sollten aber englische Wochen stattfinden, also auch Spieltage unter der Woche, werde die Dauer der Saison verkürzt, die Zahl der Tests und die Infektionsgefahr verringert und man würde „lediglich“ 25.000 und mehr Tests benötigen.

+ Geht es in der Bundesliga bald wieder rund? © dpa / Jan Woitas Zuletzt war von benötigten 20.000 Tests die Rede, ehe von einer Obergrenze von 25.000 gesprochen wurde. Nun ist es offenbar abhängig davon, in welchem Rhythmus die Liga zu Ende gespielt wird.

Bundesliga-Hammer trotz Kalou-Skandal? Datum für den Neustart steht fest

Update vom 5. Mai, 9.33 Uhr: Bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 6. Mai könnte in der Schalte auch eine Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga in Erwägung gezogen werden - ab dem 15. Mai und als Geisterspiele. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Verhandlungskreise. Trotz der Teils heftigen Kritik am Skandal-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou, soll die Bundesliga nun also bald starten.

Bundesliga-Neustart: Schicksalstag naht - Düsteres Szenario denkbar

Update vom 4. Mai, 17.30 Uhr: Handfestes Skandal-Video in der Bundesliga. Den Spielern sind die Corona-Regelungen offenbar egal. Die Einhaltung des Hygienekonzeptes, das sehr eng an den Neustart der Bundesliga gekoppelt ist, wird dabei mit Füßen getreten. Auf tz.de* finden Sie einen Kommentar zur aktuellen Lage - mit einer drastischen Forderung.

Update vom 4. Mai, 15.07 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Ausnahmen für Fußballprofis für einen Neustart der Bundesliga erneut abgelehnt. Der CSU-Politiker habe betont, dass es für Bundesliga-Spieler keine „Privilegien“ geben könne, sagte sein Sprecher Steve Alter am Montag in Berlin.

Das Konzept der Deutschen Fußball Liga für eine Fortsetzung des Spielbetriebs halte Seehofer nach wie vor „für eine sehr gute Grundlage für Lockerungen in diesem Bereich“. Noch habe die Bundesregierung aber nicht gemeinsam mit den Ländern darüber entschieden, ob sie „dieses Konzept zur Anwendung bringen will“.

Update vom 4. Mai, 14.15 Uhr: Aufatmen in der Bundesliga. Im schlimmsten Fall hätte der Montag einen herben Dämpfer für die Neustart-Hoffnungen bedeuten können, doch die Meldung des 1. FC Köln sorgte für kollektives Aufatmen im deutschen Profifußball. Nach drei positiven Tests ergab die zweite Analyserunde beim FC ausschließlich negative Ergebnisse, das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat damit die erste Hürde genommen.

Bundesliga-Neustart: Schicksalstag naht - Düsteres Szenario denkbar

Erstmeldung vom 4. Mai: Frankfurt - Wieder einmal blicken alle Verantwortlichen, Spieler und Fans gebannt einem Tag entgegen, der möglicherweise über die nahe Zukunft der Bundesliga* bestimmen kann. Nach dem 23. und 30. April ist es dieses Mal der 6. Mai. Am Mittwoch werden von der Regierung weitere Entscheidungen zum professionellen Sport in Deutschland erwartet.

Wie ist aktuell die Stimmung in der Politik? Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat seine positive Grundhaltung zu möglichen Geisterspielen der Fußball-Bundesliga* in der Coronavirus-Krise* bekräftigt. Der Plan der DFL muss sich aber aus Sicht des CDU-Politikers in der Realität beweisen. „Das Konzept ist schlüssig, ob es funktioniert, weiß man immer erst nachher“, sagte Reul bei „Radiowelt“ auf Bayern 2 am Montag.

Bundesliga: Neustart schon vor Augen? Reul bringt schnellen Abbruch ins Spiel

Gleichzeitig wurde er aber auch schonungslos ehrlich und sprach das aus, wovor sich alle, die an der Fußball-Welt teilhaben, fürchten: „Man kann das Risiko kalkulieren und auf der anderen Seite muss auch jeder Beteiligte wissen, wenn es da Probleme gibt, dass dann so eine Geschichte auch wieder abgebrochen werden kann.“

Die DFL hofft darauf, die derzeit unterbrochene Saison mit Geisterspielen fortsetzen zu können und hat dafür ein Konzept zu Hygiene und Sicherheit vorgelegt. „Wenn man die Menschen so praktisch isoliert, permanent testet, dann kann das sein, aber wissen tue ich das jetzt auch noch nicht“, sagte Reul über die Erfolgschancen.

Bundesliga: Nach Kölns Corona-Chaos - Neustart noch im Mai?

Zuletzt waren drei Personen bei Bundesligist 1. FC Köln positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Trio musste in 14-tägige Quarantäne, das übrige Team trainiert in Gruppen. „Ja, das ist doch bei anderen Menschen auch so. Es werden nicht alle in Quarantäne gesetzt, sondern diejenigen, bei denen dieser Nachweis geführt worden ist“, sagte Reul dazu.

Die „schwierigste Frage“ ist aus Sicht des NRW-Innenministers, was bei möglichen Fanaufläufen vor Stadien und in Städten passieren werde. „Das wird für die Polizei eine große Herausforderung sein, weil nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen, werden Ansammlungen sein“, sagte Reul. „Wir werden da auch sicherlich einige Anzahl an Polizisten benötigen.“

Währenddessen plant man beispielsweise beim FC Bayern München die Zukunft des Kaders. Präsident Herbert Hainer hat wohl unfreiwillig den möglichen Abschied von vier Spielern verraten. Bundesliga-Legende Jupp Heynckes stichelte gleichzeitig gegen Leroy Sané.

