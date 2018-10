Eintracht beim FCN im Liveticker: Ndicka sieht frühe Gelbe Karte

Eintracht Frankfurt muss heute in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ran - alle Infos in unserem Liveticker!

Eintracht Frankfurt muss heute in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ran. Die Chancen stehen gut für die Hessen, den nächsten Dreier einzufahren.

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt (0:0)

1. FC Nürnberg Mathenia - Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold - Rhein, Behrens - Misidjan, Kubo, Kerk - Knöll Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - Fernandes - da Costa, Kostic - de Guzman, Gacinovic - Jovic, Rebic Tore Fehlanzeige Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover)

27. Für neutrale Zuschauer ist das wirklich ein ganz schönes Fußballspiel. SGE-Fans wird auffallen: Wir sind nicht gallig genug.

26. Wir müssen kurz noch nachreichen, was vor der Ecke passiert ist: Seitenwechsel von Rebic auf Kostic, der flankt rein. Jovic verpasst artistisch per Fallrückzieher. Der Ball berührt aber einen Nürnberger, daher die Ecke.

24. Die Variante war gar nicht so schlecht: De Guzman spielt den Ball flach in den Strafraum. Zwei Adler rennen an, verpassen aber den Ball.

24. Ecke SGE! De Guzman von links.

23. Diesmal langer Ball vom FCN auf Knöll. Der legt in unserem Strafraum aber Hasebe, Freistoß Trapp.

23. Adi Hütter gestikuliert am Rand, zeigt seinen Jungs an, dass sie weiter nach vorne schieben sollen.

22. Wir stehen heute ein bisschen defensiver. Nürnberg macht richtig Dampf, rennt immer wieder an - es wird viel gedoppelt.

20. Die Eintracht muss Angriffe immer wieder abbrechen und hinten rausspielen. Nach vorne ist das bislang eher mau.

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt: Hausherren überraschend stark

19. Nürnberg steht hinten ziemlich dicht. Die Franken gehen auch mit der nötigen Aggressivität drauf. Das wird kein Zuckerschlecken heute.

18. Leute, Leute. Da hätte es fast geklingelt. Nürnberg mit Dauerdruck auf den SGE-Kasten. Flanke von links, Knöll lauert und setzt den Ball glücklicherweise nur an den Pfosten.

16. Schöne Szene von Trapp! Kerk schnibbelt die Pille rein, Trapp faustet den Ball raus. Der landet bei Leibold, doch der semmelt - abgefälscht - drüber. Die nachfolgende Ecke bringt keine direkte Gefahr.

16. Freistoß FCN, halbrechts etwa 25 Meter vorm Tor. Die Eintracht mit Ein-Mann-Mauer.

15. So, erste richtige SGE-Chance! Da Costa erobert den Ball auf rechts, passt zurück zu Kostic. Der flankt rein und findet Jovic. Doch den Kopfball hat Mathenia sicher.

13. Flanke von Kostic über den halben Platz. Abnehmer ist Jovic. Der hätte vielleicht besser direkt abgeschlossen, weil ihm ein Nürnberger die Kugel noch vom Fuß spitzeln kann.

12. Nürnberg besser als erwartet, müssen wir sagen. Eben Kubo knapp im Abseits.

11. Die Hausherren haben auf jeden Fall einen Tick mehr vom Spiel. Unsere bislang noch nichts Nennenswertes nach vorne. Wir spielen offenbar auf den tödlichen Pass. Uwe Bein, ick hör Dir trapsen.

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt: Frühes Gelb für Ndicka

9. Spielt Nürnbergs Keeper Mathenia schon jetzt auf Zeit?! Das dauert ja ewig, bis der abschlägt.

8. Hasebe will einen Konter einleiten, verschätzt sich aber und der Ball landet statt im Lauf von Rebic in der FCN-Abwehr.

7. Freistoß FCN aus etwa 35 Meter. Aber der Ball mal war so richtig mies und landete mit viel Rückenwind gerade mal am SGE-Strafraum-Rand. Den konnten wir locker klären.

6. Innerhalb von wenigen Sekunden liegt der dritte Nürnberger auf dem Boden. Diesmal zurecht, weil da Costa Leibold einen mitgegeben hat. Das war schon eher gelbwürdig.

5. Ärgerliche frühe Gelbe, die man auch nicht unbedingt hätte geben können. Ndicka rauscht per Grätsche heran, erwischt seinen Gegenspieler aber nur minimal. Dennoch zeigt der Schiri Gelb. Naja...

5. Gelbe Karte für Ndicka.

4. Hui! Aus dem Nichts zieht Behrens aus etwa 25 Metern ab - und der Ball wird richtig gefährlich. Fliegt knapp am rechten oberen Eck vorbei. Da wäre Trapp nicht dran gekommen. Glück gehabt!

4. Bisher noch nicht viel passiert, bisschen Geplänkel im Mittelfeld.

2. Die Eintracht hatte Anstoß und spielt von rechts nach links. Hinten wieder die bekannte Dreierkette, die bei Druck zu einer Fünferkette wird.

1. Anpfiff! Aus der Gästekurve erschallen "Deutscher Pokalsieger"-Rufe, geil!

13.30 Die Teams laufen auf den Rasen. In Nürnberg regnet es etwas.

13.28 Die Hausherren mit schicker Schalparade und einigen großen Schwenkern in der Heimkurve. Sieht man ja heutzutage auch nicht mehr überall in der Liga. Frankfurt gewohnt viel Tifo-Material am Start. Wird sicher ein toller Nachmittag!

13.28 Die Adler wieder sehr reisefreudig: Mehr als 4000 sind im Max-Morlock-Stadion.

13.27 Kurzer Blick auf den Gegner: Nürnberg hat in neun Spielen bislang 19 Gegentore kassiert. Das ist der zweithöchste Wert der Liga (nach Stuttgart und Fortuna). Könnte der Tag von Jovic und Rebic werden!

13.25 Klar ist: Der Glubb hat das, was vielen Bundesligisten inzwischen fehlt: Eine alteingesessene Fanszene, die an guten Tagen auch ordentlich Gas gibt. Spannung auf den Rängen ist also garantiert.

13.22 Wenn wir an Nürnberg denken, haben wir gemischte Gefühle. Da hat die Eintracht oft nicht gut ausgesehen (0:4 im Pokal vor einigen Jahren). Andererseits war da auch die wundersame Rettung unter Kovac, die uns den Gang in die zweite Liga erspart hat.

13.20 Gude Adlers! In wenigen Minuten geht es los: Die Eintracht tritt beim Inbegriff der Fahrstuhl-Mannschaft an, dem 1. FC Nürnberg. Wir sind guter Dinge, dass die Hütter-Truppe die nächsten drei Punkte holt. Alle Infos in unserem Liveticker!

Frankfurt - Die aktuelle Lage bei Eintracht Frankfurt in einem Wort zusammengefasst? Läuft! Die Hessen müssen heute beim 1. FC Nürnberg ran (hier verraten wir Ihnen, wie Sie das Spiel im Livestream und live im TV sehen). Und die Eintracht fährt mit breiter Brust nach Mittelfranken: In der Europa League besiegte die Mannschaft von Adi Hütter Apollon Limassol 2:0, in der Liga feierten die Adler zuletzt ein 7:1-Torfestival gegen Fortuna Düsseldorf. Gut möglich, dass der Wahnsinn heute in Nürnberg weitergeht! Anstoß ist um 13.30 Uhr. Unser Liveticker beginnt wie immer eine gute Viertelstunde vor Spielbeginn.

Matthias Hoffmann