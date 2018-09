Eintracht gegen Gladbach im Liveticker: Spielt Ante Rebic schon von Beginn an?

Die Eintracht muss in der Englischen Woche der Bundesliga heute in Mönchengladbach ran. Alle Infos in unserem Liveticker!

Frankfurt - Die Eintracht hat mit dem Unentschieden gegen RB Leipzig den Bundesliga-Fehlstart gerade so abgewendet. Nun geht es am fünften Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Gut möglich, dass SGE-Trainer Adi Hütter gegen die Fohlen rotieren wird. Der Grund: Die Eintracht hatte erst vergangene Woche ein Spiel unter der Woche, besiegte da spektakulär Olympique Marseille 2:1 in der Europa League.

Doch für viele Eintracht-Fans gibt es nur ein Thema vor dem Gladbach-Gipfel: Spielt Ante Rebic in dieser Saison erstmalig von Beginn an? Bislang hat sich Adi Hütter noch nicht in die Karten gucken lassen. Tendenz: Der WM-Shootingstar, der lange an einer Fußverletzung litt, bleibt zunächst auf der Bank sitzen und wird dann als Joker eingesetzt. Anpfiff der Partie, zu der nur rund 2000 Adler anreisen werden, ist heute um 20.30 Uhr. Unser Liveticker startet eine Viertelstunde vor Beginn. Auuuuuuf jetzt!

Matthias Hoffmann





Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (-:-)