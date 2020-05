Bundesliga im Live-Ticker: Traumtor auf Schalke - Chancen-Wahnsinn in Wolfsburg

Bundesliga: Bei Schalke und Bremen kriselt es, aber auch Eintracht Frankfurt gerät unter Druck. Die Samstags-Konferenz im Live-Ticker.

Nach der Corona-Pause * geht es in der Bundesliga* Schlag auf Schlag.

* geht es in der Bundesliga* Schlag auf Schlag. Am Wochenende steht der 29. Spieltag * auf dem Programm.

* auf dem Programm. Am Samstag bringt insbesondere die Partie Schalke 04 gegen Werder Bremen Brisanz. Zudem stehen drei weitere Spiele an. Wir sind in der Konferenz für Sie mit dabei.

Begegnungen (Samstag, 15.30 Uhr) Spielstand Letzter Torschütze FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:1 (0:1) 0:1 Bittencourt (33.) 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 0:1 (0:1) 0:1 Bebou (43.) Hertha BSC - FC Augsburg 1:0 (1:0) 1:0 Torunarigha (24.) VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1) 1:1 Mbabu (59.)

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Screen nach unten ziehen +++

73. Minute: In allen Stadien bricht jetzt langsam die letzte Viertelstunde an. Gelingt Schalke und Mainz noch der Ausgleich? Wolfsburg drängt wie wild auf den Dreier und was macht der FC Augsburg noch in Berlin? Wir sind gespannt!

67. Minuten (WOB-SGE): 16:4! Das ist die Chancen-Statistik in Wolfsburg - und trotzdem steht es nur 1:1. Pongracic vergeigt die nächste Riesen-Chance aus sieben Metern. Ob die Eintracht hier wirklich einen Punkt mitnehmen kann?

61. Minute (M05-TSG): Toooooor? Nein, doch nicht! Der Treffer der Mainzer zählt nicht, weil TSG-Keeper Baumann zuvor gefoult wurde.

59. Minute (WOB-SGE): TOOOOOR! Der Ausgleich für die Wölfe! Arnold schlägt einen Freistoß von rechts mit Zug zum Tor in den Strafraum, Mbabu hält den Kopf rein, Trapp ist zwar noch dran, aber kann die Kugeln nicht mehr abwehren.

+ Bundesliga im Live-Ticker: Traumtor auf Schalke - Elfer-Irrsinn in Wolfsburg und Mainz © dpa / Bernd Thissen 54. Minute (S04-SVW): Da haben die Schalke die große Chance! Benito Raman taucht frei vor Pavlenka auf, doch der Werder-Keeper behält die Oberhand und sticht das Ding!

49. Minute (S04 - SVW): Schake liegt gegen Werder immer noch hinten, es droht das elfte Spiel in Folge ohne Sieg! Das gab es zuletzt 1997. Ok, da holten die Knappen immerhin den UEFA-Cup...

46. Minute (M05-TSG): In Mainz rollt der Ball schon wieder. Können die Gastgeber in die zweiten Hälfte noch den Ausgleich erzielen? Coach Achim Beierlorzer wechselt zur Pause gleich drei Mal!

Halbzeit: Pause in allen Stadien. Während die Hertha völlig verdient gegen den FC Augsburg führt, liegen in Wolfsburg und Hoffenheim jeweils die Gäste vorne, die bislang weniger in Erscheinung getreten waren. Auf Schalke führt ein starkes Bremen, dank eines sensationellen Treffers von Leo Bittencourt.

⏱ 45.+3 Min



⏸️ Pause auf Schalke. Eine absolut verdiente Führung für die Grün-Weißen!



⚽ 0:1 #S04SVW pic.twitter.com/wb8GFPevxO — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 30, 2020

44. Minute (WOB-SGE): Wahnsinn! Die Wölfe bringen die Kugel nicht im Eintracht-Kasten unter. Schon 13 Torschüsse von Glasner-Elf, doch in Führung liegen die Hessen aus Frankfurt.

Bundesliga im Live-Ticker: Traumtor auf Schalke - Elfer-Irrsinn in Wolfsburg und Mainz

43. Minute (M05-TSG): TOOOOOOOR! Jetzt haben wir auch in Mainz den ersten Treffer - und die führen die Gäste! Ilias Bebou setzt sich gegen Riedle Baku durch und bringt die Hoffenheim in Führung. Bitter, kurz zuvor hatten die Mainzer durch Robin Quaison einen Pfostentreffer.

33. Minute (S04-SVW): TOOOOOOR! Was für eine Bude von Bittencourt! Todibo verliert den Ball an Klaasen, der macht über Rashica das Spiel schnell. Bittencourt bekommt 20 Meter vor dem Tor die Kugel, geht noch einen Schritt und schlenzt den Ball mit links sensationell in den linken Winkel! Stand Nübel da etwas zu weiter vor dem Kasten?

27. Minute (M05-TSG): Zeitgleich bekommt die TSG einen Strafstoß zugesprochen, doch dort entscheidet der Keeper das Duell vom Punkt für sich! Steven Zuber scheitert an Florian Müller - weiterhin also 0:0.

27. Minute (WOB-SGE): TOOOOOR! Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Pongracic foult Andre Silva im Strafraum der Wölfe und der Gefoulte bringt die Hessen per Elfmeter mit dem ersten Torschuss direkt in Führung. Von verdient sprich hier keiner...

24. Minute (BER-FCA): TOOOOOOR! Das erste Tor in der Konferenz fällt in Berlin - und natürlich für die Hertha! Luthe hält gegen Lukebakio aus kürzester Distanz, doch Torunarigha macht‘s dann überragend und bringt den Abpraller gekonnt im Tor unter.

20. Minute (WOB-SGE): Da hätten wir fast den ersten Treffer gehabt! Die Wölfe kontern im eigene Stadion, Josip Brekalo bekommt die Kugel im Strafraum, hat viel Zeit und schließt mit rechts ab. Doch Eintracht-Keeper Kevin Trapp reißt die Fäuste nach oben und lenkt das Geschoss tatsächlich noch über die Latte.

15. Minute (M05-TSG): Auch in der Opel-Arena in Mainz ist bislang noch nichts Entscheidendes vorgefallen. Wir warten also immer noch auf das erste Tor in der Konferenz. Wo fällt‘s?

7. Minute (S04-SVW): Werder-Verteidiger Alexander Vogt musste kurz behandelt werden, kann nun aber weiterspielen. Allerdings läuft die Hoffenheim-Leihgabe noch nicht wirklich rund.

Man muss es einmal nüchtern festhalten: Schalke stellt sich gegen den Vorletzten der Tabelle mit neun Mann vor dem eigenen Strafraum auf. #S04SVW — Tobias Escher (@TobiasEscher) May 30, 2020

4. Minute (S04-SVW): Die Nübel-Personalie hatten wir ja bereits erwähnt. Interessant wäre gewesen, ob Wagner den Wechsel durchgezogen hätte, wenn die Zuschauer im Stadion gewesen wären? Dieser Frage wich Wagner im Vorfeld der Partie etwas aus. Auch auf Schalke ist in Sachen Torchancen bislang noch nichts passiert.

2. Minute (WOB-SGE): Das Wiedersehe zwischen Bas Dost und seinen alten Kollegen aus Wolfsburg fällt vorerst aus. Der Angreifer sitzt bei den Hessen zunächst nur auf der Bank. Wir warten auf die erste Chance in der Konferenz.

Bundesliga im Live-Ticker: Schalke-Hammer schon vor dem Anpfiff gegen Bremen

15.25 Uhr: So, es ist angerichtet! In fünf Minuten geht‘s los! Wir freuen uns auf die Partien FC Schalke gegen Werder Bremen, Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim, die Hertha gegen den FCA und die Eintracht zu Gast beim VfL Wolfsburg. Viel Spaß!

+ Schalke-Trainer David Wagner setzt gegen Bremen wohl wieder auf Torhüter Alexander Nübel. © picture alliance/dpa / Friso Gentsch 15.16 Uhr: Wie Werder-Coach Florian Kohfeldt nun verrät, hätte er heute alle Mann aus dem Kader in die Startelf hätte stellen können. So gut hätte seine Mannschaft trainiert. Doch der 37-Jährige verzichtet auf Wechsel und schickt die gleiche Elf wie gegen Gladbach aufs Feld.

15.06 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht‘s los. Auf Schalke überrascht Trainer Wagner mit der Personalie Nübel. Der künftige Keeper des FC Bayern kehrt nach den schwachen Leistungen von Konkurrent Schubert wieder in den Kasten zurück.

„Wir hatten bis in den Januar, Februar hinein ein stabiles Torhüter-Paar“, erklärt S04-Trainer David Wagner vor dem Spiel auf Sky: „Nun haben wir dort ein Problem, das ist nicht von der Hand zu weisen.“ Nun bekommt also Nübel wieder das Vertrauen zwischen den Pfosten.

14.30 Uhr: Eine Stunde noch, dann rollt auch an diesem Bundesliga-Samstag wieder der Ball. Vier Partien sind am 29. Spieltag um 15.30 Uhr angesetzt. Pünktlich eine Stunde vor Anstoß geben die ersten Mannschaften die Aufstellungen bekannt, die sie heute auf den Platz schicken werden.

Alle Augen sind bei S04 auf die Torwartposition gerichtet, wo Coach David Wagner einen Wechsel vollzieht. Nübel rückt für Schubert zwischen die Pfosten.

In der Hauptstadt empfängt die Berliner Hertha derweil den FC Augsburg, der sich aus den unteren Tabellenrängen befreien möchte. Die Aufstellungen beider Teams stehen fest.

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Boyata,Torunarigha, Mittelstädt - Grujic, Skjelbred, Lukebakio, Darida, Dilrosun - Ibisevic

FC Augsburg: Luthe - Iago, Uduokhai, Suchý, Lichtsteiner - Gruezo, Khedira, Vargas, Löwen, Sarenren-Bazee - Niederlechner

Der VFL Wolfsburg, der weiter um die europäischen Plätze kämpft, trifft auf Eintracht Frankfurt.

Und auch die Aufstellung der vierten Partie des Nachmittags zwischen dem FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim steht nun fest.

FSV Mainz: Müller - Niakathe, Bruma, Hack - Baku, Boetius, Barreiro, Fernandes - Awoniyi, Mateta, Quaison

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Zuber, Nordtveit, Posch, Bogarde - Samassekou, Baumgartner, Rudy - Bruun-Larsen, Dabbur, Skov

12.48 Uhr: Die Spannung steigt langsam in der Bundesliga. Vor der Samstags-Konferenz hat sich auch Bundestrainer Joachim Löw zu Wort gemeldet - mit einer klaren Tendenz: Der FC Bayern wird Meister.

Der Tabellenführer werde sich den Vorsprung „nicht mehr nehmen lassen“, sagte er in einem Interview im DFB-TV. „Dafür sind sie einfach auch zu konzentriert aus der längeren Pause herausgekommen und individuell zu stark“, erklärte Löw.

"Nicht immer höher, schneller und noch besser"



Bundestrainer Joachim Löw spricht über die Planungen für die verlegte @EURO2020, seine Arbeit während der Corona-Pandemie und mögliche Lehren aus der Krise.



Das komplette Interview:

➡️ https://t.co/3Me0eeRRHG#DieMannschaft pic.twitter.com/p9EN07uEg2 — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 30, 2020

Bei den Bayern wird gleichzeitig um die Zukunft von Thiago spekuliert - eine Verlängerung stand zuletzt schon unmittelbar bevor, der Zauberfuß machte aber plötzlich einen Rückzieher*.

Bundesliga im Live-Ticker: Schalke, Bremen, Mainz, Hoffenheim, Hertha, Augsburg, Wolfsburg und Frankfurt gefordert

11.03 Uhr: In gut vier Stunden geht es hier los mit der Bundesliga. Wir sind schon gespannt auf die Konferenz.

Am Freitagabend war bereits der SC Freiburg zuhause gegen Bayer Leverkusen gefordert. Die Werkself setzte sich dank eines Treffers von Kai Havertz mit 1:0 durch. Der Nationalspieler musste anschließend verletzt ausgewechselt werden, Trainer Peter Bosz gab aber schnell Entwarnung. „Es geht ihm gut. Das geht schon in Ordnung“, erklärte er im Hinblick auf das Topspiel gegen den FC Bayern München in einer Woche.

Freiburg-Trainer Christian Streich fasste seinen Abend folgendermaßen zusammen: „Heute hat es mir besonders wehgetan, dass keine Zuschauer da waren. Heute, Freitagabend 20.30 Uhr, wenn die Leute von der Arbeit kommen, das ist Scheiße, wenn die Leute dann nicht ins Stadion kommen können.“

Bundesliga im Live-Ticker: Schalke-Hammer schon vor dem Anpfiff gegen Bremen

Update vom 30. Mai, 8.57 Uhr: Schicksalstag für Schalke! Nach zehn sieglosen Spielen in Folge soll für die Knappen heute gegen Bremen* endlich wieder ein Dreier her.

Trainer David Wagner, der immer mehr unter Druck steht, ließ nun durchblicken, einen entscheidenden Wechsel vorzunehmen: Alexander Nübel kehrt offenbar in den S04-Kasten zurück!

Bundesliga im Live-Ticker: Schalke wechselt - Alexander Nübel ersetzt Markus Schubert wohl im Tor

Die etatmäßige Nummer Zwei, Markus Schubert, hatte sich zuletzt immer wieder Patzer geleistet.

„Natürlich habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat seine Beteiligung an dem ein oder anderen Gegentor in den letzten Wochen“, meinte Wagner über Schubert und fügte hinzu: „Jeder muss die Leistung abrufen, um zu rechtfertigen, weiter spielen zu können.“

#Wagner zum Personal: @RamanBenito ist wieder einsatzfähig, er hat seine muskulären Probleme überwunden. Zudem sind alle eingesetzten Spieler gesund geblieben. Bei drei Spielen in sieben Tagen müssen wir auch darauf achten, dass alle die nötige Frische haben.#S04 | #S04SVW pic.twitter.com/sP03A7UYRw — FC Schalke 04 () (@s04) May 29, 2020

Schubert hatte die Rückrunde im Schalker Tor wegen einer Sperre Nübels begonnen, dabei aber nicht den sichersten Eindruck hinterlassen. Nübel, der nach der Saison zum FC Bayern München wechseln wird, kehrte anschließend ins Tor zurück, machte aber ebenfalls keine gute Figur. Doch auch die zweite Bewährungsprobe konnte Schubert nicht nachhaltig nutzen.

Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker: Krisenduell Schalke - Bremen: Wird nach dem Spiel ein Trainer entlassen?

Erstmeldung vom 28. Mai: Gelsenkirchen - Englische Woche in der Bundesliga. Nach dem Gipfeltreffen unter der Woche zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (0:1) scheint die Meisterschaft* entschieden zu sein. Die Roten rangieren mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Unabhängig dessen geht es am 29. Spieltag um extrem viel - erleben wir nach dem Wochenende die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga?

Bundesliga im Live-Ticker: Schicksalsspiel Schalke - Bremen: Wackeln die Trainerstühle?

Am Samstag kommt es zum Krisenduell zwischen Schalke 04* und Werder Bremen. Die Gelsenkirchener befinden sich in einer desolaten Verfassung. Nach dem Restart konnten die Knappen bei einem erschreckenden Torverhältnis von 1:9 noch keinen Punkt einfahren. Die Formkurve der Königsblauen (seit zehn Spielen ohne Sieg) ist beängstigend. Die Luft für Coach David Wagner wird dünner.

Sein gegnerisches Trainer-Pendant auf Werderaner Seite, Florian Kohfeldt, steckt noch tiefer in der Krise. Bremen konnte nach dem Neustart zwar gegen Freiburg (1:0) und Gladbach (0:0) punkten, befindet sich nach dem Sieg der Düsseldorfer gegen eben Schalke (2:1) aber weiterhin in großen Abstiegsängsten. Die Hanseaten rangieren auf dem vorletzten Platz (22 Punkte) und haben fünf Punkte Rückstand auf die Fortuna (16. / 27 Punkte). Ein Erfolgserlebnis gegen Schalke ist Pflicht.

+ Das Hinspiel konnte Schalke mit 2:1 für sich entscheiden. Harit und Raman ebneten den Weg zum Sieg, Osakos Anschlusstreffer (80.) kam zu spät. © picture alliance/dpa / Carmen Jaspersen

Bundesliga im Live-Ticker: Krisengipfel Schalke - Bremen: Muss ein Coach nach dem Spiel gehen?

Sollte dieses Schicksalsspiel in die Hose gehen, stehen beide Trainer mehr denn je auf der Kippe. Deutet man die Signale aus dem Norden jedoch richtig, wolle man an der Weser an Kohfeldt festhalten. Das hat Manager Frank Baumann zuletzt glaubwürdig vermittelt*. Düsterer sieht es dagegen in Gelsenkirchen aus, wo der Trainerstuhl bekanntlich etwas lockerer montiert ist. Gerüchte um einen Trainerwechsel gibt es derweil auch aus Dortmund. Lucien Favre scheint keine Zukunft beim BVB zu haben - die Liste der möglichen Nachfolger ist lang.

Neben dem Showdown in der Veltins-Arena* stehen am Samstag noch drei weitere Spiele auf dem Programm, bei denen das Abstiegsgespenst ebenfalls allgegenwärtig ist.

Bundesliga im Live-Ticker: Abstiegssorgen bei Augsburg, Frankfurt und Mainz

Im Duell der Neu-Trainer treffen Bruno Labbadia und die Hertha auf Heiko Herrlich und den FC Augsburg. Die bayerischen Schwaben haben sich als Tabellen-Zwölfter (31 Punkte) immer noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Darüber hinaus sind kriselnde Frankfurter (14. / 29 Punkte) beim VfL Wolfsburg gefordert und die Mainzer Elf von Achim Beicherlorzer (15. / 28 Punkte) im Heimspiel gegen Hoffenheim* zum Siegen verdammt*.

Wir sind in allen Spielen live mit dabei. In unserem Konferenz-Ticker verpassen Sie keine wichtige Szene. Zudem begleiten wir das Spiel des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker. Was sagt Bayern-Trainer Hansi Flick* vor dem Duell? Wir sind für Sie auf der Pressekonferenz mit dabei*.

as

*tz.de, heidelberg24.de, wa.de und deichstube.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Bernd Thissen