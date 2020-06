Bundesliga im Live-Ticker: Stürzt Bremen weiter ab? BVB ohne Haaland mit Meister-Vorlage für Bayern?

Bundesliga, 31. Spieltag: Paderborn und Bremen greifen nach dem letzten Strohhalm um den Klassenerhalt, der BVB will die Bayern nochmal ärgern. Der Live-Ticker.

Die Bundesliga* biegt auf die Zielgerade ein, am Wochenende steht der 31. Spieltag an.

an. Fallen am Samstag schon die ersten Entscheidungen?

In unserem Konferenz-Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight von den 15.30-Uhr-Spielen.

Begegnung Ergebnis Letzter Torschütze Düsseldorf - Dortmund 0:0 (-:-) 1. FC Köln - Union Berlin 0:0 (-:-) Wolfsburg - Freiburg 0:0 (-:-) Hertha BSC - Frankfurt 0:0 (-:-) Paderborn - Bremen 0:0 (-:-)

6. Minute (F95-BVB): Düsseldorf beginnt frech. Suttner steht bei einem langen Ball aber im Abseits.

4. Minute (BSC-FFM): Sieben Änderungen gibt es im Vergleich zum Pokalspiel bei der Eintracht. Mal sehen, wie sich das bemerkbar macht. Bisher gibt es noch keine Chancen auf beiden Seiten.

3. Minute (SCP-SVW): Werder hat die ersten Druckmomente überstanden und befreit sich.

1 Minute (SCP-SVW): Paderborn macht gleich von Beginn an Druck. Sie wollen heute anscheinend auf keinen Fall absteigen.

1. Minute (alle Spiele): Die fünf Nachmittagspartien laufen!

15.29 Uhr: Gleich geht‘s los! Die Teams stehen auf den Rasen bereit.

15.15 Uhr: Steffen Baumgart, Trainer Paderborn: „Ich freu mich auf die Bundesliga heute, das wollen wir erhalten. Wir wollen unsere kleine Chance erhalten. Wir beschäftigen uns auch mit einem Abstiegs-Szenario. Wir wollen heute Leistung zeigen. Wir müssen gucken, dass wir das, was uns auszeichnet, auf den Platz bringen. Für uns ist das ein Abenteuer. Wir müssen 100 Prozent zeigen, um eine Chance zu haben. Für beide geht es heute um sehr viel.“

Bremen: Pizarro dabei, aber nicht im Kader

15.09 Uhr: Bremen-Trainer Florian Kohlfeldt: „Ich glaube an unsere Einzelqualität. Wir haben keine guten Entscheidungen getroffen in den letzten Spielen. Daraus werden wir lernen. Claudio Pizarro ist wieder da, aber das Spiel heute kommt zu früh.“ Pizarro ist aber mit angereist, soll seine Erfahrung weiter geben. Auf die Frage, ob Werder noch zu retten sei, meinte Kohleldt knapp: „Ja.“

14.53 Uhr: BVB-Lizenzspielleiter Sebastian Kehl sagt: „Wir sind mit Roman Bürki in guten Gesprächen.“ Liverpool-Trainer Klopp soll nach Kehls Aussagen nicht an Sancho dran sein.

14.43 Uhr: Jetzt steht auch fest, welche Kölner beginnen. Zwei Veränderungen gibt es beim FC. Damit wurden alle Aufstellungen der Nachmittagsspiele veröffentlicht.

Die FC-Startelf ist da Zwei Veränderungen im Vergleich zu #FCAKOE: Bornauw und Thielmann rücken für Leistner und Jakobs ins Team.#LIVE dabei sein mit dem FC-Liveticker und FC-Radio⤵

Android: https://t.co/MVVJAwGyWr

Apple: https://t.co/omKnWtbPyj

— 1. FC Köln (@fckoeln) June 13, 2020

14.39 Uhr: Fehlt nur noch ein Spiel: Wir warten noch auf die Kölner, doch Union hat seine Startelf bereits bekannt gegeben:

14.38 Uhr: Düsseldorfs Aufstellung gegen Dortmund wurde ebenfalls bekannt gegeben.

Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner - M. Zimmermann, Sobottka, Gießelmann, Stöger, V. Berisha - Karaman, Thommy.

14.37 Uhr: Die SCF-Aufstellung für das Spiel in Wolfsburg sieht so aus:

Schwolow - Schmid, Lienhart, Heintz, Günter - R. Koch, Höfler, Sallai, Grifo - Waldschmidt, Höler

Dortmund mit Witsel und Can im Mittelfeld bei der Fortuna

14.35 Uhr: Die BVB-Aufstellung in Düsseldorf ist da. Can und Witsel ziehen die Fäden im Mittelfeld. Vorne darf Sancho von Beginn an wirbeln. Haaland sitzt auf der Bank.

14.34 Uhr: Wolfsburg beginnt gegen Freiburg mit Weghorst und Ginczek im Sturm.

14.33 Uhr: Auch die Aufstellung der Frankfurter ist nun da.

Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - da Costa, Sow, Kohr, Torro, Kostic, Kamada - Dost

Bundesliga: So spielt Labbadias Hertha gegen Frankfurt

14.31 Uhr: So beginnt das Team von Bruno Labbadia, die Berliner Hertha, gegen Frankfurt:

Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Maier, Skjelbred, Grujic, Darida - Piatek, Ibisevic

14.27 Uhr: Die Aufstellungen von Paderborn und Bremen wurden veröffentlicht. So geht es die Abstiegskandidaten an - beim SCP gibt es zwei Startelf-Debüts.

Update vom 13. Juni, 14.24 Uhr: In Kürze erwarten wir die Aufstellungen der Teams.

Update vom 12. Juni, 11.30 Uhr: Die Bundesliga geht am 31. Spieltag in die heiße Phase der Saison. Und der FC Bayern München steht vor der achten Meisterschaft in Folge.

Während Werder Bremen gegen einen historischen Abstieg kämpft, müssen Klubs wie der BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen einmal mehr darüber grübeln, wie sie mittelfristig die Münchner (Vor-) Herrschaft brechen wollen.

Und die Deutsche Fußball Liga (DFL), wie ihr Produkt spannend genug bleibt, um es international stark gewinnbringend zu vermarkten.

Erstmeldung vom 11. Juni: Es bleibt spannend in der Bundesliga*! Fallen am 31. Spieltag nun die ersten Entscheidungen?

Der SC Paderborn ist im Keller-Kracher gegen Werder Bremen gefordert, die Ostwestfalen könnten bei einer Niederlage schon als erster Absteiger in die 2. Liga feststehen - und zwar dann, wenn Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund gewinnt.

Lesen Sie auch: Horror-Szenario für FC Bayern - Wie die Flick-Truppe doch noch die Meisterschaft verspielen könnte*

Bundesliga im Live-Ticker: Kellerduell zwischen Paderborn und Bremen, Düsseldorf hofft auf Zählbares gegen Dortmund

Der BVB möchte das natürlich vermeiden, denn dann könnten die Bayern* schon am Samstag als Deutscher Meister* feststehen. Es bräuchte im Abendspiel gegen Gladbach (hier im Live-Ticker) dann nur noch einen Sieg für die Schale. Die Münchner hatten zuletzt mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ihre liebe Not.

Am Ende setzte sich die Flick-Elf durch und die SGE muss so ihren Traum vom internationalen Geschäft in der kommenden Saison endgültig begraben. Zwar qualifiziert sich wegen der Konstellation im DFB-Pokal nun auch der Tabellensiebte für die Europa League*, die Frankfurter haben in diesem Rennen aber nur noch minimale Chancen. Der Blick ging in den vergangenen Wochen ohnehin eher nach unten.

Bundesliga im Live-Ticker: Hertha BSC träumt plötzlich von Europa - Punkte gegen Frankfurt Pflicht

Dafür schielen Bruno Labbadia und Hertha BSC plötzlich auf die Europa League. Fünf Punkte fehlen nur noch auf den ominösen siebten Platz in der Bundesliga*. Gegen Frankfurt muss deshalb ein Dreier her. Auch der Tabellensechste aus Wolfsburg und der Achte aus Freiburg hoffen auf Europa. Wer lässt im direkten Duell Federn?

Zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin geht es ebenfalls noch um alles - beide Mannschaften stehen zwar deutlich über dem Strich im Fußball-Oberhaus*, bei einer Niederlage könnte es im Abstiegskampf aber vor allem für die Eisernen ganz schnell wieder ganz eng werden.

In unserem Highlight-Ticker verpassen Sie kein Tor von der Fünfer-Konferenz aus der Bundesliga* am Samstagnachmittag.

Die Freitagspartie am 31. Spieltag tragen die TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig in Sinsheim* aus.

akl

Rubriklistenbild: © AFP / LEON KUEGELER