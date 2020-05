FC Bayern: Transfer von Barca-Star? Medien berichten über Interesse aus München

FC Bayern: Die Münchner diskutieren weiterhin über Neuzugänge und soll einen erneuten Anlauf bei Barcelona-Star Semedo starten, der seinen Klub verlassen soll.

Die Kadergröße des FC Bayern * ist insgesamt recht überschaubar.

Die Planung für die kommende Saison läuft bereits auf Hochtouren.

läuft bereits auf Hochtouren. Nun wird der FC Bayern mit Nelson Samedo in Verbindung gebracht - allerdings erst für den Sommer.

Update vom 12. Mai: Die aktuelle Saison wird ab kommendem Samstag in Form von Geisterspielen* zwar beendet, der FC Bayern* beschäftigt sich trotz der Corona-Sorgen* bereits mit den Personalplanungen* für die kommende Saison. Ein einstiger Wunschspieler des Rekordmeisters soll nun wieder in den Fokus der Verantwortlichen gerückt sein.

FC Bayern: Radiosender befeuert Gerüchte um Transfer von Barcelona-Star

Bereits 2017 waren die Bayern* interessiert am Rechtsverteidiger Nelson Semedo, der damals noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag stand. Der FC Barcelona stach die Münchner jedoch aus und blätterte 37,5 Millionen Euro für den portugiesischen Nationalspieler hin. Nun steht der 26-Jährige offenbar auf der Streich-Liste des aktuellen spanischen Tabellenführers. Wie der Funksender „Radio Catalunya“ berichtet, ist ein Abgang Semedos im Sommer wahrscheinlich.

Zwar stand Semedo in den vergangenen drei Jahren in 111 Pflichtspielen für die Katalanen auf dem Platz, jedoch traut man dem Portugiesen den Sprung zum Stammspieler nicht zu. Semedo soll gesprächsbereit sein, obgleich sein Vertrag noch bis Sommer 2022 läuft. Nun müssen die Barca-Verantwortlichen einen Abnehmer finden, um eineangemessene Ablöse für den Flügelspieler auszuhandeln.

Barcelona-Star im Anflug? Radiosender nennt FC Bayern als einen der Interessenten

Laut dem Radiosender soll der FC Barcelona mit 50 Millionen Euro rechnen, jedoch ist unklar, ob sich ein Verein findet, der diese stolze Summe angesichts der Corona-Krise* investieren kann. Doch einige finanzkräftige Klubs mit Interesse an dem LaLiga-Star werden im Bericht genannt, darunter Manchester City, Inter Mailand, Paris Saint-Germain und der FC Bayern München*.

Rechtsverteidiger Semedo könnte also in die Bundesliga* zum FCB wechseln kommen und die Konkurrenz auf seiner Position anheizen. Nominell ist Benjamin Pavard neben dem kaum eingesetzten Alvaro Odriozola, der bereits von seiner Rückkehr nach Madrid sprach, der einzige Rechtsverteidiger im Kader der Bayern. Die Münchner sind außerdem auf Talente-Jagd und kokettierennoch immer mit Sergino Dest von Ajax Amsterdam.

Update vom 21. Januar: Welchen Rechtsverteidiger schnappen sich die Bayern? Neuesten Informationen der Sport Bild zufolge ist Barcelonas Nelson Semedo weiterhin ein Thema. Allerdings sollen sich die Verantwortlichen der Münchner auch bei der Konkurrenz umgesehen haben.

Schnappt sich der FC Bayern einen Barcelona-Star? Transfer wurde schon einmal heiß diskutiert

Erstmeldung vom 12. Januar: München - Der FC Bayern ist wieder in der Heimat. Am Wochenende kehrte der deutsche Rekordmeister aus Doha zurück, wo er erneut sein Wintertrainingslager absolvierte. Das Fazit der Vorbereitung auf die Rückrunde, in die die Roten als Tabellendritter gehen, fällt indes eher negativ aus - was insbesondere an der angespannten Personalsituation liegt.

FC Bayern München: Angespannte Personallage, triste Stimmung

Denn in Katar fehlte Trainer* Hansi Flick verletzungsbedingt gleich eine ganze Palette an wichtigen Spielern. Anderthalb Wochen vor dem Rückrundenstart bei Hertha BSC ist die Lage an der Säbener Straße angespannt - auch aufgrund der deutlichen Testspielpleite gegen den kriselnden Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Intern wird bei den Münchnern daher über Verstärkungen nachgedacht und auch die Spieler sehen die dünne Kaderdichte kritisch. Manuel Neuer monierte nach dem Nürnberg-Spiel etwa: „Ich mache mir Sorgen.“

FC Bayern München: Bedienen sich die Roten in Barcelona? Verteidiger Nelson Semedo im Fokus

Ob im Januar noch ein Neuzugang präsentiert werden kann, ist aber zumindest fraglich. Denn der Transfermarkt im Winter sei „dünn“, wie Hasan Salihamidzic betonte.

Im Sommer sehe dies freilich anders aus, weswegen bei den Roten bereits Spieler für die Saison 2020/21 gehandelt werden. Der FCB soll beim FC Barcelona fündig geworden sein.

FC Bayern München: Nelson Semedo offenbar ein Kandidat in München - zum zweiten Mal

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, haben die Münchner Interesse an Nelson Semedo. Der portugiesische Rechtsverteidiger wurde bereits 2017 an der Isar gehandelt*, wechselte dann aber von Benfica Lissabon zu den Katalanen. Bei Barca galt der 26-Jährige lange als unverkäuflich, dies habe sich nach Informationen des Blattes nun allerdings geändert. Immer öfter bekleidete in dieser Saison nämlich Eigengewächs Sergi Roberto die Außenverteidigerposition - ein Abgang Semedos scheint möglich.

+ Nelson Semedo, hier gegen Real Madrids Ferland Mendy, kommt bislang auf 102 Pflichtspiele für den FC Barcelona (ein Tor, acht Vorlagen). © AFP / JOSEP LAGO

FC Bayern München: Interesse an Nelson Semedo? Auch Tottenham mischt mit

Der 1,77-Meter große Verteidiger besitzt laut transfermarkt.de einen Marktwert von 40 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2020. Der FC Barcelona wäge daher nun ab, den Nationalspieler im Sommer gewinnbringend zu verkaufen, 2017 überwies der spanische Meister etwa 36 Millionen an Benfica.

Als Interessent gilt neben den Roten auch Tottenham Hotspur, bei denen nach dem Sommer-Abgang von Kieran Trippier (Atletico Madrid) ein kleines Vakuum auf der Rechtsverteidigerposition entstand. Dieses findet sich auch im Kader des FC Bayern*, weswegen ein Transfer durchaus Sinn ergeben würde.

FC Bayern München: Darum ist eine Verpflichtung Nelson Semedos sinnvoll

Die Bosse des deutschen Rekordmeisters sehen Joshua Kimmich nämlich nach wie vor eher auf der Sechser- als der Rechtsverteidigerposition. Würde der 24-Jährige allerdings ins Zentrum rücken, wäre Benjamin Pavard der nominell einzige Rechtsverteidiger im Kader. Mit Semedo hätten die Münchner einen echten Außenverteidiger in ihren Reihen und Kimmich sowie Pavard könnten auf die Sechs beziehungsweise in die Innenverteidigung rücken. Die beiden erwiesen sich zudem problemlos als Semedo-Vertreter, sollte der Portugiese ausfallen.

Ohnehin wird an der Säbener Straße aktuell über die Rechtsverteidigerposition nachgedacht. In jüngster Vergangenheit wurden bereits Dortmunds Achraf Hakimi sowie Leipzigs Lukas Klostermann gehandelt - bei beiden sieht es hinsichtlich einer Münchner Verpflichtung aber eher schlecht aus. Die Chance für Semedo oder für Dodô von Schachtar Donezk? Währenddessen gibt es neue Spekulationen zu Leroy Sané - bleibt er doch bei Manchester City?

