FC Bayern klaut BVB die Tabellenführung: später Arbeitssieg gegen Hertha BSC

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern ist nach dem Sieg gegen Hertha BSC wieder Tabellenführer. © Sascha Walther/Imago

Der FC Bayern verdrängt Borussia Dortmund und ist wieder Tabellenführer. Der Arbeitssieg der Münchner gegen Hertha BSC im Ticker zum Nachlesen.

SCHLUSSPFIFF: Der FC Bayern besiegt Hertha BSC mit 2:0 und verdrängt Borussia Dortmund von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Der Vorsprung vor dem BVB beträgt vier Spieltage vor Schluss einen Punkt. Die Bayern lassen sich vor der Kurve von ihren Fans feiern und stimmen sich auf den Schlussspurt im Meisterkampf ein.

FC Bayern – Hertha BSC 2:0 (0:0)

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Mazraoui (74. Stanisic), Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka (46. Sané) - Gnabry, Musiala (62. Gravenberch), Coman (82. Tel) - Mané (62. Müller) Aufstellung Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Rogel, Plattenhardt - Tousart - Lukebakio, Boetius, Mittelstädt (65. Maza) - Niederlechner (56. Kanga), Ngankam (56. Ejuke) Tore: 1:0 Gnabry (69.), 2:0 Coman (79.) Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

90. Minute +1: Sané fast mit dem dritten Treffer. Doch der Joker scheitert an einer starken Parade von Christensen, der blitzschnell in die Ecke abtaucht.

89. Minute: Die Bayern werden dieses Spiel am Ende doch recht souverän gewinnen, von der Hertha kommt kaum noch Gegenwehr. Damit holt sich der FC Bayern die Tabellenführung vom BVB zurück.

84. Minute: Chance für die Hertha. Tousart kommt frei im Strafraum zum Abschluss. Im Rückwärtslaufen bekommt der Franzose aber keinen optimalen Abschluss zu stande. Sommer hält den Ball fest.

82. Minute: Der Torschütze hat Feierabend. Mathys Tel kommt für Coman ins Spiel.

79. Minute: TOOOOOOOOR für den FC Bayern! 2:0 durch Kingsley Coman. Wieder leitet Kimmich ein und chippt über die Abwehr. Coman bleibt cool und schiebt an Christensen vorbei ins kurze Eck.

78. Minute: Coman zwingt Christensen zu einer starken Parade. Der Hertha-Keeper lenkt den hart geschossenen Versuch über die Latte.

74. Minute: Die Bayern können erstmal durchatmen, die so wichtige Führung ist gelungen. Die Hertha erweckt zunächst nicht den Eindruck, mehr in die Offensive zu investieren.

FC Bayern geht spät in Führung: Serge Gnabry bricht den Bann

69. Minute: TOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! 1:0 durch Serge Gnabry. Kimmich chippt die Kugel in gewohnter Manier über die Abwehr, wo Gnabry per sehenswertem Flugkopfall ins rechte Eck vollstreckt. Der Bann ist gebrochen.

68. Minute: Gelbe Karte für Joao Cancelo für Ballwegschlagen. Tuchel fühlt sich ungerecht behandelt und redet dem vierten Offiziellen ins Gewissen.

65. Minute: Sané schießt einen Freistoß deutlich über die Mauer – Frust kommt auf.

62. Minute: Tuchel reagiert und wechselt Müller und Gravenberch für Mané und Musiala ein. Ob mit dem Kapitän und Ur-Bayern nun ein Ruck durch die Mannschaft geht?

60. Minute: Die Bayern wirken im Angriff komplett ideenlos, allmählich macht sich Verzweiflung unter den Spielern breit. Wieder gibt es Pfiffe von der Tribüne.

58. Minute: Lukebakio ist entwischt, doch die Bayern haben den Hertha-Stürmer erfolgreich ins Abseits gestellt.

56. Minute: Die Hertha wechselt ihr Sturmduo aus. Für Ngankam und Niederlechner kommen Ejuke und Kanga ins Spiel.

51. Minute: Innenverteidiger de Ligt köpft nach einem Eckball ebenfalls über den Kasten.

48. Minute: Kimmich findet mit seiner Flanke Sadio Mané, doch der 1,74-Meter-Stürmer kann den Ball nicht drücken und köpft über das Tor.

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft. Leroy Sané kommt für Leon Goretzka ins Spiel. Es wird also offensiver.

HALBZEIT: Mit 0:0 geht es zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC in die Pause. Die Spieler werden mit einem gellenden Pfeifkonzert der Zuschauer in die Kabine begleitet. Die Bayern hatten gegen harmlose Berliner mehrere Chancen zum Führungstreffer, allerdings fehlt im Angriff die letzte Konsequenz. Aufregung gab es Mitte der ersten Halbzeit zudem um einen nicht gegebenen Elfmeter, als Kingsley Coman aus dem Tritt kam. Die Bayern forderten Strafstoß, doch Schiedsrichter Patrick Ittrich ließ zurecht weiterspielen.

45. Minute +2: Die nächste Großchance vertan! Mané lässt eine tolle Coman-Flanke von rechts über den Scheitel rutschen, der Senegalese muss den Ball in dieser Situation aufs Tor bringen.

45. Minute +1: Gnabry wird in aussichtsreicher Position halbrechts im Strafraum im letzten Moment von Rogel geblockt.

45. Minute: Gute Freistoßsituation für die Bayern zentral zwanig Meter vor dem Tor. Doch Kimmich spielt kurz zu Coman. Über Umwege kommt der Ball zu Goretzka, dessen Abschluss aus knapp 20 Metern viel zu harmlos ist. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

40. Minute: Riesen-Ding für die Bayern! Direkt vor dem Tor kommt der Ball zu Gnabry, der in Torjägermanier per eingesprungenem Seitfallzieher abzieht. Christensen zeigt mit dem Handgelenk einen starken Reflex und verhindert irgendwie den Einschlag.

39. Minute: Pavard, der zuletzt Gefallen am Toreschießen gefunden hat, fasst sich ein Herz und zieht aus der Distanz ab. Doch sein Schuss steigt zu schnell an und fliegt über den Kasten.

38. Minute: Die Bayern haben über 70 Prozent Ballbesitz, doch es mangelt am Tempo im Spiel nach vorne. So kann sich die Hertha immer wieder stellen.

35. Minute: Größte Chance des Spiels. Nach einem Kimmich-Chip zwingt Coman halbrechts im Strafraum Christensen zu einer unkonventionellen Fußabwehr.

33. Minute: Die Bayern spielen im Angriff den Ball ins Aus. Lukebakio ist nach einem Zweikampf mit Pavard zu Boden gegangen, kann jedoch weitermachen. Die Münchner Fans quittieren die Szene in der Allianz Arena mit einem lauten Pfeifkonzert.

Schiedsrichter verweigert Münchnern Elfmeter: Coman kommt in vollem Lauf zu Fall

27. Minute: Elfmeter für den FC Bayern? Nein! Diesmal kontern die Gastgeber über Gnabry, der in die Mitte zum durchlaufenden Coman spielt. Der Franzose kommt jedoch ins Straucheln, der leichte Schubser des Berliner Verteidigers reicht für einen Strafstoßpfiff nicht aus. Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigt sofort an: Weiterspielen.

25. Minute: Gelb für Goretzka! Cancelo verliert unnötig den Ball und dann läuft der Herthaner Konter. Gut 25 Meter vor dem Bayern-Tor zieht Goretzka das taktische Foul gegen Lukebakio.

21. Minute: Mané kann den Kopfball nach Kimmich-Flanke nicht richtig setzen. Es mangelt dem Bayern-Spiel weiterhin an Zielstrebigkeit.

16. Minute: Lukebakio tanzt im Strafraum mehrere FCB-Verteidiger aus, bleibt dann aber doch noch hängen. Glück für den FC Bayern!

12. Minute: Der erste Elan der Bayern ist erst einmal vorbei. Die Hertha steht sehr tief und macht einen stabilen Eindruck. Den Hausherren fehlen die Lösungen, um sich klare Torchancen zu erspielen. Tuchel gestikuliert wild und fordert mehr Breite im Spiel der Münchner.

Frühe Schrecksekunde für den FC Bayern: de Ligt bügelt Unachtsamkeit wieder aus

6. Minute: Schrecksekunde für die Bayern! Nach einem Ballverlust im Aufbau auf Höhe der Mittellinie kontern die Herthaner. Niederlechner kommt an de Ligt vorbei, doch der Niederländer kann den Torschuss noch blocken.

4. Minute: Die Bayern drücken die Herthaner von Beginn an tief in die eigene Hälfte. Die Hausherren scheinen sich für heute was vorgenommen zu haben.

1. Minute: Erster Abschluss für die Bayern. Cancelo schaltet sich über die linke Seite in den Angriff ein, sein harmloser Schuss mit rechts ist aber keine Herausforderung für Hertha-Torwart Christensen.

ANPFIFF

Update vom 30. April, 15.29 Uhr: Der FC Bayern hat die letzten sechs Bundesligaspiele gegen Hertha BSC gewonnen. Letztmals konnten die Berliner beim 2:2 im August 2019 punkten.

Update vom 30. April, 15.28 Uhr: Thomas Tuchel erklärte seine Personalwechsel beim FC Bayern für das Spiel gegen Hertha BSC. Es war eine harte Entscheidung mit Thomas und Leroy. Sadio hat ein gutes Match gemacht und getroffen. Jamal ist ein ähnlicher Spielertyp wie Thomas. King war die Woche in absoluter Topform“, sagte der FCB-Coach kurz vor Anpfiff bei DAZN.

Update vom 30. April, 15.25 Uhr: Unter der Woche sorgte der Auftritt von Bayern-Patron Uli Hoeneß auf dem Trainingsplatz für Aufruhr. Der Ehrenpräsident suchte vor den Augen der Öffentlichkeit das Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel. Die FCB-Verantwortlichen ordnen den Hoeneß-Besuch positiv ein. Ob damit ein Signal auf die Spieler ausstrahlt, werden die kommenden 90 Minuten gleich zeigen müssen.

Update vom 30. April, 15.20 Uhr: Mit der Hertha kommt nun ein vermeintlicher Aufbaugegner für den FC Bayern in die Allianz Arena. Denn die Berliner kassierten in den letzten beiden Bundesligaspielen gegen Bremen und auf Schalke satte neun Gegentore. Da sollte für Mané, Musiala & Co. doch was gehen?

Update vom 30. April, 15.15 Uhr: Der FC Bayern braucht heute einen Befreiungsschlag in der Offensive. In den letzten sechs Partien gelang jeweils nur maximal ein Treffer. Da die Abwehr immer für einen Gegentreffer gut ist, reichte es in den letzten sechs Pflichtspielen nur zu einem einzigen Sieg. Thomas Tuchel machte den Bayern-Fans jedoch Hoffnung und verriet, dass Kingsley Coman in dieser Woche in Topform ist.

FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Live-Ticker: Müller kassiert Quittung für Mainz-Leistung

Update vom 30. April, 15.05 Uhr: Etwas überraschend sitzt Thomas Müller heute nur auf der Bank. Der Kapitän stand in der Bundesliga unter Trainer Thomas Tuchel zuvor immer in der Startelf, in der Champions League gegen ManCity kam er bereits nur als Einwechselspieler. Gegen Mainz zeigte Müller allerdings nach eigener Aussage eines seiner schlechtesten Spiele für den FC Bayern, insofern ist Tuchels Entscheidung nachvollziehbar. Zudem sitzt Leroy Sané wie schon in Mainz ebenfalls nur auf der Bank, der Offensiv-Star machte in dieser Trainingswoche einen demotivierten Eindruck.

Update vom 30. April, 14.45 Uhr: Auch die Aufstellung von Hertha BSC ist da! Berlins Trainer Pal Dardai hat in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr an die Seitenlinie der Alten Dame mit 2:4 gegen Bremen verloren. Der Tabellenletzte ist angesichts sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer quasi zum Siegen verdammt, dementsprechend offensiv stellt Dardai auf. Hinter der Doppelspitze Niederlechner und Ngankam sollen die schnellen Lukebakio, Boetius und Mittelstädt wirbeln.

Bayern-Aufstellung gegen Hertha BSC: Tuchel setzt Müller auf die Bank

Update vom 30. April, 14.20 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Tuchel setzt Thomas Müller und Leroy Sané auf die Bank. In der Offensive starten Serge Gnabry, Jamal Musiala, Kingsley Coman und Sadio Mané. Die Vierkette bilden wie erwartet Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt und Joao Cancelo, im zentralen Mittelfeld ziehen Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Fäden.

Update vom 30. April, 14.18 Uhr: In wenigen Augenblicken wird die Aufstellung des FC Bayern für das Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC veröffentlicht. Vor allem die Besetzung in der Offensive bleibt ein Rätsel. Lässt Tuchel Sadio Mané wieder von Beginn an stürmen?

FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Live-Ticker: Kampf um die Tabellenspitze gegen Schlusslicht

Vorbericht: München – Der FC Bayern München hat heute im Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Hertha BSC die große Chance, die Tabellenführung zurückzuholen. Denn bereits am Freitag lieferte den Münchnern der große Rivale im Meisterschaftsrennen, Borussia Dortmund, mit einem 1:1 in Bochum eine Steilvorlage. Im Mittelpunkt der Partie stand der Schiedsrichter.

FC Bayern kann gegen Hertha BSC Tabellenführung zurückholen: Schiri-Ärger beim BVB-Spiel

Die Bayern hatten an diesem Spieltag den Vorteil, beobachten zu können, was die Konkurrenz macht. Während der BVB schon am Freitag in Bochum ran musste, darf der Rekordmeister erst am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Gäste aus Berlin antreten. Die Bayern dürften die Geschehnisse im Ruhrpott mit Wohlwollen vom Sofa vernommen haben.

Die Schiri-Aufregung ereignete sich um eine Szene, in der Dortmunds Karim Adeyemi im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb jedoch stumm und auch der VAR griff nicht ein, die Dortmunder waren fassungslos. Denn der FC Bayern kann angesichts zwei Punkten Rückstand mit einem Sieg gegen die Hertha wieder an die Spitze springen, die Bayern-Fans lachten den BVB nach dem Patzer aus.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Live-Ticker: Schiri-Aufregung vor dem Spiel

Damit das gelingt, müssen die Bayern aber ihre Negativserie von vier sieglosen Spielen in Folge beenden. Neben dem Aus in der Champions League gegen Manchester City (0:3, 1:1) gab es in der Bundesliga gegen Hoffenheim nur ein 1:1-Remis und in Mainz sogar eine 1:3-Pleite. Trainer Thomas Tuchel offenbarte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel schonungslos, dass sich seine „Mannschaft selber nicht mehr über den Weg“ traue.

Um den Schiedsrichter sollte es beim Spiel der Bayern gegen die Berliner zunächst jedenfalls keinen Ärger geben. Für die Begegnung ist Patrick Ittrich angesetzt. Der Polizeibeamte aus Hamburg pfiff in dieser Saison noch keine Partie mit Beteiligung der Bayern oder der Dortmunder – und geht somit unbelastet ins Spiel.

FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Live-Ticker: Nutzen die Münchner den BVB-Patzer?

Unter der Woche sorgte zudem der Besuch von Uli Hoeneß für Wirbel an der Säbener Straße, Tuchel erklärte nun, dass das Treffen am falschen Ort stattfand. Dem Trainer fehlen in seiner Bayern-Aufstellung gegen Hertha BSC zwei Stammkräfte verletzt, Innenverteidiger Dayot Upamecano fällt mit Muskelfaserriss, Linksverteidiger Alphons Davies mit Muskelbündelriss aus. Verfolgen Sie das Spiel des FC Bayern gegen Hertha BSC, am Sonntag um 15.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker. (ck)