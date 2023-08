Notfall in Leverkusen: Bayer-Fan fällt beim Torjubel vom Zaun

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Beim Spiel von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig stürzt ein Fan beim Torjubel vom Zaun in den Innenraum. Der Verein gibt anschließend Entwarnung.

Leverkusen – Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist angelaufen, am Freitagabend (18. August) setzte sich der FC Bayern mit 4:0 in Bremen durch. Einen Tag später stand das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig an, das die „Werkself“ mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Bayer Leverkusen – RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga, 1. Spieltag Austragungsort: BayArena (Leverkusen) Endergebnis: 3:2

Bei Leverkusen-Sieg: Fan bejubelt Wirtz-Treffer und stürzt vom Zaun

Unmittelbar nach dem zwischenzeitlichen 3:1 durch Florian Wirtz ereignete sich allerdings ein Zwischenfall in der Bayer-Kurve. Beim Torjubel verlor ein Anhänger der Leverkusener das Gleichgewicht und stürzte vom Zaun in den Innenraum. Die BayArena verstummte, auch die angereisten Zuschauer des Supercup-Siegers unterbrachen den Support.

Wie Bayer 04 auf X (ehemals Twitter) mitteilte, musste der Anhänger medizinisch versorgt werden. Fans von Bayer Leverkusen schirmten Sanitäter und den Verletzten mit Fahnen ab, um neugierige Blicke zu verhindern. Als der Gestürzte auf einer Trage aus dem Stadion gebracht wurde, brandete Applaus auf.

Fahnen verdecken den Blick auf den vom Zaun gestürzten Leverkusen-Fan. © IMAGO/RHR-FOTO

Bayer Leverkusen bedankt sich bei Fans und RB Leipzig für Reaktion nach Fan-Sturz

Offensichtlich hat der Unfall aber keine gravierenden Folgen. „Der nach dem 3:1 in den Innenraum gestürzte Fan hat eine Platzwunde erlitten und wird zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alles Gute und Danke an alle Fans – auch von RB Leipzig – für die respektvolle Reaktion“, so eine Mitteilung des Heimteams bei X.

Zwar gelang RB Leipzig noch der Anschlusstreffer, doch die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso brachte den Sieg über die Zeit und sicherte sich den ersten Dreier der neuen Spielzeit. Ebenfalls am Samstag im Einsatz war auch der FC Bayern, vor dem „Traumspiel“ gegen eine Fanclub-Auswahl gab es allerdings Ärger. (masc)