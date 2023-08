Bremen gegen FC Bayern heute live: Kane-Trubel vor Anpfiff

Saisonspiel Nummer eins

+ © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON Das Duell der Nationalstürmer: Niclas Füllkrugs Bremer wollen Kanes FC Bayern stürzen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Bundesliga ist zurück! Den Auftakt bestreiten der FC Bayern München und Werder Bremen. Harry Kane gegen Niclas Füllkrug – der Live-Ticker.

Bundesliga, 1. Spieltag: Werder Bremen - FC Bayern München | Freitag, 20.30 Uhr

| Freitag, 20.30 Uhr Das Bundesliga-Debüt für Harry Kane steht an – der Neuzugang wird von Beginn an spielen.

steht an – der Neuzugang wird von Beginn an spielen. Dieser Live-Ticker zum ersten Saisonspiel wird laufend aktualisiert.

Werder Bremen - FC Bayern München -:-

SV Werder Bremen: - FC Bayern München: - Tore: -

Bremen – Das Weserstadion freut sich auf einen echten Superstar: Bayern-Neuzugang Harry Kane gibt sein Bundesliga-Debüt – selbstredend in der Startelf. Der FC Bayern München ist am ersten Spieltag gegen Werder Bremen gefordert. Nach der 0:3-Pleite im Supercup ist nicht wenig Dampf auf dem Kessel. Die Erwartungen sind besonders nach dem Kane-Transfer riesig.

Die ganze Welt erwartet die zwölfte Meisterschaft in Folge, doch starke Leipziger haben gezeigt, dass der Durchmarsch alles andere als selbstverständlich ist – auch mit Kane. Der wurde in Bremen direkt stürmisch begrüßt.

Werder Bremen fordert FC Bayern: Tuchel will mit Sieg für Ruhe sorgen

Pleite im Supercup, Torwart-Diskussionen, Transfer-Trubel um Harry Kane: Für Thomas Tuchel und seine erfolgsverwöhnten Münchner geht es darum, mit einem möglichst überzeugenden Sieg für Ruhe im Umfeld zu sorgen. „Wir haben den einen Schlüssel noch nicht gefunden, um das Schloss zu knacken. Aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund“, sagte der Trainer voller Hoffnung.

Zumindest auf der Position zwischen den Pfosten scheint es vorerst Klarheit zu geben. Sven Ulreich wird – zumindest so lange Nationalkeeper Manuel Neuer noch an seinem Comeback arbeitet – die Nummer 1 sein. „Ulle macht das im Moment sehr gut“, meinte Tuchel. Thomas Müller (Knie) und Eric Maxim Choupo-Moting (Hüfte) können nach überstandenen Problemen in den Kader zurückkehren.

Werder-Coach Ole Werner geht das Spiel gegen den Favoriten aus München ziemlich emotionslos an. Die Bayern sind sich im Übrigen mit dem israelischen Torwart Daniel Peretz einig. (epp/dpa)