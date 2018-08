Brasilianischer Ex-Fußballstar Ronaldo im Krankenhaus in Ibizia 

Der frühere brasilianische Stürmerstar Ronaldo ist auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza ins Krankenhaus gekommen.

Er habe sich eine Grippe eingefangen, erklärte der 41-Jährige am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, er sei wegen einer Lungenentzündung eingeliefert worden. Ronaldo erklärte, er werde am Montag entlassen und nach Hause zurückkehren.

"Leute, ich habe hier auf Ibiza eine schlimme Grippe bekommen", twitterte der Ex-Fußballer. "Ich bin Freitag ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber alles ist unter Kontrolle! Morgen werde ich entlassen und werde nach Hause gehen!" Ronaldo dankte seinen Fans für deren Nachrichten.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 12. August 2018

Zuvor hatte die Lokalzeitung "Diario de Ibiza" berichtet, Ronaldo sei am Freitagabend auf die Intensivstation des Krankenhauses Can Misses eingeliefert worden. Dort hätten die Ärzte eine Lungenentzündung diagnostiziert. Wenige Stunden später sei der frühere Starfußballer in eine Privatklinik verlegt worden. Unter Berufung auf Krankenhauskreise schrieb das Blatt, der Zustand des 41-Jährigen habe sich bereits verbessert, er sei aber weiter auf der Intensivstation.

Ronaldo wurde dreimal zum Weltfußballer des Jahres gewählt, bevor er 2011 seinen Abschied vom Profifußball verkündete. Er spielte unter anderem für den FC Barcelona und Real Madrid. Im Finale der Weltmeisterschaft 2002 schoss er die brasilianische Mannschaft mit zwei Toren zum Sieg gegen Deutschland. Auf Ibiza ist er ein regelmäßiger Gast, er besitzt ein Haus auf der Baleareninsel.

AFP