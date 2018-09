So sehen Sie die Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Livestream

Auswärts am fünften Bundesliga-Spieltag: Die Eintracht muss gegen Borussia Mönchengladbach ran. So sehen Sie die Partie live im TV und im Livestream!

Frankfurt – Die Frankfurter Eintracht hat mit dem 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig den Fehlstart in der Saison noch einmal abgewendet. Der nächste Gegner am Mittwoch heißt Borussia Mönchengladbach. Das Team von Trainer Dieter Hecking verlor erst eines seiner vier Saisonspiele und weist gegen die Adler ein positive Heimbilanz auf.

Duelle der Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach haben Tradition. Beide Teams haben glorreiche Zeiten hinter sich, der Gladbacher Bökelberg war für die Fans der SGE nicht allzu oft ein gutes Pflaster. Von den insgesamt 48 Spielen in Gladbach gewann die Eintracht lediglich 13, 21-mal siegten die Fohlen bei 14 Unentschieden. Zwar sind die beiden Top-Torjäger beider Teams – Jupp Heynckes (zehn Treffer in direkten Duellen) und Bernd Hölzenbein (elf Tore) - schon lange nicht mehr im Dienst, doch versprechen die Begegnungen der beiden Mannschaften immer eine gewisse Brisanz.

Eintracht Frankfurt muss gegen Borussia Mönchengladbach ran: Hoffnung auf Rebic

Für die Eintracht ist es momentan eine harte Zeit: Zwar schied man im DFB-Pokal bereits in Runde eins aus, dennoch macht sich die Doppelbelastung aus Liga und Europa League bemerkbar. Gerade in Englischen Wochen wie derzeit. Die beste Nachricht des Leipzig-Spiels (1:1) war wohl die Tatsache, dass Ante Rebic wieder fitter zu sein scheint. Der 26-Jährige wurde in der 69. Minute eingewechselt und brachte gleich gehörig Schwung ins Spiel der Eintracht nach vorne. Mit Ante Rebic könnte gegen Borussia Mönchengladbach vielleicht sogar schon Beginn an zu rechnen sein.

Wie Sie das Spiel Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt live im Fernsehen und im Livestream sehen, verraten wir Ihnen in unserem TV-Guide.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im extratipp.com*-Liveticker

Kostenlos und in Echtzeit: Wir tickern die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt live für euch mit. Los geht es wie immer ca. 30 Minuten vor Anpfiff.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV Sender Sky zeigt das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt in voller Länge und live.

Das Spiel wird am Mittwoch ab 20.20 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 4 HD und Sky Sport Bundesliga 4 übertragen.

Marcus Lindemann kommentiert die Partie

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im Livestream mit Sky Go

Bereits Sky-Kunde? Dann kann das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt über das Streamingportal Sky Go verfolgen.

Auch Sky Go ist kostenpflichtig - Kunden brauchen ein gültiges Sky-Abo mit dem Bundesliga-Paket.

Die Sky-Go-App gibt es im iTunes Store (für iOS) und im Google Play Store (für Android). Wichtig: An das Datenvolumen denken, denn Livestreams können das Datenpaket ganz schnell aufbrauchen. Wir empfehlen für eine gute WLAN-Verbindung in der Nähe.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im Livestream ohne Sky Go

Im Netz gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Livestream zu verfolgen - diese sind aber illegal

Hinzukommt: Die Ton- und Bildqualität dieser Streamingportale ist meist miserabel, außerdem ist überall nervige Werbung

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga-Highlights im Free-TV

ARD und ZDF haben die Rechte an den Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele

Die ARD sendet am Mittwoch um 22.45 Uhr ihre "Sportschau"



Die einstündige Übertragung sieht auch Bewegtbilder des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt vor

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN hält die Bundesliga-Highlights nach dem Spiel bereit.

nach dem Spiel bereit Bei DAZN können Adler-Fans die Highlights der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch 40 Minuten nach Spielende ansehen

Die DAZN-App gibt es im iTunes-Store (für iOS) und im Google Play Store (für Android)

Noch kein Kunde bei DAZN? Hier ganz einfach ein Abo abschließen (Partnerlink) - der erste Monat ist für Neukunden kostenfrei. Danach sind es 9,99 Euro im Monat. Das Angebot ist monatlich kündbar

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga live bei Amazon Prime Music hören

Bei Amazon Prime Music gibt es das Spiel der Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach als Einzelspiel zu hören.

Amazon Prime Music ist nicht kostenlos. Amazon-Prime-Kunden zahlen 7,99 Euro im Monat, Nicht-Mitglieder zahlen 9,99 Euro.



Lust das Spiel zu hören? Die App dafür gibt es bei iTunes (iOS) und im Google Play Store (Android)

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: So verliefen die letzten fünf Begegnungen der Mannschaften

Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 2:0 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 0:1 DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 6:7 (n.E.) Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:0 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 0:0

Matthias Hoffmann / Natascha Berger