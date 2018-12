Mario Götze geht mit Dauerwirbel entspannter um - Großes Lob für Favre

Mario Götze nimmt den Wirbel um seine Person gelassener als früher. Auch Trainer Favre lobt er überschwänglich.

Dortmund - WM-Siegtorschütze Mario Götze nimmt den Wirbel um seine Person gelassener als früher. „Ich gehe mittlerweile relaxter damit um. Es war auch ein langer Prozess, das zu akzeptieren. Aber mittlerweile bin ich damit viel, viel entspannter. Im Endeffekt sind es Situationen, an denen man selber wächst“, sagte der Fußballprofi von Borussia Dortmund im Interview von Eurosport vor dem Bundesliga-Topspiel des Herbstmeisters gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag. Der Weltmeister von 2014 hatte in den vergangenen Jahren beim FC Bayern und beim BVB sportliche Täler durchschritten und wurde von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen.

Ans Aufhören habe er aber nicht gedacht. „Dafür liebe ich den Fußball zu sehr, auch das Training, die vollen Stadien und die Erfolge, die man feiern kann“, sagte der 26-Jährige. Zwar könne er auf das Drumherum verzichten. „Aber mit der Mannschaft diese Sachen zu erleben, auch persönlich Erfahrung zu sammeln - der Reiz und die Leidenschaft wird immer da sein. Deswegen ist der Rest daneben auch nicht so wichtig“, erklärte Götze.

Götze lobt Favre: "Das hat die Mannschaft gebraucht"

Auch wenn Mario Götze beim Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund zwischen Ersatzbank und Startelf pendelt, hat er eine hohe Meinung von Trainer Lucien Favre. "Er ist sehr fußballbezogen, redet ausschließlich über Fußball. Die Taktik ist wichtig, kleine Details bei Standards, zusammen verteidigen, zusammen angreifen, wie man in welcher Position die Dinge angehen muss, die Videoanalysen - einfach viele kleine Dinge", sagte Götze bei Eurosport.

Das habe "die Mannschaft gebraucht - dass wir einfach eine Struktur haben und offensiv wie defensiv stabil stehen. Das ist sehr, sehr gut", ergänzte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014.

Zum Ende der Hinserie sei es "viel, viel besser geworden mit meinen Spielanteilen", sagte Götze, der in dieser Saison in der Bundesliga fünfmal von Beginn an gespielt hat: "Der Prozess war gut für mich. Und natürlich ist es für mich das Wichtigste, auch den Trainer zu überzeugen - dass er meinen Wert für die Mannschaft erkennt und ich mich auch einbringen kann."

dpa/SID