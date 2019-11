Live-Ticker: Martinez schockt BVB nach fünf Minuten - Götze vergibt dicke Chance 

Borussia Dortmund hat bei den Siegen über Gladbach und Wolfsburg Selbtvertrauen getankt. Schafft die Favre-Elf auch in der Champions League gegen Inter die Wende? Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund - Inter Mailand 0:1 (-:-) , Dienstag, 21.00 Uhr

, Dienstag, 21.00 Uhr Borussia Dortmund braucht in der Champions League gegen Inter Mailand einen Sieg, um weiterhin Chancen aufs Achtelfinale zu haben.

Welcher BVB-Profi ist fit? Welche Aufstellung wählt Lucien Favre? Alles dazu im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - Inter Mailand 0:1 (-:-), Anstoß 21 Uhr, Signal-Iduna-Park

Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl - Brandt, Götze, Hazard Bank: Oelschlägel - Guerreiro, Dahoud, Zagadou, Paco Alcácer, Delaney, Piszczek Inter Mailand: Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi - Lukaku, Martinez Bank: Padelli - Bastoni, Valero, Esposito, Lazaro, Politano, Sensi Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande) Tore: 0:1 Martinez (5.)

30. Minute: Gute Aktion über die rechte Seite von Hakimi, der Skriniar überrennt und dann gefolut wird. Skriniar sieht dafür die Gelbe Karte. Hazard chippt den Ball anschließend in den Elfer der Gäste, doch Inter kann klären.

29. Minute: Ecke für Mailand - Candreva schlägt den Standard in den Strafraum und über Umwege landet der Ball bei Lukaku, doch sein Schuss wird gerade noch abgeblockt.

26. Minute: Bisher bietet sich den Zuschauern hier ein absoluter Schlagabtausch! Der BVB drückt und kombiniert sich bis zum Elfer der Gäste, doch dann ist Schluss. Inter stellt zu und leitet dann bei Ballbesitz einen blitzschnellen Konter ein und stellt Dortmund vor große Probleme.

22. Minute: Brozovic kommt nach einem Doppelpass im Strafraum der Dortmunder zum Abschluss, aber ihm rutscht der Ball vom Fuß. Sein Versuch geht daher ein paar Meter über das Tor von Bürki. Glück für den BVB.

18. Minute: Dicke Chance für Dortmund! Hakimi schickt eine flache Hereingabe auf Götze, der aus knapp zehn Meter zum Abschluss kommt, doch Handanovic kann parieren. Der Abpraller landet bei Schulz, doch sein Kopfball geht am Tor vorbei.

16. Minute: Erste Ecke für den BVB - Hazard führt aus, doch Inter kann ohne Probleme klären.

14. Minute: Die Dortmunder knabbern noch wegen dieses frühen Gegentors. Vor allem die Abwehr wirkt nicht sattelfest und macht immer wieder Fehler im Aufbauspiel.

11. Minute: Sehr viel Tempo im Spiel! Der BVB macht sehr viel Druck, doch bisher steht Inter noch sehr gut.

5. Minute: Tor für Inter Mailand! Martinez mit dem Tor zum 1:0 für die Gäste. Das ging viel zu einfach! Ein langer Ball landet bei Martinez, der sich locker gegen Hummels durchsetzt und dann den Ball in die obere rechte Ecke haut. Bürki ist machtlos und die BVB-Abwehr machte da keinen guten Eindruck.

1 . Minute: Das ging schnell! Biraghi legt Hakimi und sieht nach noch nicht mal 45 Sekunden die Gelbe Karte.

1. Minute: Auf geht‘s! Das Spiel in Dortmund ist freigegeben!

Borussia Dortmund - Inter Mailand im Live-Ticker: BVB muss ohne Reus auskommen

20.51 Uhr: In wenigen Minuten ist hier Anpfiff im Signal-Iduna-Park!

20 Uhr: Reus fällt wegen Sprunggelenkproblemen aus, Keeper Marwin Hitz wegen Rückenproblemen.

19.55 Uhr: Ein Blick auf die Aufstellung verrät: Der BVB muss heute ohne Marco Reus auskommen!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Gelingt Dortmund heute gegen Inter die Revanche für die Niederlage von vor zwei Wochen?

BVB in der Liga wieder in der Spur - jetzt soll die Revanche gegen Inter her

Dortmund - In der Liga läuft es nach zwei Siegen am Stück wieder, jetzt fehlt nur noch ein gelungener Auftritt in der Champions League, dann ist bei Borussia Dortmund wieder alles in Ordnung. Zum 62. Geburtstag von Trainer Lucien Favre beschenkte die Mannschaft ihren in die Kritik geratenen Coach mit einem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und Tabellenplatz zwei in der Bundesliga.

Damit darf der Schweizer erst einmal wieder durchatmen, denn die letzten Wochen waren nicht zur Zufriedenheit vieler BVB-Fans abgelaufen. Darunter auch das Hinspiel bei Inter Mailand, das nun am Dienstag um 21 Uhr zum Rückspiel in den Signal-Iduna-Park kommt. Bei den Italienern setzte es eine recht trostlose 0:2-Niederlage. Im Heimspiel in Dortmund soll diese nun ausgemerzt werden, zumal die Dortmunder und die Mailänder beide mit vier Punkten hinter Tabellenführer Barcelona (sieben) die Punkte im Kampf um die Qualifikation zur nächsten Runde dringend benötigen.

Kann Reus auflaufen? Hoffnung auch durch Alcacer-Rückkehr

Mithelfen könnte dabei auch wieder Marco Reus. Der Kapitän fiel im Hinspiel wegen einer Grippe aus und musste auch beim Wolfsburg-Sieg frühzeitig verletzt vom Platz. Die Mediziner gaben aber Entwarnung und es besteht Hoffnung, dass der Nationalspieler zum Einsatz kommt. Eine Entscheidung darüber soll kurzfristig fallen. Klar ist aber auch, dass Reus auch in der Liga dringend benötigt wird, denn nach dem Inter-Spiel steht der „deutsche Clasico“ bei den Bayern an.

Und noch ein Hoffnungsträger ist zurück: Paco Alcacer wurde gegen Wolfsburg in der Schlussphase eingewechselt und steht wieder zur Verfügung. Auch seine Abschlussstärke hat den Dortmundern in letzter Zeit sehr gefehlt.

