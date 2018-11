Live-Ticker: BVB und Schalke können Achtelfinale perfekt machen

Borussia Dortmund bekommt es am Mittwoch mit dem FC Brügge zu tun, für Schalke 04 geht es beim Porto rund. Hier gibt es die Champions League im Live-Ticker.

Am Mittwoch steigt in der Champions League der fünfte Vorrundenspieltag der Gruppenphase.

Borussia Dortmund empfängt im letzten Heimspiel der Gruppe A den FC Brügge (21 Uhr). Ein Unentschieden reicht zum Einzug ins Achtelfinale. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

In der Gruppe D tritt Schalke 04 zum Topspiel bei Spitzenreiter FC Porto an (21 Uhr). Nur ein Sieg garantiert den vorzeitigen Sprung in die K.o.-Runde. Ansonsten sind die Knappen auf das Ergebnis im frühen Spiel angewiesen. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Borussia Dortmund - FC Brügge: Aufstellungen im Überblick

FC Porto - Schalke 04: Aufstellungen im Überblick

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 5. Spieltag der Champions League! Wir begleiten heute zwei Partien parallel: Borussia Dortmund trifft in der Gruppe A auf den FC Brügge aus Belgien, Schalke 04 ist beim FC Porto gefordert. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Gruppe A in der Champion League: Borussia Dortmund vor Achtelfinaleinzug

Trotz des Rückschlags beim 0:2 bei Atlético Madrid, steuert Borussia Dortmund unbeirrt auf das Achtelfinale zu. Im Heimspiel gegen die Belgier, die sich immerhin schon Rang drei und damit das internationale Überwintern gesichert haben, brauchen die Schwarz-Gelben noch einen Zähler, um den Einzug in die K.o.-Runde feiern zu können. Im Fernduell um den Gruppensieg mit den punktgleichen Madrilenen wäre ein Dreier aber umso wertvoller. Auch wa.de* berichtet von dem Duell - jedoch in einem speziellen BVB-Ticker.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 4 3 0 1 8:2 +6 9 2 Atlético Madrid 4 3 0 1 7:6 +1 9 3 FC Brügge 4 1 1 2 6:5 +1 4 4 AS Monaco 4 0 1 3 2:10 -8 1

Gruppe D in der Champions League: Schalke 04 kann nach dem Gruppensieg greifen

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden hat Schalke 04 beste Aussichten, das Achtelfinale zu erreichen. Im Spiel beim FC Porto geht es für die „Knappen“ jedoch um mehr – bei einem Sieg wäre die Elf von Trainer Domenico Tedesco urplötzlich Tabellenführer. Sollte Galatasaray Istanbul im frühen Spiel bei Lokomotive Moskau Federn lassen, stünde der Einzug in die K.o.-Phase schon vor dem Anpfiff in Portugal fest. Schiedsrichter der Schalker Partie ist der Rumäne Ovidiu Hategan, der vor einer Woche das letzte DFB-Spiel des Jahres leitete und nach Abpfiff für eine rührende Szene sorgte. Auch über diese Partie berichtet wa.de* in einem Ticker - aus Schalker Sicht.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 FC Porto 4 3 1 0 9:3 +6 10 2 Schalke 04 4 2 2 0 4:1 +3 8 3 Galatasaray Istanbul 4 1 1 2 3:3 0 4 4 Lokomotive Moskau 4 0 0 4 2:11 -9 0

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und sie Sie die beiden Champions-League-Spiele Borussia Dortmund gegen FC Brügge und FC Porto gegen Schalke 04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

