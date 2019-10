Favre nur noch auf Bewährung: Trainer-Hammer beim BVB bahnt sich an

Ein Trainer von absolutem Starformat könnte in der Bundesliga bald einen anderen Starcoach ersetzen. Es gibt einige Indizien, die dafür sprechen.

Es wäre ein Trainer-Hammer, wie es ihn in der Bundesliga seit Pep Guardiolas Amtsantritt 2013 beim FC Bayern München nicht gegeben hat. Denn kein Geringerer als Jose Mourinho ist in Deutschlands Eliteliga im Gespräch.

Wie die Sport Bild in ihrer Mittwochsasugabe schreibt, soll "The Special One" ein Kandidat für die Nachfolge von Lucien Favre bei Borussia Dortmund sein. So sollen die BVB-Bosse bereit sein, während der Saison den Trainer zu wechseln, sollten sie das Ziel Meisterschaft gefährdet sehen.

Jose Mourinho als Favre-Nachfolger: Was läuft da mit Borussia Dortmund?

Dass Mourinho einem Job in Dortmund nicht abgeneigt wäre, zeigt ein Interview, das er der Sport Bild einst gab. Darin zeigte sich der Portugiese über die Arbeit des BVB begeistert und dessen Versuch, "mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren". Auch beim Rekordmeister gibt es Gerüchte um die Ablösung von Coach Niko Kovac.

Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke ist mit dem Star-Trainer befreundet und in ständigem Austausch mit ihm, wie er selbst sagt. Mourinho soll sogar seit einigen Wochen Deutsch lernen und nach seinem Aus bei Manchester United inzwischen bereit für ein neues Engagement sein.

Jose Mourinho: Exzentriker mit großer Titelsammlung

Mourinho, der in seiner Trainerlaufbahn mehr als 30 Titel holte - inklusive zwei Triumphe in der Champions League und zwei in der Europa League bzw. im UEFA-Cup - wäre sicherlich ein Gewinn für die Bundesliga. Dass der Egozentriker gerne polarisiert und aneckt, ist bekannt. Dafür bekommt man allerdings eine Marke.

Video: „Er ist bereit“ - BVB mit Sancho gegen Inter

Lucien Favre konnte seinen Kopf durch den 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vorerst aus der Schlinge ziehen. Am Mittwoch ist der Schweizer mit dem BVB in der Champions League bei Inter Mailand (hier geht es zum Live-Ticker) gefordert. Aber er spielt auf Bewährung, schließlich gaben die BVB-Bosse vor der Saison unmissverständlich klar das Ziel Meisterschaft aus.

