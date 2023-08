BVB gegen Köln: Schwaches Dortmund feiert späte Erlösung

Von: Nicolas Luik, Kevin Mattes

BVB gegen 1. FC Köln im Live-Ticker bei RUHR24 © RHR-FOTO

Der BVB empfängt am 1. Spieltag den 1. FC Köln. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist heute um 18.30 Uhr. RUHR24 berichtet im Live-Ticker.

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson (85. Hazard), Süle, Hummels, Bensebaini (85. Wolf)- Can (59. Nmecha) - Malen, Sabitzer, Reus (69. Adeyemi), Brandt - Haller (59. Moukoko)

Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot - Carstensen, Paqarada, Martel, Ljubicic, Kainz (65. Olesen) - Selke (52. Adamyan), Waldschmidt (65, Finkgräfe)

Begegnung: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Anpfiff: Samstag (19. August), 18.30 Uhr

Spielstand: 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Malen (88.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (45, Oberasbach)

20.24 Uhr: Schluss! Der BVB hat seinen Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Dafür brauchte die Elf von Edin Terzic kurz vor Schluss einen Lucky Strike von Donyell Malen nach einer Ecke (88.).

Die Leistung der Dortmunder war über weite Strecken ideenlos, uninspiriert und enttäuschend. Hummels, Kobel und die Latte retteten „die Null“. Am Ende zählen vor allem die drei Punkte, aber es gibt noch viel Arbeit für Edin Terzic.

90. Minute: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit. Hummels und Kobel werfen sich in wütende Kölner Angriffe.

90. Minute: Die Stimmung im Signal Iduna Park ist nach dem Tor natürlich gigantisch. Köln ist geschockt.

88. Minute: Ist es denn die Möglichkeit? Brandt bringt die Ecke, Nmecha verlängert und am langen Pfosten bugsiert Malen das Ding irgendwie über die Linie und unter die Latte. Tor! 1:0 BVB aus dem Nichts!

88. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

87. Minute: Gibts hier noch so etwas wie eine Schlussoffensive? Die nächste Ecke für den BVB steht an.

85. Minute: Eckball Brandt, Süles Kopfball aus Rücklage kann Chabot leicht entschärfen.

83. Minute: Wolf und Bynoe-Gittens sollten eigentlich kommen. Es kommt aber nur Wolf für Bensebaini. Jetzt entscheidet sich Terzic um und bringt statt Bynoe-Gittens den angeschlagenen Hazard für Ryerson. Pfiffe im Signal Iduna Park.

82. Minute: Adeyemi gewinnt den Ball und geht alleine auf Reise, verliert ihn aber gleich wieder. Auf der Gegenseite der nächste Abschluss von Adamyan. Mit seinem Flachschuss aus 17 Metern hat Kobel keine Probleme.

80. Minute: Der BVB versucht weiterhin, mit seinem Ballbesitz offensiv irgendetwas anzufangen. Es gelingt aber praktisch nichts. Köln ist aktuell die bessere Mannschaft.

78. Minute: Jetzt rettet Kobel vielleicht den Punkt! Carstensen flankt auf Adamyan, der steht völlig frei vor dem Tor und muss nur noch einköpfen, aber Kobel bekommt den Fuß dran. Ohje BVB!

77. Minute: Finkgräfe spielt flach in die Mitte, etwas zu steil und zu scharf für Adamyan. Der BVB bekommt den Ball wieder.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Ljubicic hat Gästeführung auf dem Fuß

75. Minute: Ljubicic! Wieder fehlt Bensebaini hinten, Nmecha und Co. bekommen den Ball nicht weg. Ljubicic hat an der Strafraumkante völlig freie Schussbahn und setzt die Kugel knapp am Lattenkreuz vorbei.

74. Minute: Moukoko und Adeyemi spielen im Strafraum einen Doppelpass. Moukoko verspringt der Ball leicht, im Zweikampf setzt er dann nach, Aytekin entscheidet auf Stürmerfoul.

72. Minute: Wo bleibt die von Edin Terzic versprochene Lust der BVB-Profis auf den Saisonstart, den Fans etwas zurückgeben zu wollen? Der BVB weiterhin ohne Esprit.

69. Minute: Watzke und Sammer begraben die Köpfe in den Händen auf der Tribüne. Derweil ersetzt Adeyemi den blassen Reus.

66. Minute: Über links kombiniert sich der BVB mal ganz ansehnlich in den Strafraum. Reus wird dann aber von zwei Gegenspielern geschickt vom Ball fern gehalten. Weiterhin kaum Offensivgefahr von Schwarz-Gelb.

63. Minute: Brandt zirkelt eine Freistoß-Flanke scharf vors Tor. Hummels bugsiert den Ball aus kürzester Distanz übers Tor. Das war aber auch nicht einfach.

60. Minute: Die Kapitänsbinde hat übrigens Gregor Kobel übernommen.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Dortmund ratlos – Kapitän verlässt das Schiff

59. Minute: Wieder gibt es eine Trinkpause und der BVB wechselt: Der enttäuschende Kapitän Emre Can geht, Felix Nmecha kommt. Und Moukoko ersetzt den völlig abgemeldeten Haller.

57. Minute: Jetzt kontert der BVB: Reus kommt von der Strafraumgrenze zum Abschluss und visiert den Winkel an. Schwäbe fischt den Ball aus dem Eck. Aytekin entschied aber ohnehin auf Abseits.

55. Minute: Bensebaini fehlt hinten, dadurch kommt das Zuspiel flach und scharf vors BVB-Tor. Kobel hält im Stile eines Handballttorwarts. Beim Versuch des Befreiungsschlags schießt Sabitzer einen Gegenspieler ab, der Ball fliegt ins Toraus. Abstoß und Glück für den BVB.

54. Minute: Nach einer Brandt-Ecke steigt Hummels am höchsten. Sein Kopfball aus sechs Metern verpasst die lange Ecke um ein gutes Stück.

53. Minute: Süle beschwert sich bei Aytekin über den geringen Luftdruck des Balles. Der Schiri lässt erst mal weiterspielen.

51. Minute: Kainz bringt die Ecke auf den Kopf eines Mitspielers., der kann den Ball aber nicht aufs Tor drücken.

49. Minute: Bensebaini bleibt in der gegnerischen Hälfte hängen und Köln kontert wieder. Hummels klärt zur Ecke.

47. Minute: Kapitän Emre Can leistet sich den nächsten Ballverlust, Hummels klärt in letzter Not im Strafraum per Grätsche.

46. Minute: Weiter gehts mit Anstoß Köln, keine Wechsel auf beiden Seiten.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Dortmund ratlos und im Latten-Glück

19.16 Uhr: Halbzeit! Zum Bundesliga-Auftakt ist beim BVB noch Sand im Getriebe. Gegen den 1. FC Köln steht es zur Pause 0:0. Die erste Großchance der Partie hatte der Kölner Selke, der in der 17. Minute nur die Latte traf. Süle fälschte entscheidend ab.

Die BVB-Fans im Stadion mussten eine halbe Stunde lang auf den ersten Torschuss ihrer Mannschaft warten. Schwäbe hielt stark gegen Brandt. Anschließend verpasste Hummels den Dortmunder Führungstreffer nach einer Ecke nur knapp. Danach beruhigte sich die Lage schnell wieder. Der BVB hat viel Ballbesitz, aber große Probleme, sich gegen gut eingestellte Kölner Chancen zu erarbeiten. Immerhin hat Edin Terzic noch einige Raketen auf der Bank.

41. Minute: Malen dribbelt in den Strafraum. Durch einen Pressschlag mit einem Verteidiger landet der Ball bei Schwäbe. Malen kommt einen Schritt zu spät.

40. Minute: Sabitzer bleibt im Mittelfeld zweiter Sieger, die Kölner bedienen Ljubicic. Dessen Abschluss aus 18 Metern rauscht deutlich übers Tor.

39. Minute: Auf der Gegenseite wird Selke wegen Abseits zurückgepfiffen. Der BVB hatte die Situation aber ohnehin schon zuvor geklärt.

37. Minute: Emre Can bietet sich mal ein wenig Raum bei einem Konter im eigenen Stadion. Er versucht es mit dem Kopf durch die Wand, anstatt einen besser positionierten Mitspieler zu suchen. Chance futsch.

35. Minute: Martel versucht sich an einem Distanzschuss, kommt aber nicht durch. Die kurze BVB-Drangphase scheint schon wieder vorbei zu sein.

34. Minute: Ein versuchter Dortmunder Flankenwechsel landet im Seitenaus. Ballbesitz Köln.

33. Minute: Köln-Trainer Baumgart tigert an der Seitenlinie auf und ab. Er sieht, dass seine Mannschaft jetzt gewisse Schwierigkeiten hat.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Dortmund jetzt am Drücker - Brandt und Hummels verpassen Führung

31. Minute: Der BVB jetzt plötzlich am Drücker! Ecke Brandt, Reus leitet per Kopf weiter, Hummels verpasst aus kürzester Distanz haarscharf.

30. Minute: Wieder Brandt! Super Steilpass in den Sechzehner, Brandt bringt den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor, aber Schwäbe bekommt noch eine Hand dran.

30. Minute: Diesmal versucht sich Brandt an einem Flachschuss aus 18 Metern. Und bleibt hängen.

29. Minute: Die Ecke tritt Brandt. Ohne Erfolg.

29. Minute: Ryerson flankt von rechts, Schmitz ist per Kopf zur Stelle und köpft ins Toraus. Eckball.

27. Minute: Hummels bekommt für eine Grätsche im Mittelfeld Szenenapplaus. Viel mehr gibt es hier aus BVB-Sicht noch nicht zu beklatschen. Noch immer gab es keinen Torschuss für das Heimteam.

25. Minute: Sabitzer bedient Reus im Strafraum etwas umständlich. Der wird vom Gegenspieler leicht gestoßen und fällt, Aytekin reicht das aber nicht für einen Strafstoß. Damit liegt er wohl richtig.

25. Minute: Weiter gehts mit einem Einwurf an der Mittellinie für den 1. FC Köln.

23. Minute: Es ist heiß in Dortmund. Deshalb gibt es jetzt eine Trinkpause.

22. Minute: Brandt schlägt mal einen Freistoß in die Mitte, der wird aber sofort wieder herausgeköpft. Kurz darauf segelt der Ball wieder in den Kölner Sechzehner, diesmal köpft Hummels klar am Tor vorbei.

20. Minute: Zwanzig Minuten sind gespielt. Und was zunächst verheißungsvoll aussah, wirkt jetzt von Seiten des BVB ziemlich ideenlos. Noch immer warten wir auf die erste schwarz-gelbe Chance.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Dortmund im Latten-Glück

17. Minute: Wow, da ist die erste Riesenchance. Und die hat der 1. FC Köln! Selke zieht von der Strafraumgrenze ab, Süle fälscht den Ball mit dem Oberschenkel an die Latte ab!

16. Minute: Emre Can leistet sich einen Ballverlust im Mittelfeld, aber die Kölner spielen das nicht sauber aus und Hummels schnappt sich den Ball in der eigenen Hälfte wieder.

14. Minute: Paqarada flankt in Richtung BVB-Strafraum. Da steigt Bensebaini hoch und köpft den Ball zurück zu Kobel.

12. Minute: Reus versucht, Malen einzusetzen. Zu weit, Torwart Schwäbe packt zu.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Dortmund startet mit Dauerdruck

10. Minute: Der BVB ist klar dominant, bisher warten wir aber noch auf die erste Großchance.

9. Minute: Genau gleich wie zuvor Julian Brandt ergeht es nun auch Donyell Malen auf der anderen Seite.

8. Minute: Brandt setzt sich auf dem linken Flügel durch, will in die Mitte flanken. Der Versuch wird abgeblockt.

7. Minute: Malen wird im Strafraum angespielt, kommt aber nicht an den Ball, sondern stattdessen zu Fall. Das war zu wenig für einen Elfer.

6. Minute: Paqarada packt eine rücksichtslose Grätsche gegen Ryerson aus und trifft nur den Mann. Das ist eine klare Gelbe Karte, Aytekin ermahnt den Kölner aber nur.

5. Minute: Hummels bringt Kobel mit einem Rückpass in eine knifflige Situation. Der Torwart löst diese aber recht stabil. Ballbesitz BVB.

2. Minute: Den ersten Abschluss hat der Gast: Ein Schuss von Paqarada wird abgefälscht und landet direkt in den Armen von Kobel.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Anpfiff! Die Bundesliga-Saison startet für Borussia Dortmund

1. Minute: Hunderte schwarz-gelbe Fahnen wehen auf der Südtribüne. Derweil führt der neue BVB-Kapitän Emre Can die Platzwahl durch. Und dann pfeift Schiri Deniz Aytekin die Partie an.

18.27 Uhr: Im Kabinengang klatscht Salih Özcan mit seinen ehemaligen Teamkollegen ab. Der Ex-Kölner sitzt heute auf der BVB-Bank.

18.24 Uhr: Im Stadion wird You‘ll Never Walk Alone gespielt. Die Stimmung unter den über 80.000 Fans: großartig.

18.17 Uhr: Die Spannung steigt so langsam, in etwas mehr als zehn Minuten geht es los. Der Signal Iduna Park ist natürlich ausverkauft. Aus Köln sind 8.000 Fans angereist.

18.13 Uhr: „Jude Bellingham eins zu eins zu ersetzen ist nicht möglich. Deshalb haben wir das auf Felix Nmecha mit seinem Potenzial und Marcel Sabitzer mit seiner Erfahrung, Charakter und Mentalität aufgeteilt“, sagt Sebastian Kehl.

18.10 Uhr: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wenn ihr was in der Schublade habt, wo ich Kohle rausholen kann, dann würde ich das gerne wahrnehmen. Grundsätzlich sind wir mit der Konstellation zufrieden. Vielleicht gibt es auch noch Abgänge. Wir sind etwas eingeschränkt. Wenn sich etwas ergibt, was für uns Sinn macht, dann werden wir zuschlagen.“ Grundsätzlich gilt laut Kehl: „Der Trainer ist mit dem Kader zufrieden, auch wir sehen uns gut aufgestellt. Optimieren kann man immer.“

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Edin Terzic über die Neuzugänge und mögliche Transfers

18.08 Uhr: „Wir gucken, wo können wir uns noch verbessern?“, sagt Edin Terzic über mögliche weitere Transfers. Grundsätzlich wolle man den begangenen Weg der vergangnenen Monate aber mit dem vorhandenen Personal fortführen: „Wir sind uns zu 100 Prozent sicher, dass wir das mit diesen Jungs schaffen werden.“

18.05 Uhr: Bensebaini und Sabitzer starten, Nmecha sitzt auf der Bank. Über die Neulinge sagt Terzic:“ Richtig tolle Jungs sind dazugekommen, sie haben sich super eingefügt.“

18.03 Uhr: Edin Terzic bei Sky: „Wir freuen uns extrem. Wir haben uns lange genug vorbereitet auf diesen Tag und jetzt wollen wir zeigen, dass wir bereit sind.“

18 Uhr: Der BVB hat im Jahr 2023 von 57 möglichen Punkten 46 geholt. Heute soll die gute Bilanz fortgesetzt werden.

17.56 Uhr: BVB-Fans haben ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam gegen Homophobie“ aufgehängt. Vermutlich nicht ganz grundlos.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Baumgart räumt Dortmund Titelchancen ein

17.53 Uhr: „Als Mannschaft musst du uns erst mal schlagen“, sagt Steffen Baumgart. Derweil werden seine Profis lautstark ausgepfiffen, als sie zum Warmmachen auf den Rasen im Signal Iduna Park treten.

17.51 Uhr: Baumgart nennt vier Titelfavoriten auf die Deutsche Meisterschaft: Den FC Bayern, den BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

17.48 Uhr: Beim BVB spielt heute exakt die Mannschaft, die in der ersten Pokalrunde mit 6:1 bei Schott Mainz gewonnen hat. Köln-Trainer Steffen Baumgart bei Sky: „Wir spielen bei einer der stärksten Mannschaften gleich am ersten Tag.“

17.43 Uhr: Auch die Aufstellung des 1. FC Köln ist da. Ex-Borusse Luca Kilian sitz auf der Bank. So spielen die Gäste:

Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot - Carstensen, Paqarada, Martel, Ljubicic, Kainz - Selke, Waldschmidt

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Sabitzer startet - Adeyemi, Nmecha und Bynoe Gittens sind fit

17.39 Uhr: Auch Karim Adeyemi und Felix Nmecha sind wieder fit. Nico Schlotterbeck muss sich heute zunächst hinter Routinier Mats Hummels anstellen, sitzt ebenfalls auf der Bank.

17.36 Uhr: Erfreuliches tut sich auf der Ersatzbank des BVB. Dort sind gleich einige Rückkehrer zu finden. Unter anderem Jamie Bynoe-Gittens nach viermonatiger Verletzungspause.

Auf der Bank: Meyer, Schlotterbeck, Hazard, Nmecha, Özcan, Wolf, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Moukoko

17.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! Marcel Sabitzer, der erst mit Verspätung im Teamhotel eingetroffen war, hat es doch noch in die Startelf geschafft. So spielt der BVB am 1. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln:

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can - Malen, Sabitzer, Reus, Brandt - Haller

17.06 Uhr: Die Entwicklung, die Köln in den letzten Jahren unter Steffen (Baumgart, Anm. d. Red.) gemacht hat, muss man beachten“, sagt BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln. „Er hat da sehr viel wecken können in der Stadt und in der Mannschaft.“

Zwar habe der Verein mit Jonas Hector, Timo Horn und Ellyes Skhiri drei wichtige Spieler verloren. „Aber sie haben Erfahrung damit, Spieler zu ersetzen und wieder etwas aufzubauen. Sie sind ein richtig unangenehmer Gegner, vor allem in der Offensive durch viele Flanken und Standardsituationen.“ Der BVB werde eine gute Leistung brauchen, um das erste Heimspiel der Saison zu gewinnen.

BVB gegen Köln im Live-Ticker: Abwesenheit von Marcel Sabitzer gibt Rätsel auf

16.40 Uhr: Nach Sky-Informationen ist Marcel Sabitzer inzwischen auch im Teamhotel eingetroffen. Er könnte für das Spiel gegen den 1. FC Köln also doch zur Verfügung stehen.

Update, Samstag (19. August), 15.11 Uhr: Vor Anpfiff gibt es einige gute Nachrichten aus BVB-Sicht: Die zuletzt angeschlagenen Karim Adeyemi und Felix Nmecha sind ebenso mit der Mannschaft ins Teamhotel gefahren wie Rückkehrer Jamie Bynoe-Gittens und Thorgan Hazard. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Ein Rätsel gibt es um Marcel Sabitzer, der bei der Abfahrt nicht dabei war. Der Grund ist unbekannt. Wer letztendlich im Kader steht, wird sich um 17.30 Uhr zeigen, wenn der BVB die Aufstellungen bekannt gibt.

BVB gegen Köln: Der Vorbericht zum ersten Spieltag in der Bundesliga

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Die Partie am ersten Spieltag in der Bundesliga wird am Samstag (19. August) um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen. +++

Dortmund/Köln – Endlich rollt auch in der Bundesliga wieder der Ball. Am vergangenen Samstag (12. August) hat der BVB im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz (6:1) seine Generalprobe erfolgreich gemeistert. Nun wartet mit dem FC jedoch ein anderes Kaliber auf das Team von Edin Terzic.

Die Kölner griffen zum großen Unmut von Trainer Steffen Baumgart erst am Montagabend (14. August) in den Pokal ein. Bei Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück mussten die Rheinländer auch noch in die Verlängerung, setzten sich am Ende aber mit 3:1 durch.

BVB gegen Köln: FC-Trainer Baumgart poltert schon vor Anpfiff in Dortmund

Nach der Partie war der Übungsleiter mit Blick auf den engen Terminplan in dieser Woche sichtlich angefressen. Gegenüber der dpa erklärte er: „Ich denke, die Erste und Zweite Liga haben ganz klar gegen Montagsspiele plädiert - aber wir haben Montag gespielt. Unser nächster Gegner hatte nicht nur den leichteren Gegner, sondern auch noch zwei Tage mehr Zeit.“

Steffen Baumgart sieht seinen Klub daher im Nachteil und wittert eine Wettbewerbsverzerrung: „Das ist etwas, was mich ärgert“, machte der 51-Jährige abschließend deutlich.

BVB gegen Köln: Can und Süle sind wieder dabei - Fragezeichen bei Adeyemi und Nmecha

Beim BVB kann man hingegen deutlich entspannter sein, da es auch personell gute Nachtrichten gibt. Emre Can konnte inzwischen wieder das Training aufnehmen. Auch Niklas Süle ist wieder eine Option fürs Wochenende.

Steffen Baumgart hat sich über den Terminstress für seine Mannschaft aufgeregt. © Revierfoto/Imago.

Hinter den Einsätzen von Felix Nmecha und Karim Adeyemi steht noch ein Fragezeichen. Den Ex-Wolfsburger plagen noch immer Probleme mit dem Sprunggelenk. Der Flügelspieler hatte zuletzt muskuläre Beschwerden im Oberschenkel.