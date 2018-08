Pokal-Überraschung SV Rödinghausen sucht für Kracher gegen Bayern ein Stadion

Die Verantwortlichen beim SV Rödinghausen haben vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München jede Menge zu tun. Im heimischen Häcker Wiehenstadion kann die Partie wegen Platzmangel nicht stattfinden. Deswegen sucht die Vereinsführung nach einer Alternative.

Herford/Rödinghausen/München – Die SVR-Fans freuen sich auf das Spiel gegen den FC Bayern München. Bis zur Partie, die entweder am Dienstag, 30. Oktober, oder am Mittwoch, 31. Oktober ansteht, stellt sich allerdings noch eine wichtige Frage, die vor allem die Fans beider Mannschaften sehr beschäftigt: In welchem Stadion wird gespielt? Zwei Standorte prüft den Verein aus Ostwestfalen gerade. Das Frimo-Stadion in Lotte wäre eine mögliche Alternative. Nach dem Sieg gegen Dynamo Dresden sind die SVR-Spieler hier mit dem Platz bereits bestens vertraut. Aber auch die Benteler-Arena in Paderborn zieht der SV Rödinghausen in Betracht.

