Champions League kostenlos schauen – so einfach geht das

In der Champions League treten die besten europäischen Teams gegeneinander an. Erleben Sie dank VPN-Server die Spiele fast kostenlos. © tampatra@hotmail.com / PantherMedia

Streamen Sie die Champions League fast kostenlos. Die Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund problemlos sehen – so funktioniert es.

In dieser Woche steigen die Rückspiele der Achtelfinals in der UEFA Champions League. Bringen Bayern München (1:0 in Paris) und Borussia Dortmund (1:0 gegen FC Chelsea) ihre gute Ausgangspositionen über die Ziellinie? Millionen von Zuschauer wollen bei diesen beiden Sportereignissen dabei sein. Doch sowohl das Rückspiel der Bayern (Mittwoch, 08.03.), als auch die Partie der Borussia am Dienstagabend (07.03.) werden nicht im Free-TV gezeigt. Das Match der Bayern kommt auf DAZN, Dortmund wird exklusiv bei Amazon Prime Video gezeigt. Dank CyberGhost-VPN gibt es aber auch eine kostengünstige Alternative zu den vielen Abos.

Champions League fast kostenlos schauen – so funktioniert‘s

Bayern München und Borussia Dortmund kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Wer beide Spiele schauen möchte, muss sowohl das DAZN-Abo haben als auch die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon. Das geht schnell ans Geld. Mit dem VPN von CyberGhost können Sie die Champions League fast kostenlos sehen. Wie das geht?

TV-Sender haben aufgrund Lizenzbestimmungen ihre Übertragungsrechte regional begrenzt.

Mit einem VPN können Sie das Geoblocking umgehen und TV-Sender empfangen, die in Deutschland nicht frei empfangbar sind.

Durch einen VPN erhalten Sie eine gewünschte IP-Adresse und können Sie auf Streamingangebote eines jeweiligen Landes zugreifen.

Champions League kostenlos sehen

Wo wird die Champions League übertragen?

Dortmund muss zum FC Chelsea reisen. Die Partie am Dienstagabend können Sie dank Schweizer IP live mit Servus TV sehen. Oder Sie holen sich eine belgische IP und verfolgen Schwarz-Gelb auf Club RTL. Auch den FC Bayern können Sie am Mittwochabend live auf Club RTL sehen.

Champions League schauen mit VPN – so holen Sie sich eine andere IP

Abonnieren Sie ganz einfach den CyberGhost VPN und installieren Sie diesen auf Ihrem gewünschten Endgerät. Wählen Sie den gewünschten Server, um beispielsweise die Champions League mit Servus TV schauen zu können. Nachdem der Server ausgewählt ist, schalten Sie bequem Ihren bevorzugten Streamingdienst ein.

Der VPN-Server von CyberGhost ist für eine Vielzahl an Endgeräten und Betriebssystem verfügbar. © CyberGhost

Was kostet der CyberGhost VPN? Sparen Sie bis zu 82 %

Bei CyberGhost haben Sie die Wahl aus drei verschiedenen Abonnements:

1 Monat für 11,99 Euro

6 Monate für 6,99 Euro monatlich

24 Monate für 2,19 Euro monatlich + 2 Monate gratis

Mit dem Zwei-Jahres-Abo können Sie die Champions League fast kostenlos genießen und weitere exklusive Streamingangebote, wie zum Beispiel die Formel 1, über VPN sehen.

Streaming mit VPN: Ist das legal? Aufgrund lizenzrechtlicher Bestimmungen müssen die TV-Sender den Zugang zu bestimmten (Live-)Sendungen regional einschränken. Hierfür setzt der Streaming-Dienst auf Geoblocking. Unter Juristen ist es derzeit umstritten, ob das Umgehen von Geoblocking mithilfe eines VPN legal ist oder nicht. Aktuell ist VPN-Streaming legal, kann aber gegen die Nutzungsbedingungen der Sender und Plattformen verstoßen. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht hier noch aus.