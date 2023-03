Nagelsmann brütet über Bayern-Frage: „Wurde heute schon laut im Badezimmer diskutiert“

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann muss in Pilsen auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. © IMAGO / MIS

Bevor das Pariser Starensemble in München aufkreuzt, muss der FC Bayern noch beim angeschlagenen VfB Stuttgart ran. Die Nagelsmann-PK zum Nachlesen.

12.22 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

12.21 Uhr: Ist das PSG-Spiel das Wichtigste in Nagelsmanns Karriere? „Die Frage bekommt man oft vor verschiedenen Spielen gestellt. Klar, es ist ein wichtiges Spiel. Das Nächste ist immer das Wichtigste. Ich hatte schon einige wichtige Spiele. Es ist ein enorm bedeutendes Spiel, das die Bewertung der Saison beeinflusst.“

Nagelsmann erklärt den neuen Strafenkatalog des FC Bayern: „Leitplanken“ für die Stars

12.16 Uhr: Nagelsmann über den neu eingeführten Strafenkatalog: „Es geht darum, dass die Spieler Leitplanken haben, an die sie sich halten müssen. Ich bin ein Trainer, der nicht allzu viel Regeln drumherum vorgibt. Es gab das Feedback der Mannschaft, dass die Leitplanken so sind, dass man weiß, wo man rechts und links anstößt. Die Initiative ist im Trainerteam entstanden, ich bin happy mit der Umsetzung. Wir haben seitdem die eine Thematik gehabt, die bekannt ist (die Sané-Verspätung, d. Red.) – aber seitdem gab es keinen weiteren Vorfall. Am glücklichsten bin ich, wenn kein Geld eingesammelt wird.“ Was passiert mit dem Geld? „Wir werden das Geld an Organisationen spenden“, antwortet Nagelsmann.

12.12 Uhr: Ein Reporter will wissen, ob Dayot Upamecano oder Benjamin Pavard momentan in der Innenverteidigung die Nase vorn hat. Nagelsmann muss grinsen: „Das ist eine sehr gute Frage, die wurde heute früh auch schon laut diskutiert im Badezimmer. Benji hat eine extrem gute Form. Da ist es eine Bauchentscheidung. Wir müssen das Bundesliga-Spiel gewinnen, wenn man es isoliert sieht, musst du ihn eigentlich spielen lassen. Aber wir haben die Situation, dass Benji am Mittwoch gesperrt ist. Wir werden die Entscheidung morgen Vormittag treffen.“

12.10 Uhr: Nagelsmann lobt Stanisic: „Stani hat das gegen Union herausragend gut gemacht.“ Der Bayern-Trainer kündigt an: „Wir versuchen, ein paar Dinge für PSG gegen den VfB zu testen.“

12.08 Uhr: Nagelsmann über den VfB Stuttgart: „Sie haben eine ganz gute Herangehensweise. Sie sind ein bisschen fleißiger geworden. Wir müssen gut vorbereitet sein, der Bruno (Labbadia, d. Red.) macht ihnen schon die Höllen heiß.“

12.05 Uhr: Wie sieht es bei Sadio Mané aus? „Er macht einen guten Eindruck. Er war lange weg. Wir werden versuchen, ihm gegen Stuttgart Einsatzzeiten zu geben. Es war schon eine lange Verletzung. Was die Ausdauer angeht, hat er sehr gute Werte. Sadio ist Teil des Konkurrenzkampfs.“

12.02 Uhr: Nagelsmann gibt einen Einblick in seine Kaderüberlegungen: „Eine erste Elf zu finden, ist nie leicht. Es ist gut, wenn wir aus dem Vollen schöpfen können. Es ist immer eine Gratwanderung – spielt man sich für PSG schon ein? Meine Meinung ist immer die gleiche: Es macht wenig Sinn, am Samstag davor Gas rauszunehmen. Wir haben keine Punkte zu verschenken und werden Vollgas geben. Die letzten Duelle gegen Stuttgart waren nicht so berauschend. Wir werden nicht viel rotieren. Man versucht, in der entscheidenden Saisonphase einen Stamm zu entwickeln. Dann entscheidet man nach Tagesform.“

FC Bayern: Nagelsmann gibt Update zu Leroy Sané – „Es sieht gut aus“

12.01 Uhr: Der personelle Überblick des Bayern-Trainers: „Leroy testet heute, er hatte eine kleine Kapselverletzung. Es sieht aber ganz gut aus, die Schwellung ist weg. Wenn es im Abschlusstraining gut geht, fährt er auch mit. Ansonsten sind alle Spieler fit. Wir müssen zum ersten Mal Spieler rausstreichen, was wir länger nicht hatten.“

12 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 3. März, 11.53 Uhr: Die Pressekonferenz steht kurz bevor, Julian Nagelsmann wird jeden Moment eintreffen. Was hat er vor dem Stuttgart-Spiel zu erzählen?

FC Bayern zwischen PSG und VfB

Erstmeldung vom 3. März: München – Für den FC Bayern steht mal wieder ein Spagat an: Am Samstag trifft der Rekordmeister auf den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, am Mittwoch folgt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG.

Beide Spiele verlangen eine völlig unterschiedliche Herangehensweise. Doch bei beiden gilt: Verlieren verboten. Denn auch in der Bundesliga sind die Zeiten des Neun-Punkte-Vorsprungs vorbei, die Verfolger sitzen den Münchnern dicht im Nacken.

Bayern-Kader gut bestückt: Nur Leroy Sané ist fraglich

Da ist es gut, dass Julian Nagelsmann fast seinen ganzen Kader zur Verfügung hat – mit Ausnahme der Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez. Lediglich Leroy Sané ist angeschlagen, der Linksfuß hat sich im Training am Knöchel verletzt.

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern wird Nagelsmann auch ein personelles Update geben. Zurzeit hat der Trainer 15 Spieler im Kader, die einen Stammspieler-Anspruch haben – da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Er kündigte an, eine Achse aufbauen zu wollen, die sich nach und nach einspielt. Teil davon soll Thomas Müller sein, wie er bestätigte.

FC Bayern: Nagelsmann muss Konkurrenzkampf moderieren

Gesetzt sind neben Müller: Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting, Edeltechniker Jamal Musiala, das Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka, Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung und Yann Sommer im Tor. Bei den restlichen Spielern sieht Oliver Kahn das, an dessen Wichtigkeit er stets erinnert: anstachelnder Konkurrenzkampf.

Gegen den VfB Stuttgart wird Nagelsmann wohl eine offensivere Aufstellung wählen als gegen PSG. Bei den Schwaben spielt ausgerechnet Bayern-Legende Philipp Lahm eine wichtige Rolle. (epp)