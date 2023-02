Schweinsteiger freut sich schon auf nächsten Abend mit Sedlaczek: „Haben wir da wieder ein Date?“

Von: Florian Schimak

Beim DFB-Pokalspiel des FC Bayern in Mainz war Bastian Schweinsteiger als ARD-Experte im Einsatz. An seiner Seite wie gewohnt: Esther Sedlaczek.

Mainz/München – Es war ein wahrlich erfolgreicher Abend für den FC Bayern. Zumindest aus Sicht des Rekordmeisters.

Das Team Julian Nagelsmann feierte im DFB-Pokal beim 1. FSV Mainz 05 mit dem 4:0-Erfolg den ersten Sieg des Jahres – und gleichzeitig auch den Einzug ins Viertelfinale. Vor allem Neuzugang Joao Cancelo überzeugte bei seinem Kaltstart für den Rekordmeister (tz-Note 1) und bereitete umgehend den Führungstreffer von Eric Maxim Choupo-Moting vor.

DFB-Pokal: Schweinsteiger und Sedlaczek überzeugen wieder als ARD-Duo

Den starken Auftritt des Neuzugangs von Manchester City verfolgte auch Bastian Schweinsteiger aus nächster Nähe. Klar, war er doch als ARD-Experte zu Gast. An seiner Seite, wie fast schon gewohnt: Esther Sedlazcek.

Das TV-Traumpaar, das schon bei der WM 2022 zu überzeugen wusste, machte auch im neuen Jahr dort weiter, wo es in Katar aufgehört hatte. Als vor dem Anpfiff Schweinsteiger und Sedlaczek ins TV-Bild kamen, machte sich die ARD-Moderatorin nämlich umgehend über die Fußball-Legende lustig.

„Hallo Bastian, kommst du gerade aus der Sonne?“, fragte sie Schweinsteiger und spielte dabei auf seine Handschuhe an, die sich die Bayern-Legende aufgrund der Temperaturen in Mainz angezogen hatte. Sedlaczek moderierte bei kalten Temperaturen ohne, der Weltmeister von 2014 aber packte seine Hände in das wärmende Stück und reagierte lässig auf die Provokation: „Also wenn ich die bei dem Wetter nicht brauche? Im August brauch‘ ich‘s nicht.“

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek beim Pokalspiel des FC Bayern in der ARD. © Screenshot/@ARD

ARD: Sedlaczek ärgert beim Pokal-Spiel der Bayern Kollege Schweinsteiger

Bevor die Partie dann angepfiffen wurde, leistete Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den beiden noch kurz Gesellschaft. Dabei fuhr er Schweinsteiger einmal ordentlich in die Parade und unterbrach dessen Analyse. Doch halb so wild, der Experte blieb locker.

Auch nach dem Spiel war Schweinsteiger noch nicht erfroren, sondern stand tapfer seinen Mann und analysierte mit Julian Nagelsmann den verdienten Bayern-Sieg. Als auch das geschafft war, verwies Sedlaczek auf die kommende Woche, wo das TV-Duo im DFB-Pokal ebenfalls wieder im Einsatz ist.

Flirt-Offensive von Schweinsteiger? ARD-Experte zu Sedlaczek: „Haben wir da wieder ein Date?“

„Haben wir da wieder ein Date?“, fragte Schweinsteiger mit einem Augenzwinkern. Damit meinte der einstige Nationalspieler aber natürlich kein romantisches Rendezvous im Kerzenschein. Vielmehr rechtfertigte er sich noch einmal für sein wärmendes Winter-Outfit: „Wenn ich daheim ausfalle, gibt‘s ein großes Problem“, so der 38-Jährige.

Sedlaczek reagierte wie gewohnt hämisch: „Ja ja, ich bringe dir noch eine Wärmedecke mit.“ (smk)