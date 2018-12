Auslosung der Europa League im Live-Ticker: Auf wen treffen Leverkusen und Frankfurt?

Die Gruppenphase ist vorbei, die K.o-Runde steht an. Auf wen treffen die deutschen Vertreter der Europa League? Bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen blickt man gespannt auf die Auslosung.

Nyon - Auch in der Europa League kann der Gruppensieger schon nach der Gruppenphase attraktive Gegner erwischen. So muss zum Beispiel Eintracht Frankfurt schauen, ob ein Hochkaräter in der Runde der letzten 32 auf die Hessen wartet. Es besteht die Möglichkeit beispielsweise gegen einen No-Name wie Bate Borisov als auch gegen den erfahrenen Ex-Champions-League-Teilnehmer Shakthar Donetsk zu spielen.

Bayer 04 Leverkusen musste am letzten Spieltag noch zittern. Nach dem 5:1 gegen AEK Larnaka war klar, dass die Leverkusener als Gruppenerster in die nächste Runde gehen. Eine gute Ausgangsposition für die Werkself, die nun auch auf einen vermeintlich schwächeren Gegner treffen könnte.

RB Leipzig musste am letzten Spieltag gegen Rosenborg Trondheim gewinnen und gleichzeitig auf einen Salzburg-Erfolg gegen Celtic Glasgow hoffen. Am Ende kamen die Jungs von Ralf Rangnick nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl Salzburg gegen Celtic triumphierte. International konnten die Leipziger also nicht an vergangene Saison anknüpfen und ist raus.

Bei der Auslosung gibt es zwei Töpfe. Es gibt die gesetzten Teams (Zwölf Gruppenerste und die vier besten Gruppendritten aus der Champions League) und die ungesetzten Teams (Zwölf Gruppenzweite sowie die vier restlichen Gruppendritten aus der Champions League).

Gesetzte werden gegen ungesetzte Teams ausgelost. Die gesetzten Mannschaften haben Heimrecht im Rückspiel. Kein Team kann gegen ein anderes Team aus dem gleichen Landesverband oder aus der vorhergegangen Gruppe treffen.

Europa League: Das sind die Teams im Sechzehntelfinale/Runde der letzten 32:

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams Arsenal London BATE Borisov Bayer 04 Leverkusen Celtic Glasgow Benfica Lissabon* Club Brugge* Chelsea London Fenerbahce Istanbul Dinamo Zagreb Galatasaray Istanbul* Dynamo Kiew Krasnodar Eintracht Frankfurt Lazio Rom KRC Genk Malmö Inter Mailand* Olympiakos Piräus SSC Neapel* Rapid Wien Betis Sevilla Stade Rennes FC Salzburg Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donetsk* Valencia CF* Slavia Prag FC Villarreal Viktoria Pilsen* Zenit St. Petersburg FC Zürich

An diesen Terminen finden die nächsten Runden der Europa League statt: