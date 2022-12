Argentinien trifft auf Frankreich – alle Infos zum WM-Finale 2022

Von: Nils Wollenschläger

Argentinien will in Katar zum dritten Mal Fußball-Weltmeister werden. © Maximiliano Luna/dpa

Am Sonntag (18. Dezember) findet das Finale der Fußball-WM 2022 statt. Hier finden Sie alle Infos zum Duell zwischen Argentinien und Frankreich:

Finale bei der Fußball-WM 2022: Am Sonntag (18. Dezember) entscheidet sich in Katar, wer den goldenen Pokal erhält. Im Finale in Doha treffen Argentinien und der amtierende Weltmeister Frankreich aufeinander. Im Fokus stehen dabei vor allem die beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Argentinien gegen Frankreich – alle Infos zum WM-Finale 2022 finden Sie im großen Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Beide Nationen haben den WM-Titel bisher jeweils zweimal gewonnen. Argentinien wurde 1978 und 1986 Weltmeister. Die Franzosen haben sich die WM-Krone 1998 und 2018 gesichert. (nwo)