Beliebte Sportmoderatorin lässt sich die Brüste verkleinern - aus diesem Grund

24-Jährige erklärt ihren Schritt

+ © Natalia Jeronsky / Insta Natalia Jeronsky. © Natalia Jeronsky / Insta

Natalia Jeronsky hat fünfmal so viele Follower in Instagram wie ihre deutschen Kolleginnen Laura Wontorra und Esther Sedlaczek zusammen. Nun will sie sich die Argentinierin die Brüste verkleinern lassen - aus diesem Grund.