Der FC Bayern geht angeschlagen ins Spitzenspiel gegen Berlin. Unions Trainer Urs Fischer warnt vor einer gefährlichen Situation.

München – Der FC Bayern hat das letzte Bundesliga-Spiel mit 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Für gewöhnlich ist der deutsche Rekordmeister nach Niederlagen besonders motiviert. Der kommende Gegner Union Berlin könnte das nun zu spüren bekommen, wie deren Trainer Urs Fischer befürchtet.

Spiele Punkte Tordifferenz 1. Borussia Dortmund 22 46 + 18 2. FC Bayern München 21 43 + 40 3. Union Berlin 21 43 + 11 4. RB Leipzig 22 42 + 18

Union Berlin gegen FC Bayern noch sieglos

Union Berlin hat sich in wenigen Jahren vom Zweitligisten zum ernsthaften Bayern-Jäger gemausert. Die Köpenicker sind vor dem direkten Duell am 22. Spieltag punktgleich mit den Münchnern. Die Bayern dürften gewarnt sein, schließlich hat Union in diesem Jahr bereits in Leipzig gewonnen und Ajax Amsterdam aus der Europa League gekegelt.

Ein Sieg gegen den Rekordmeister wollte den Eisernen bislang aber noch nicht gelingen. In sieben Bundesligaduellen gab es vier Niederlagen und immerhin drei Remis, wie zuletzt in der Hinrunde beim 1:1 an der Alten Försterei. Trotzdem sehen sich die Unioner gegen die Bayern als Außenseiter.

Angst vor FCB-Wut? Union-Trainer Fischer fürchtet „gereizte“ Bayern

„Am Sonntag haben wir wieder eine Möglichkeit, es besser zu machen“, sagte Union Trainer Urs Fischer angesprochen auf die Negativbilanz gegen die Bayern. „Wenn man die Möglichkeiten und die Qualität des Kaders anschaut, können wir uns nicht mit den Bayern vergleichen“, sagte der Schweizer vor der Partie. „Aber auch wir haben eine Qualität, wenn es um Mentalität und Organisation geht.“

Fischer hat die Unruhe um den FC Bayern in den vergangenen Tagen und Wochen, insbesondere nach der Gladbach-Pleite, registriert und erwartet einen angestachelten Gegner. „Jetzt sind sie besonders gefährlich. Jetzt sind sie gereizt. Genau dann sind sie bereit“, fürchtet Fischer eher einen Nachteil für sein eigenes Team aufgrund der angespannten Lage an der Säbener Straße.

