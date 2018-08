Ex-Bayern-Profi wird neuer Nationaltrainer von Israel

Einst gemeinsam beim FC Bayern und in den USA: Jetzt versucht sich Andreas Herzog (r.) ohne Jürgen Klinsmann als israelischer Nationaltrainer.

Die israelische Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Der ist in der Bundesliga noch bestens bekannt.

Tel Aviv - Der ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Herzog ist neuer Trainer der israelischen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der israelische Verband (IFA) am Mittwoch bekannt. Der österreichische Rekordnationalspieler hatte zuletzt bis Ende 2016 in den USA als Co-Trainer für die Nationalmannschaft gearbeitet. In Israel übernimmt der 49-Jährige das Traineramt mit sofortiger Wirkung.

Herzog hatte in der Zeit von 1992 bis 2001 in der Bundesliga für Werder Bremen und ein Jahr für den FC Bayern München gespielt. Mit Werder wurde er 1993 deutscher Meister. Mit dem FC Bayern gewann er 1996 den UEFA-Pokal.

dpa