Robert Lewandowski mit Liebeserklärung an den FC Bayern

Von: Jannek Ringen

Bei den Laureus Awards stand Robert Lewandowski auf dem roten Teppich Rede und Antwort. Einige Aussagen dürften die Fans hierzulande freuen.

Paris – Am Montag wurden in Paris die Laureus Awards verliehen. Vor allem der argentinische Fußball-Weltmeister Lionel Messi sahnte ordentlich ab. Neben der Auszeichnung „Laureus World Sportsman of the Year“ nahm er im Namen der argentinischen Nationalmannschaft auch den „Laureus Team of the Year Award“ entgegen. Robert Lewandowski war ebenfalls bei der Gala vor Ort.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Vereine: Lech Posen, Borussia Dortmund, FC Bayern, FC Barcelona Marktwert: 40 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Hilfsprogramm TeamUp erhält Award von Lewandowski

Lewandowski war zwar nicht als Nominierter in Paris, allerdings nahm er dann doch eine wichtige Rolle bei der Verleihung ein. Der Pole überreichte den „Laureus Sport for Good Award“. Dieser ging an das Hilfsprogramm TeamUp.

Dabei handelt es sich um ein Programm, welches sich global für die körperliche Betätigung zum Stressabbau bei Flüchtlingskindern einsetzt. Dieses wurde von War Child, UNICEF Niederlande und Save the Children entwickelt. Am roten Teppich wurde der Weltfußballer von 2021 von Sport1 abgefangen und interviewt. Dabei gab er exklusive Einblicke über seine Zeit in Barcelona, über sein Verhältnis zum FC Bayern und den Titelkampf in der Bundesliga.

Robert Lewandowski mit einer Liebeserklärung für den FC Bayern. © IMAGO / PanoramiC; IMAGO / Crystal Pix

Lewandowski mit Liebeserklärung an den FC Bayern und die Stadt München

In Bezug auf die anstehende Meisterschaft des FC Barcelona erklärte er, dass es ein wichtiger Prozess sei, um in den kommenden Jahren noch mehr Titel zu gewinnen. Außerdem ist er „sehr zufrieden“ bei seinem neuen Arbeitgeber. „Wir haben viele junge Spieler im Kader, die noch keinen großen Titel gewonnen haben. Das ist dann für sie ein großer Erfolg und kann auch der nächste Schritt in der Karriere sein“, erklärte der 34-Jährige mit Blick auf die Zukunft.

Außerdem blickte Lewandowski auf seine Zeit in München zurück: „Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Bayern München, die Stadt München und auch Deutschland bleiben in mir.“ Damit trifft er bei vielen Fans des deutschen Rekordmeisters mitten ins Herz.

Großes Lob für ter Stegen – und eine Tendenz im Titelkampf

Für Marc-André ter Stegen, Torwart vom FC Barcelona, hatte der Stürmer ganz spezielle Worte. „Es ist die Saison von Marc. So viele Spiele zu Null zu spielen, ist stark“, adelte der Torjäger seinen Schlussmann. In 33 Ligaspielen kassierte der FC Barcelona erst elf Gegentreffer und konnte 25-mal zu Null spielen.

Auch zum Titelkampf in der Bundesliga wurde Lewandowski befragt. Der Pole sieht die Bayern im Rennen um die deutsche Meisterschaft vorne. „Ich denke, dass die Bayern jetzt auf einem guten Weg sind“, erklärte er. Zwar könne alles passieren, allerdings sehe er die Bayern ein Stück vor dem BVB.

Sympathien von Lewandowski klar vergeben

Seine Sympathien im Meisterrennen scheinen ebenfalls klar vergeben zu sein. „Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt“, begann der ehemalige Dortmunder seine Antwort.

„Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür“, fügte er hinzu. Die Sympathien zwischen seinen Ex-Clubs scheinen eindeutig zu sein.