DFB-Zoff bei der WM? Amazon-Doku enthüllt Diskussionen zwischen Kimmich, Süle und Rüdiger

Von: Patrick Mayer

Amazon Prime veröffentlicht eine brisante Dokumentation zur deutschen Nationalmannschaft. Bayerns Joshua Kimmich gerät darin mit DFB-Kollegen aneinander.

München/Katar - Amazon Prime hat am Donnerstag (17. August) den Trailer zur WM-Dokumentation über das DFB-Team veröffentlicht, die den Namen trägt: „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“. Zwar erscheint die Doku bim Streamingdienst erst am 8. September, sie dürfte aber bereits zum Start der Bundesliga an diesem Wochenende für Gesprächsstoff sorgen.

Amazon-Prime-Doku All or Nothing: Kimmich hat Stress mit Rüdiger und Süle

Denn: Zu sehen sind diesmal ungeschönte Aufnahmen. Zum Beispiel, wie Joshua Kimmich vom FC Bayern bei der Weltmeisterschaft mit gleich zwei DFB-Kollegen aneinander geriet. Und, wie Bundestrainer Hansi Flick bei Mannschaftssitzungen offenbar regelrecht ausflippte, während der Badener in den vergangenen Monaten für seine zurückhaltende Art öffentlich deutlich kritisiert wurde.

Münchens Kimmich hatte bei der Winter-WM offenbar sowohl Zoff mit Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid) als auch mit Ex-Vereinskollege Niklas Süle (jetzt Borussia Dortmund).

Redebedarf: Bayerns Joshua Kimmich (li.) und Madrids Toni Rüdiger in der Doku von Amazon Prime. © Screenshot youtube.com/PrimeVideoDE

Demnach brüllte Rüdiger Kimmich auf dem Trainingsplatz an: „Ich gebe dir Anweisungen.“ Der Bayern-Star entgegnete: „Du sagst nie ins Gesicht.“ Da es ein Trailer ist, wird die Szene an besagter Stelle abgeschnitten, worüber die zwei deutschen Fußball-Profis gestritten haben, bleibt unerwähnt. Dasselbe gilt für das zweite Beispiel mit Innenverteidiger Süle, der Kimmich in dem Trailer mit den Worten anblafft: „Laber mich nicht voll! Ich sag‘s dir!“

Amazon-Prime-Doku All or Nothing: Bundestrainer Flick flippt regelrecht aus

Auch Bundestrainer Flick wird in der Doku, für die die DFB-Kicker in Katar bis in die Kabine mit der Kamera begleitet wurden, aus einer anderen Perspektive gezeigt. Und zwar als ein Coach, der, bildlich gesprochen, auch mal aus der Haut fahren kann. „Das ist keine Mannschaft, wie ich sie mir vorstelle, ganz ehrlich“, lautet eine Sequenz. In einem anderen Abschnitt hält der frühere Bayern-Trainer seiner Mannschaft vor: „Ich habe heute nicht gut geschlafen, weil wir keine Unterstützung haben aus Deutschland.“

Zoff im DFB-Team: Dortmunds Niklas Süle (Mi.) und Joshua Kimmich (re.) vom FC Bayern bei der WM in Katar. © Screenshot youtube.com/PrimeVideoDE

Zu den politischen Diskussion rund um die umstrittene Fußball-WM meint er: „Was war, scheißegal, Leute! Wir haben nur über Politik gesprochen.“ Es folgt die nächste Forderung ans DFB-Team: „Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er ein Krieger ist.“ Und schließlich meint Flick mit sehr energischen Worten in der Kabine: „Wenn wir so weitermachen, fahren wir nach Hause. Ich glaube, es geht los hier! Wir spielen eine Weltmeisterschaft!“ Auch wenn es bis zur Veröffentlichung noch ein paar Tage hin ist, dürfte bereits der Amazon-Prime-Trailer in den Bundesliga-Stadien für Gesprächsstoff sorgen. (pm)