FC Bayern holt sich gegen Union Berlin Tabellenführung zurück: Müller beschenkt Geburtstagskind Musiala

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Kongeniales Bayern-Duo: Vorlagengeber Müller beglückwünscht Geburtstagskind Musiala zum Torerfolg gegen Union Berlin. © Ulrich Gamel/Imago

Der FC Bayern besiegt Union Berlin und holt sich die Tabellenführung von Borussia Dortmund zurück. Das Bundesliga-Spitzenspiel im Ticker zum Nachlesen.

SCHLUSSPFIFF: Der FC Bayern besiegt Union Berlin hochverdient mit 3:0 und holt sich die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga von Borussia Dortmund zurück.

FC Bayern - Union Berlin 3:0 (3:0)

FC Bayern Aufstellung: Sommer - Stanisic (78. Cancelo), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich (78. Sané), Goretzka - Coman (65. Mané), Müller (87. Tel), Musiala - Choupo-Moting (65. Gnabry) Union Berlin Aufstellung: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Thorsby (63. Seguin), Khedira (78. Haberer), Laidouni, Roussillon (66. Gießelmann) - Becker (63. Leweling), Jordan (63. Behrens) Tore: 1:0 Choupo-Moting (31.), 2:0 Coman (40.), 3:0 Musiala (45.+1)

90. Minute +2: Sané versucht es nochmal, doch der Edeltechniker verdribbelt sich und muss abdrehen.

90. Minute: Beide Teams scheinen sich mit dem Ergebnis zufrieden zu geben. Die Bayern haben ihren Hunger offenbar gestillt, Union dürfte wohl froh sein, nicht weitere Treffer hinnehmen zu müssen. Es gibt zwei Minuten Nachschlag.

86. Minute: Nochmal die Bayern. Mané leitet einen Sané-Pass von außen direkt zu Davies weiter. Der Kanadier scheitert am heute überragenden Rönnow.

80. Minute: Fast der Anschlusstreffer für Union. Der gerade eingewechselte Leroy Sané spielt einen schlampigen Rückpass, den die Gäste beinahe ausnutzen. Pavard schmeißt sich im letzten Moment in Seguins Schuss.

77. Minute: Schrecksekunde für den FC Bayern! Matthijs de Ligt liegt in der eigenen Hälfte am Boden. Der Abwehrmann steht kurze Zeit später wieder, fasst sich aber schmerzverzerrt an den Oberschenkel. Es scheint jedoch weiterzugehen für den Holländer.

71. Minute: Weltklasse-Parade von Rönnow - mit dem Kopf! Mané nimmt im Gegenstoß Tempo auf und bedient Müller, der direkt den Torschuss sucht. Doch der Union-Torhüter schaltet blitzschnell im und mit dem Kopf und pariert unkonventionell aber effektiv.

65. Minute: Sadio Mané feiert sein Comeback! Der Senegalese kommt für Coman. Auch Gnabry darf ran und ersetzt Choupo-Moting.

62. Minute: Müller trifft Rönnows Kopf. Coman schickt den Raumdeuter rechts in den Strafraum, aus spitzem Winkel scheitert Müller am Unioner Torhüter.

60. Minute: Beim FC Bayern darf sogar Abwehrmann de Ligt mitstürmen. Der Holländer dribbelt im Strafraum und wagt den Torschuss, wird aber von den Unionern geblockt.

57. Minute: Union wird mutiger und belohnt sich fast. Thorsby legt im Strafraum für Becker ab, der Schuss des Holländers wird abgefälscht und rauscht hauchzart über den Kasten.

50. Minute: Der Bayern-Zug rollt immer wieder Richtung Union-Tor. Davies legt diesmal für Kumpel Musiala zurück. Das Geburtstagskind verzieht aber deutlich. Nach der Pause hat der Schneesturm in der Allianz Arena wieder Einzug gehalten.

Kaum vom Ball zu trennen: Bayerns Alphonso Davies (li.). © IMAGO / kolbert-press

48. Minute: Fast der nächste Treffer. Davies scheitert halblinks im Strafraum frei vor dem Tor an Rönnow.

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft.

HALBZEIT: Der FC Bayern holt Union Berlin nach deren Coup in der Europa League unter der Woche gegen Ajax Amsterdam auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Bayern führen zur Pause 3:0 - eine Machtdemonstration Richtung Bundesliga-Konkurrenz.

Zunächst taten sich die Hausherren gegen die starke Abwehr der Eisernen schwer glasklare Chancen herauszuspielen. Thomas Müller vergab zu Beginn einen Hochkaräter. Nach einer guten halben Stunde brach Eric Maxim Choupo-Moting mit einem imposanten Kopfball den Bann. Im Anschluss zeigten sich die Bayern in Spiellaune und erhöhten durch High-Performer Kingsley Coman und Geburtstagskind Jamal Musiala.

Müller beschenkt Geburtstagskind: Ur-Bayer legt für Musiala auf

45. Minute +1: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! 3:0 durch Jamal Musiala. Das Geburtstagkind belohnt sich für einen starken Auftritt. Coman schickt Müller rechts im Strafraum, der Ur-Bayer kratzt den Ball noch von der Linie und spielt zurück auf. Musiala, der heute seinen 20. Geburtstag feiert, muss nur noch den Fuß hinhalten. Was für eine Machtdemonstration der Bayern! Direkt danach ist Pause.

45. Minute: Die Bayern machen jetzt was sie wollen und spielen geduldig um den Unioner Strafraum herum. Die Köpenicker sehnen die Pause herbei.

40. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! 2:0 durch Kingsley Coman. Der Franzose läuft frei auf Rönnow zu, umkurvt den Torwart elegant und schiebt ein. Coman hat in jedem seiner letzten vier Einsätze getroffen und dabei fünf Tore erzielt. Die Bayern sind auf Kurs.

37. Minute: Gute Chance für Union. Becker spielt von rechts in die Mitte und Laidouni nimmt den Ball direkt, zieht aber deutlich über den Kasten.

33. Minute: Gelb für Thorsby. Der Norweger klammert sich an Musiala fest, bis dieser zu Boden geht. Verdienter Gelber Karton für Unions Mittelfeldkämpfer.

Choupo-Moting bricht Eisernen-Bann: Torjäger trifft zur Führung

31. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! 1:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner schraubt sich in die Luft und köpft eine Coman-Flanke in die Maschen. Die Abwehr-Riegel der Eisernen ist geknackt.

29. Minute: Nächste Müller-Chance! Der Ur-Bayer nimmt einen Chipball über die Abwehr im Fallen aus der Luft, findet jedoch in Union-Keeper Rönnow seinen Meister.

25. Minute: Davies findet im Strafraum Geburtstagskind Musiala, der Youngster wird heute 20 Jahre, doch die Köpenicker blocken im letzten Moment.

19. Minute: Die Bayern kommen immer wieder gefährlich vors Union-Tor, allerdings mangelt es noch an der Genauigkeit. Eine Flanke von Coman gerät deutlich zu hoch für Mittelstürmer Choupo-Moting.

15. Minute: Union meldet sich an! Laidouni treibt die Kugel über den halben Platz und spielt dann den Pass auf den mitgelaufenen Außenverteidiger Roussillon. Doch der Linksschuss des Franzosen ist viel zu harmlos, um Sommer vor Probleme zu stellen.

Ein Schweizer im Tor des FC Bayern: Yann Sommer in der verschneiten Allianz Arena. © IMAGO/Matthias Koch

10. Minute: Musiala versucht es kurz vor dem Strafraum, trifft den Ball aber überhaupt nicht wie gewollt. Von den Unionern kommt nach vorne bislang gar nichts, aber das war auch so zu erwarten.

Müller verstolpert Mega-Chance: Bayern-Anführer vergibt frei vor dem Tor

5. Minute: Riesen-Ding für die Bayern. Choupo-Moting wird von Davies in die Gasse geschickt und umkurvt den Torwart. Der Stürmer legt quer in die Mitte, doch Thomas Müller trifft wenige Meter zentral vor dem Tor den Ball nicht richtig und die Chance ist vertan.

Mit viel Druck vor dem Berliner Tor: Bayerns Thomas Müller (Mi.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

3. Minute: Die Bayern schalten direkt auf Angriff und attackieren die Unioner tief in deren Hälfte. Die schwierigen Platzverhältnisse aufgrund des gefrorenen Rasens dürften aber wohl eher den Eisernen entgegen kommen.

ANPFIFF: Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin läuft.

Update vom 26. Februar, 17.28 Uhr: Die Spieler beider Mannschaften betreten im Schneesturm von München den Rasen. Die Stimmung in der Allianz Arena ist trotz des Wetters richtig gut. Gleich rollt hier der Ball.

Update vom 26. Februar, 17.23 Uhr: Diskussionen gab es in dieser Bayern-Woche um Leroy Sané. Der Offensivspieler soll notorisch zu spät kommen, hieß es. Auch zum geheimen Teamabend am Freitagabend kam Sané offenbar zu spät. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte sich zu etwaigen Disziplinproblemen im Klub nicht großartig äußern. Es brodelt beim FC Bayern, nur ein Sieg kann heute den Druck vom Kessel nehmen.

Update vom 26. Februar, 17.15 Uhr: Völlig überraschend steht gegen Union Berlin Bayerns-Allzweck-Abwehrwaffe Josip Stanisic in der Startelf. Superstar Joao Cancelo muss dafür auf der Bank Platz nehmen. „Wir müssen auf Upa verzichten, brauchten noch einen Verteidiger auf dieser Position. Stani hat gut trainiert, einen guten Eindruck gemacht und sich reingefuchst auf dieser Position. Mit Joao wäre es etwas offensiv“, erklärte Nagelsmann bei DAZN. „So haben wir etwas in der Hinterhand. (...) Union hat Stärken bei Standards offensiv und Schwächen bei Standards defensiv. Das kommt noch dazu.“

Nagelsmann hat sich zudem für eine Viererkette entschieden: „Es ist unterschiedlich, wie hoch wir verteidigen. Generell können wir aus der Viererkette besser gegen Union pressen. (...) Union wird eher tief verteidigen und auf Konter ausgelegt, mit dem Spiel gegen Ajax im Gepäck.“

FC Bayern gegen Union Berlin im Live-Ticker: Nagelsmann hält Spitzenspiel für „nicht vorentscheidend“

Update vom 26. Februar, 17.10 Uhr: Sowohl die Bayern als auch die Unioner haben 43 Punkte auf dem Konto. Beide wollen heute mit dem neuen Tabellenführer Borussia Dortmund gleichziehen (46 Punkte), die Gastgeber können sich sogar wieder an die Spitze setzen. Dementsprechend ordnet FCB-Coach Julian Nagelsmann die Bedeutung des Spiels ein. „Nicht vorentscheidend. Aber es ist wichtig. Wir wollen nach unserem Spiel wieder Tabellenführer sein. Wir entscheiden die Meisterschaft nicht heute. Aber trotzdem wäre eine Niederlage nicht gut“, sagte der 35-Jährige bei DAZN.

FC Bayern gegen Union Berlin unbesieg

Update vom 26. Februar, 17.05 Uhr: Der FC Bayern ist gegen Union Berlin noch ungeschlagen. Die Bayern gewannen vier der sieben Bundesliga-Duelle bei drei Remis. Die Köpenicker ließen in der Hinrunde beim 1:1 an der Alten Försterei aufhorchen und hatten den Rekordmeister dabei am Rand einer Niederlage. Der größte Erfolg in der Allianz Arena war für die Eisernen das 1:1 im April 2021.

Union-Aufstellung: Urs Fischer wechselt nach Europa-League-Coup dreimal

Update vom 26. Februar, 16.45 Uhr: Unions Trainer Urs Fischer ändert seine Aufstellung gegen die Bayern nach dem 3:1 gegen Ajax Amsterdam in der Europa League am letzten Donnerstag auf drei Positionen. Kapitän Trimmel ersetzt auf der rechten Abwehrseite Juranovic. Im Mittelfeld erhält Thorsby den Vorzug vor Haberer und im Sturm darf Jordan für Behrens starten.

Nagelsmann verblüfft mit Cancelo-Ersatz: Josip Stanisic steht in der Startelf

Update vom 26. Februar, 16.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Trainer Julian Nagelsmann setzt Joao Cancelo überraschend auf die Bank, dafür spielt Josip Stanisic. Der kroatische Nationalspieler durfte in dieser Bundesliga-Saison einzig beim 1:1 gegen Frankfurt Ende Januar von Beginn an ran.

Zudem ist Leroy Sané nur Ersatz, dafür beginnt wieder Jamal Musiala. Auch Thomas Müller steht erneut in der Startelf, nachdem der Ur-Bayer in Gladbach wegen der Roten Karte für Upamecano frühzeitig auswechselt worden war.

FC Bayern gegen Union Berlin heute im Live-Ticker: Tabellenführung futsch - Nagelsmann droht neuer Ärger

Vorbericht: München - In der Münchner Allianz Arena geht es heute Abend, um 17.30 Uhr, um die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern empfängt Union Berlin zum Gipfeltreffen in Deutschlands höchster Spielklasse. Vor diesem 22. Spieltag waren die Bayern noch Spitzenreiter, die Eisernen als Überraschungsteam der Saison Dritter. Doch die Tabellenführung musste der Rekordmeister schon vor dem Duell erst einmal abgeben.

Spiele Punkte Tordifferenz 1. Borussia Dortmund 22 46 + 18 2. FC Bayern München 21 43 + 40 3. Union Berlin 21 43 + 11 4. RB Leipzig 22 42 + 18

FC Bayern verliert Tabellenführung: Dortmund ist Spitzenreiter

Der FC Bayern hat die Tabellenführung an den BVB verloren, Borussia Dortmund zog am Samstagnachmittag mit einem 1:0 bei der TSG Hoffenheim vorbei und hat nun drei Punkte Vorsprung. Die Bayern können jedoch mit einem Sieg gegen Union Berlin aufgrund der besseren Tordifferenz den ersten Platz wieder zurückerobern. Die Hauptstädter, die punktgleich mit den Münchnern sind, können mit einem Dreier auf den zweiten Rang springen.

„Es geht um die Tabellenführung und darum, einen direkten Konkurrenten wieder auf Abstand zu bringen“, ist Trainer Julian Nagelsmann die brisante Ausgangslage nach der 2:3-Niederlage in Mönchengladbach vor einer Woche bewusst. „Generell haben wir nicht komplett die Ergebnisse erzielt, die wir erzielen wollen, dann ist es immer unruhig. Wir sind alle in der Pflicht, die richtigen Leistungen zu zeigen“, sagte der 35-Jährige auf der Spieltags-PK. Die Bayern haben in den ersten sechs Bundesligaspielen in diesem Jahr nur neun der möglichen 18 Punkte geholt, Union dagegen kommt auf 16 Zähler.

Neuer Ärger für Nagelsmann: Sperre droht

„Die Formel bei Bayern ist so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe. Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen gegen Union Berlin“, forderte Nagelsmann, der gegen die Eisernen auf den rotgesperrten Abwehrmann Dayot Upamecano verzichten muss und Thomas Müller einen Startelf-Einsatz garantiert. Dafür hat Nagelsmann mit dem genesenen Sadio Mané womögich eine Geheimwaffe in der Hinterhand. Doch neuer Ärger scheint beim „FC Hollywood“ schon vorprogrammiert.

Nagelsmann wurde nach seiner Schiedsrichter-Schelte am vergangenen Wochenende vom DFB eine Geldstrafe über 50.000 Euro aufgebrummt. Der junge Trainer hat sich zwar mehrmals entschuldigt, räumt aber auch ein: „Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. Ich bin so.“ Nagelsmann droht jedoch eine Sperre, gegen Gladbach sah der 35-Jährige seine dritte Gelbe Karte. In Zukunft wolle er sich „zügeln und meine Emotionen besser kanalisieren, dass ich keine vierte Gelbe bekomme, dass ich nicht gesperrt werde.“

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen Union Berlin heute im Live-Ticker: FCB-Stars schwören sich bei geheimen Teamabend ein

Damit gegen Union Berlin, gegen das die Bayern noch ungeschlagen sind, wieder ein Sieg gelingt, wird nichts dem Zufall überlassen. Am Freitagabend schwor sich die Mannschaft und das Trainerteam um Nagelsmann bei einem geheimen Teamabend im Forsthaus auf die anstehende Aufgabe ein.

Einer tanzte jedoch wie so oft in den letzten Wochen aus der Reihe, Leroy Sané kam als Vorletzter wieder zu spät. Am Sonntag soll Sané im Idealfall wieder durch die gegnerischen Abwehrreihen tänzeln, wenn der FC Bayern um 17.30 Uhr Union Berlin zu Gast hat. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. (ck)