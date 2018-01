Afrikas Fußballer des Jahres: Aubameyang belegt Rang drei

Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (28) hat seinen zweiten Sieg bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres verpasst.

Der Gabuner belegte am Donnerstag in Ghanas Hauptstadt Accra den dritten Platz. Im Rahmen der Gala der afrikanischen Konföderation CAF wurde der Ägypter Mohammed Salah (25) vom englischen Topklub FC Liverpool erstmals als Sieger ausgezeichnet.

Der Senegalese Sadio Mane (25), der wie Salah unter Jürgen Klopp für die Reds spielt, belegte den zweiten Platz. Aubameyang war 2015 zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. 2014 (hinter Yaya Toure/Elfenbeinküste) und 2016 (hinter Riyad Mahrez/Algerien) hatte der Bundesliga-Torschützenkönig der abgelaufenen Saison den zweiten Platz belegt.

Liverpool-Neuzugang Salah hat ein überragendes Halbjahr an der Merseyside mit 17 Premier-League-Toren in 21 Spielen und fünf Toren in der Champions League (sechs Einsätze) hinter sich.

dpa