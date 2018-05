Die Adler sind gelandet: Pokalhelden zurück in Frankfurt

Die DFB-Pokalsieger von Eintracht Frankfurt sind am Sonntag mit leichter Verspätung zum zweiten Teil des Party-Marathons in der Bankenmetropole gelandet.

Frankfurt - Der Sonderflieger mit dem riesigen Eintracht-Logo setzte um 16.16 auf. In einem Autokorso ging es vom Flughafen zunächst weiter zum Frankfurter Römer, wo schon seit den Vormittagsstunden Tausende Fans auf ihre Pokalhelden warteten.

Die Polizei Frankfurt teilte bereits um 15.10 Uhr mit, dass auf dem Gelände vor dem Rathaus, wo für das Team des scheidenden Trainers Niko Kovac der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt auf dem Programm stand, kein Platz mehr frei sei. Erwartet wurden bis zum Höhepunkt der Feier am späten Nachmittag rund 15.000 Menschen.

Frankfurt hatte das Cupfinale am Samstagabend in Berlin gegen Rekordmeister Bayern München 3:1 (1:0) gewonnen und den ersten Titel seit 30 Jahren geholt. Schon in der Hauptstadt hatten die Eintracht-Profis die Nacht zum Tag gemacht. Auf dem Weg zum Flughafen Berlin-Tegel trugen viele der bestens gelaunten Profis große Sonnenbrillen, vor dem Abflug wurden schon wieder Kaltgetränke ausgeschenkt.

