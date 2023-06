Abgang jetzt doch offiziell: Ndicka verlässt Eintracht Frankfurt

Von: Christoph Wutz

Lange war offen, wo Eintracht-Verteidiger Evan Ndicka im nächsten Jahr spielt. Jetzt hat der Franzose eine Entscheidung getroffen.

Frankfurt – Jetzt ist es offiziell: Evan Ndicka verlässt Eintracht Frankfurt nach Saisonende. Zuletzt hatte sich noch eine überraschende Kehrtwende rund um die Zukunft des Eintracht-Abwehrmanns abgezeichnet. Doch nun steht fest: Der französische Innenverteidiger verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag am Main nicht.

Obite Evan Ndicka Geboren: 20. August 1999 (Alter: 23 Jahre), Paris, Frankreich Position: Innenverteidiger Bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag seit: 5. Juli 2018 Marktwert: 32 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Schade, dass er uns verlässt“: SGE-Sportchef Krösche bedauert Ndicka-Abgang

Am Mittwoch gab die Eintracht Ndickas Abgang bekannt. „Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen“, wird Sportvorstand Markus Krösche in einer offiziellen Mitteilung der SGE zitiert.

Daher sei es „schade, dass er uns verlässt“, sagte der Frankfurter Sportchef. Ndicka kam vor fünf Jahren von AJ Auxerre aus der zweiten französischen Liga zur Eintracht. Der auf den ersten Blick große Sprung aus der Ligue 2 in die Bundesliga gelang ihm hervorragend: In seiner ersten Saison 2018/2019 entwickelte er sich auf Anhieb zum Leistungsträger und mauserte sich in den folgenden Jahren zum Abwehrchef der SGE.

Verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende: Verteidiger Evan Ndicka. © Imago / Hartenfelser

Trotz Ndickas Abschied aus Frankfurt: „Dank für fünf gemeinsame Jahre“ überwiegt

Insgesamt lief der Franzose in 183 Pflichtspielen auf. Dabei verbuchte er neben zwölf Toren zehn Assists. Auch am Europa-League-Triumph der Eintracht im vergangenen Jahr war Ndicka maßgeblich beteiligt. Im Endspiel gegen die Glasgow Rangers stand er in der Startelf und wurde nach 100 Minuten ausgewechselt.

Obwohl sie den Verlust bedauern, überwiegt bei den Frankfurter Verantwortlichen der „Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat“, sagte Krösche. „Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil“, huldigte der Frankfurter Sportchef dem 23-Jährigen. „Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, so Krösche. Ein positionsgetreuer Ersatz für den abwandernden Ndicka steht in Frankfurt bereits in den Startlöchern: Willian Pacho kommt aus Antwerpen zur Eintracht.

Zuletzt stand überraschend wieder ein Verbleib Ndickas in Frankfurt im Raum

Ndickas Abgang hatte vermeintlich bereits während der abgelaufenen Spielzeit festgestanden. Doch überraschend hatte sich vor wenigen Wochen eine Wendung abgezeichnet, ein Verbleib des Franzosen am Main schien plötzlich wieder realistisch.

Allerdings wird daraus nun sicher nichts. Wohin es den Franzosen jetzt zieht, ist nicht bekannt. Er ist jetzt ablösefrei auf dem Markt. Zuletzt kamen nach einem verdächtigen Foto Gerüchte über einen Wechsel des Noch-Eintracht-Verteidigers nach Italien auf. (wuc)