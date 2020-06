2. Liga: Macht Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden den nächsten Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg? Hier gibt es das Montags-Spiel des DSC im Live-Ticker.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden -:- (-:-), Montag, 20.30 Uhr.

- -:- (-:-), Montag, 20.30 Uhr. Der DSC kann mit einem Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg in die Bundesliga* fast perfekt machen.

kann mit einem Sieg über den Aufstieg in die Bundesliga* fast perfekt machen. Hier gibt es den Live-Ticker von der Partie aus der SchücoArena.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden -:- (-:-)

Arminia Bielefeld: Bank: Dynamo Dresden: Bank: Schiedsrichter: Tore:

Update vom 15. Juni, 15.30 Uhr: Mit der Derby-Niederlage des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC scheint der Aufstieg von Arminia Bielefeld nur noch Formsache zu sein. Bei einem Sieg gegen Kellerkind Dynamo Dresden hätte man bei drei verbleibenden Spielen noch neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

2. Liga im Live-Ticker: Bielefeld gegen Dresden - Dynamo-Coach Kauczinski sauer - „Eine Zumutung“

Dresdens Trainer Markus Kauczinski ist nicht so begeistert vom Spielplan. Sein Team steht aktuell als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand und spielt im Drei-Tages-Rhythmus, da die Mannschaft aufgrund von Corona-Fällen erst später in den Restart der Saison einsteigen konnte. Kauczinski schimpfte nach der 0:1-Niederlage gegen den HSV über den eng getakteten Spielplan seines Teams.

+ Markus Kauczinski ist nicht zufrieden mit dem Spielplan seiner Dresdner. © dpa / Robert Michael

„Wir spielen an einem Spieltagswochenende zweimal und dann am Donnerstag wieder“, wird Kauczinski in der Bild zitiert. „Ich wollte das eigentlich nicht zum Thema machen. Aber das ist schon eine Zumutung den Spielern gegenüber. Das ist schon ein starkes Brett. .“

2. Liga im Live-Ticker: Bielefeld gegen Dresden - Aufstiegs-Euphorie gegen Abstiegs-Angst

Erstmeldung:

Bielefeld - Arminia Bielefeld steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga*. Sollte es am Montagabend einen Sieg gegen Dynamo Dresden geben, ist der Aufstieg so gut wie perfekt. Der DSC hätte dann neun Punkte Vorsprung vor dem Drittplatzierten aus Stuttgart, der zuletzt im Derby gegen den KSC wichtige Punkte liegen ließ. Neun Zähler sind dann noch zu vergeben, Bielefeld hat aktuell eine um 14 Treffer bessere Tordifferenz als der VfB.

Bereits am Dienstag geht es mit der 2. Liga* weiter - sollte der Tabellenzweite Hamburger SV nach einem möglichen Arminen-Sieg am Montag dann nicht gegen den VfL Osnabrück gewinnen, wäre der Aufstieg* der Ostwestfalen perfekt.

2. Liga im Live-Ticker: Arminia Bielefeld erwartet Dynamo Dresden - Mega-Schritt Richtung Bundesliga?

Nach dem 0:0 vom Freitagabend beim SV Sandhausen appellierte Arminias Trainer Uwe Neuhaus an das Selbstvertrauen seiner Mannschaft. „Wir müssen mutig sein und den Glauben an die eigene Stärke hervorheben“, sagte der 60-Jährige am Sonntag. „Es ist alles Kopfsache. Die letzten Schritte sind bekanntermaßen immer die schwierigsten. Was ich versprechen kann, ist, dass es die Mannschaft unbedingt schaffen will. Ich bin total davon überzeugt, dass die Mannschaft stabil genug ist und die nötigen Punkte holen wird“, sagte er vor dem Duell mit seiner ehemaligen Mannschaft.

#SPIELTACH!

Wir empfangen Dynamo Dresden in der SchücoArena und wollen einen großen Schritt machen. Auf geht's Arminia!#DSCSGD pic.twitter.com/77P4eW9LEi — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) June 15, 2020

Die später in die unterbrochene Saison gestarteten Dresdner benötigen als Tabellenschlusslicht allerdings jeden Punkt im Kampf um den Ligaverbleib. Die Partie in Bielefeld ist die sechste innerhalb von 15 Tagen für die Sachsen. „Ich ziehe meinen Hut davor, wie Dynamo dieses immense Programm meistert. Das ist eine schwierige Situation, wie sie noch nie eine andere Mannschaft je erlebt hat. Ich möchte nicht tauschen“, sagte Neuhaus.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden im Live-Ticker: DSC schon mit erstem Neuzugang?

Währenddessen haben die Bielefelder wohl den ersten Neuzugang für die kommende Saison (dann in der Bundesliga*?) eingetütet: Supertalent Noel Niemann (20) kommt übereinstimmenden Medienberichten zufolge ablösefrei vom TSV 1860 München, der aktuell in der 3. Liga noch um den Aufstieg kämpft.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers gab es bislang aber weder aus München noch aus Bielefeld.

