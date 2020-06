2. Bundesliga im Live-Ticker: Karlsruhe will im Derby gegen Stuttgart punkten, auch St. Pauli muss gewinnen. Die Zweitliga-Konferenz im Live-Ticker.

Die 2. Bundesliga* ist auch in dieser Saison unten wie oben extrem spannend.

ist auch in dieser Saison unten wie oben extrem spannend. Im Baden-Württemberg-Derby zwischen dem KSC und dem VfB geht es um extrem viel.

und dem geht es um extrem viel. Der Karlsruher SC braucht Punkte gegen den Abstieg, Stuttgart hingegen will direkt aufsteigen.

Update um 11.34 Uhr: Es geht jedoch nicht nur um den VfB um extrem wichtige drei Punkte. Auch der KSC steht als Tabellenvorletzter gehörig unter Druck. Uns erwartet also ein sportlich brisantes Derby.

Update um 10.44 Uhr: Hinter Tabellenführer Bielefeld (58 Punkte) kämpfen Hamburg (53), Stuttgart (52) und Heidenheim (51) um die Aufstiegsplätze.

Update um 9.48 Uhr: Insbesondere das Derby KSC gegen VfB bringt sportliche Brisanz mit sich. Denn die Gäste stehen gehörig unter Druck. Nachdem an diesem Spieltag der HSV (1:0 in Dresden) und Heidenheim (4:1 gegen Regensburg) ihre Hausaufgaben gemacht haben, rückt die Tabellenspitze immer nähe zusammen. Die Schwaben sind im Badener Land zum Siegen verdammt.

Update vom 14. Juni, 8.32 Uhr: In fünf Stunden rollt der Ball in der 2. Liga. Mit Karlsruhe - Stuttgart, St. Pauli - Aue und Darmstadt - Hannover stehen drei spannende Spiele auf dem Programm.

2. Bundesliga im Live-Ticker: KSC fordert VfB im BaWü-Derby heraus - St. Pauli mit Abstiegs-Sorgen

Erstmeldung vom 11. Juni 2020: Karlsruhe - Am Sonntag finden in der zweiten Bundesliga* drei spannende Partien statt, in denen es für die Teams nicht nur um Punkte, sondern teilweise sogar um viel mehr geht. Mehrere Vereine könnten am Sonntag einen Rückschlag hinnehmen oder sich mit einem Sieg vom Druck befreien.

Im Baden-Württemberg-Derby steht der Karlsruher SC als Tabellen-Sechzehnter mit dem Rücken zur Wand, der VfB Stuttgart darf im nervenaufreibenden Schlussspurt um den Aufstieg ebenfalls keine Federn lassen. Das Duell, das für beide Parteien nicht spannender sein könnte, ist für die Fans normalerweise das Saison-Highlight - diesmal wird das emotionale Derby ohne Zuschauer ausgetragen*.

2. Bundesliga im Live-Ticker: Gegensätzliche Voraussetzungen im BaWü-Derby zwischen Karlsruhe und Stuttgart

Die Voraussetzungen könnten bei den beiden Bundesliga-Gründungsmitgliedern* unterschiedlicher nicht sein. Der VfB Stuttgart will nach dem Abstieg im vergangenen Jahr wieder hoch in die Bundesliga*, am besten auf direktem Weg. Im vergangenen Sommer machten die Schwaben keine guten Erfahrungen in der Relegation. Momentan hat der VfB 52 Punkte gesammelt, die letzten Spieltage muss das Team von Pellegrino Matarazzo die Konzentration aufrecht erhalten.

Die Karlsruher haben sich zwar unter Neu-Coach Christian Eichner etwas gefangen, verloren nach drei Unentschieden in Serie jedoch das enorm wichtige Spiel in Aue. Seit dem Restart der zweiten Liga sammelte man immerhin sechs Zähler gegen einen drohenden Abstieg in die 3. Liga. Am Freitag wird sich nach dem Duell zwischen Dresden und Hamburg zeigen, wie viel Druck die Karlsruher im Derby tatsächlich haben werden.

2. Bundesliga im Live-Ticker: Hannover und Darmstadt mit letzten Relegations-Hoffnungen

Der FC St. Pauli ist mit 35 Punkten auch noch lange nicht durch und muss sich zu Hause gegen den Tabellensiebten aus Aue durchsetzen, was nicht unbedingt einfach wird. Die Kiezkicker müssen einen Befreiungsschlag im engen Abstiegskampf landen.

Bundesliga*-Absteiger Hannover 96 wird auch in der kommenden Saison wohl in der 2. Liga antreten, zu schwach war die laufende Spielzeit. Man steht zwar acht Punkte vom Relegationsrang entfernt, jedoch will der Gegner aus Darmstadt auch noch seine minimale Chance auf den Aufstieg wahren. Die Lilien liegen auf Rang fünf, sieben Punkte trennen sie von Platz drei.

