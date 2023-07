Zwischen dem TuS Bismark und Lok Stendal kommt richtig Stimmung auf

Von: Tobias Haack

Der TuS Bismark (li., Stanislav Filatov) und Lok Stendal (Felix Knoblich) lieferten sich ein intensives Testspiel. © Haack

Sommerzeit ist Testspielzeit. Am Wochenende wurde wieder fleißig Spielzeit gesammelt. Besonders intensiv war es zwischen Bismark und Stendal.

Der ambitionierte Landesligist TuS Schwarz-Weiß Bismark hatte am Freitagabend den 1. FC Lok Stendal zu Gast. Knapp 70 Minuten lag in dieser Partie die Überraschung in der Luft. Alexander Mayer hatte sein Team in Führung gebracht und auch danach verbuchte der TuS die besseren Chancen.

Dank konditioneller Vorteile: Lok dreht die Partie

Ein Kopfball von Timon Motejat touchierte die Latte. In Durchgang zwei folgte ein satter Innenpfostentreffer. Erst in der Schlussphase spielte Stendal seine Vorteile aus. Diese lagen vor allem im Konditionellen. Während Bismark abbaute, legte der Verbandsligist an Tempo und Intensität zu. Lukas Pfeiffer und Benjamin Bubke sorgten schließlich mit ihren Treffern für die Wende.

Bismark glich zwar noch aus, doch das Schiedsrichter-Kollektiv entschied auf Abseits. Das zahlreich erschienene Publikum kochte. Trainer Artem Sikulski war dennoch sehr einverstanden mit dieser Partie. Lok-Coach Jörn Schulz fiel das schon etwas schwerer, zumal sein Mittelfeldmann Illia Ilchenko mit Verdacht auf einen Fußbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Pleite für Saxonia, Gardelegen locker

Am Sonnabend griffen dann auch die anderen beiden altmärkischen Verbandsligisten ins Testspiel-Geschehen ein. Saxonia Tangermünde unterlag beim FC Mecklenburg Schwerin mit 1:3 (0:2). Der SSV Gardelegen hatte sich mit Landesligist Ummendorfer SV einen einfacheren Gegner gesucht und gewann problemlos mit 5:1 (4:1).

Alle Berichte, Stimmen und Hintergründe zum Testspiel-Wochenende lest Ihr in den kommenden Tagen im Sport-Teil der Altmark-Zeitung.