Zwei verzichten, Germania freut’s

sen/twe/tha Altmark. Der KFV Altmark West meldet keinen Aufsteiger für die Fußball-Landesklasse. Kreisoberliga-Meister SV Langenapel erklärte am Sonntag seinen Verzicht und auch Vizemeister FSV Eiche Mieste will nicht aufsteigen.

Über den dadurch vakanten Platz in der Landesklasse I darf sich stattdessen Ost-Kreismeister Germania Tangerhütte freuen, dem andernfalls die Eingliederung in Staffel II gedroht hätte.

„Wir haben mit der Mannschaft gesprochen, danach war die Entscheidung für uns recht einfach. Nur drei Spieler hätten Landesklasse gespielt, die anderen Akteure sprachen sich dafür aus, in der Kreisoberliga zu bleiben, auch weil dort am Sonntag gespielt wird“, berichtet Langenapels Vereinsvorsitzender Karsten Gäbel. Ein weiterer Grund für den Verzicht: der SVL hat noch keinen Nachfolger für Trainer Ronny Müller gefunden. „Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre ein Aufstieg wenig sinnvoll. Wir bauen eine neue Struktur auf und müssen dann sehen, was künftig für uns möglich ist“, meint Gäbel.

„Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass für uns ein Aufstieg aktuell keinen Sinn macht. Hauptgrund ist einfach, dass unser Kader nicht breit genug aufgestellt ist. Wir werden daher auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga spielen und wollen wieder oben angreifen“, begründete Miestes Trainer Danny Kausche die Entscheidung des FSV Eiche, ebenfalls auf die Landesklasse zu verzichten.

Dass der Kreismeister des KFV Altmark-Ost, der SV Germania Tangerhütte, sein Aufstiegsrecht in die Landesklasse wahrnehmen würde, war hingegen schon länger klar. Allerdings hätte die Reduzierung der Landesklassen auf 14 Mannschaften zur Folge gehabt, dass entweder die Tangerstädter oder der SV Grieben aufgrund ihrer geografischen Lage in die Landesklasse II (Börde und Magdeburg) versetzt worden wären. Dieses Thema scheint nun erstmal vom Tisch. „Tangerhütte hat einen Antrag auf Eingliederung in Staffel I gestellt, dem wir jetzt wohl auch stattgeben werden“, sagte Staffelleiter René Strach gestern auf AZ-Nachfrage.

Bleibt noch die Frage nach dem frei gewordenen Landesklassen-Platz durch den Altmark-West-Verzicht. Die üblichen Lösungen greifen kurioserweise in diesem Fall nicht. Der Zweite aus der Westaltmark, Eiche Mieste, hat verzichtet. Der Zweitplatzierte der Stendaler Kreisoberliga, die SpG Bismark/Kläden, darf als Spielgemeinschaft nicht aufsteigen. Einen Klassenerhalt des eigentlich abgestiegenen FSV Havelberg möchte der FSA aus sportlichen Gründen genau so wenig wie einen Aufstieg eines Drittplatzierten. „Havelberg wird definitiv absteigen“, erklärt Strach, „eventuell muss halt irgendwo eine 13er-Staffel gemacht werden. Endgültig beschlossen wird das aber alles erst bei der Spielausschusssitzung am 14. Juni.“