Zwei Staffelsiege gefeiert

TENNIS – LANDESEBENE Gardelegener Herren und Einheit-Damen 30 jubeln

+ Katja Böttcher und die Damen 30 der SG Einheit Stendal bejubelten den Staffelsieg in der Landesliga. Foto: Stephan

Altmark – Am Wochenende wurde in den Tennis-Spielklassen auf Landesebene die Saison mit den letzten Begegnungen beendet. Dabei verteidigten beispielsweise die Herren des TC Gardelegen ihren ersten Platz in der Landesliga und sicherten sich damit auch den Aufstieg.