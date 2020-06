„Zusatzschicht“ für die Torhüter

Klötze – „Kaum ein Trainer hat Zeit für spezielle Übungen. Ein paar Schüsse auf das Tor, das war es zumeist.

“ Olaf Reek verfolgt seit vielen Jahren die Entwicklung seines Sohnes Felix und musste dabei immer wieder feststellen, dass die Position zwischen den Pfosten vernachlässigt wird, was oftmals auch daran liegt, dass es in den Vereinen zu wenige Trainer und Übungsleiter gibt.

„Alles was Felix kann, hat er seinem Vater zu verdanken. Von klein auf hat Olaf seinem Sohn die Bälle zugeworfen und zugespielt“, berichtet André Dörk, Spartenleiter Fußball beim VfB Klötze. In der F-Jugend begann Felix Reek mit dem Fußballspielen und da kein Torwart vorhanden war, hat man den heute 15-Jährigen in der E-Jugend zwischen die Pfosten gestellt. Mit Erfolg. Die Entwicklung verlief positiv, sodass der Klötzer schließlich in den DFB-Stützpunkt berufen wurde und den Weg in die Talenteliga-Mannschaft von Eintracht Salzwedel fand. In der Jeetzestadt hätte Felix Reek gerne weiter gespielt, doch Umstrukturierungen hatten zur Folge, dass sein damaliges Verbandsliga-Team auseinanderbrach, er in seinen Heimatverein zurückkehrte.

Für den VfB-Nachwuchs war dies ein Gewinn, zumal Vater Olaf vor knapp zwei Jahren damit begann, mehrere Torhüter, zu denen auch A-Jugendkeeper Leon Schwarz gehörte, speziell zu trainieren. Der 50-Jährige, der in seiner aktiven Zeit für Schwalbe Schwiesau kickte, besuchte einen Lehrgang für das Torwart-Training und erwarb dabei einiges an Wissen, dass er aktuell nicht nur an seinen Sohn, sondern auch an Elias Müller, Felix Weber und Torben Frost weitergibt. Als zweiter Trainer mit dabei ist Marco Müller, Vater des zwölfjährigen Elias. Letzterer hat vor fünf Jahren bei Adler Jahrstedt mit dem Fußball begonnen und ist mit dem Team von Trainer Robert Liebelt vor knapp zwei Jahren nach Klötze gewechselt.

Zielverteidigung, Raumverteidigung und Spieleröffnung sind die Schwerpunkte der Trainingsarbeit in Klötze. Ein guter Torhüter muss nicht nur gut halten können, er muss den Ball auch mit den Füßen gut beherrschen, um das Spiel seiner Mannschaft zu eröffnen. Und oft genug ist der Torhüter der letzte Spieler, der einen Konter durch gutes Stellungsspiel und rechtzeitiges Herauslaufen noch unterbinden kann. Daher ist für die sportliche Entwicklung wichtig, dass Torhüter auch oft als Feldspieler eingesetzt werden. So wie Felix Reek und Elias Müller, die in ihrer Laufbahn bereits andere Spielpositionen ausgefüllt haben.

Die derzeitige Corona-Situation hatte auch beim VfB Klötze zu einer Unterbrechung des Trainingsbetriebes geführt. Die Nachwuchs-Torhüter konnten aufgrund ihrer kleinen Gruppe jedoch als erste wieder auf den Rasen zurückkehren und unter Einhaltung der Abstandsregelungen ihre Arbeit aufnehmen. „Die Situation war und ist auch für die Kinder nicht schön“, meinte Olaf Reek, der auch den Wettspielbetrieb vermisst. Denn in den Begegnungen mit anderen Teams werden die Früchte der intensiven Trainingsarbeit geerntet.

Das Torwart-Training findet in Klötze übrigens zusätzlich zum jeweiligen Mannschaftstraining statt. Die Jungs stehen somit einmal mehr pro Woche als die Mannschaftskameraden auf dem Platz. Spartenleiter André Dörk beobachtet oft die Torwart-Gruppe bei ihrer „Zusatzschicht“ und freut sich über die Einsatzbereitschaft der Kinder und das Engagement von Olaf Reek und Marco Müller. „Beide leisten einen wichtigen Beitrag für unsere gesamte Nachwuchsarbeit. Denn wir haben als Verein ehrgeizige Ziele, für die auch gute Torhüter benötig werden.“

VON RENEE SENSENSCHMIDT