Zufall, Klask und Markus siegen

Beetzendorf – Äußerst erfolgreich verliefen für die altmärkischen Starter die diesjährigen Landesmeisterschaften im Para-Tischtennis, die der MTV Beetzendorf in Zusammenarbeit mit dem SV Seehausen/Börde am Sonnabend ausrichtete.

Christiane Zufall (TuS Bismark), Jörg Markus (SSV Gardelegen) und Lokalmatador Sebastian Klask kamen zu Titelehren.

Beetzendorf war zum zweiten Mal Gastgeber für die Meisterschaft des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes von Sachsen-Anhalt (BSSA). Unter der vielfach bewährten Leitung von Steffen Klask und Torsten Noffs gingen insgesamt 47 Teilnehmer in 13 Wettkampfklassen (WK) an den Start. Um allen Startern ausreichend Vergleichsmöglichkeiten zu geben, legte die Turnierleitung mehrere Klassen zusammen. Die Wertungen erfolgten aber getrennt. Und trotz ihrer zumeist körperlichen Behinderungen lieferten sich die Teilnehmer viele umkämpfte Duelle, ohne dabei die sportliche Fairness vermissen zu lassen.

Und so traf Christiane Zufall als Einzelstarterin in der WK 10 auf Spielerinnen anderer Klassen und blieb in ihren vier Begegnungen jeweils ohne Satzverlust. Jörg Markus (WK 7) trug fünf Vergleiche gegen die Akteure der WK 6 aus und war ebenfalls in allen Sätzen siegreich. Sebastian Klask (WK 8) traf auf Akteure der Wettkampfklasse 9 und 10, der Beetzendorfer musste sich dabei zweimal richtig strecken, um Detlef Rennau und Volker Bastian in vier hart umkämpften Sätzen zu bezwingen. Es gab zahlreiche tolle Ballwechsel zu sehen, in denen Sebastian Klask sehr zur Freude seines Trainer Karlheiz Berger gewachsene Leistungsstärke unter Beweis stellen konnte. Leon Seemann musste sich mit sechs weiteren Spielern in der WK 11 auseinandersetzen. Als Gruppenzweiter qualifizierte sich der Gardelegener für die K.o.-Runde und zog dort durch einen 3:0-Sieg ins Halbfinale ein. Dort musste sich Seemann dem späteren Sieger Thomas Lippke (Seehausen) mit 0:3 beugen. Anschließend verlor der Altmärker das Duell um Platz drei gegen Leon Borst (Seehausen) mit 10:12, 7:11 und 10:12.

Im Doppel spielte sich Leon Seemann an der Seite von Leon Borst sogar bis in das Endspiel vor, das beide gegen Lippke/Renner mit 8:11 im Entscheidungssatz verloren. Christiane Zufall und Sebastian Klask traten gemeinsam im Doppel an und schafften es durch zwei Siege auch ins Finale. Dort mussten sich die beiden Altmärker aber den topgesetzten Jörg Markus und Holger Langenhahn (Bernburg) in drei Sätzen beugen.

