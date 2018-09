Zehn Minuten fehlen

Fußball – Oberliga: Stendal unterliegt Strausberg in der Schlussphase

+ Abwehrchef Marcel Werner (rechts) war der Unglücksrabe des 1. FC Lok Stendal in Strausberg. Sein spätes Eigentor besiegelte die nächste Niederlage der Altmärker. Archivfoto: Haack

Strausberg. Der 1. FC Lok Stendal muss in der Oberliga Nord weiter auf seinen ersten Punktgewinn warten. Am gestrigen Sonntag wäre beim Tabellenführer FC Strausberg ein Sieg möglich gewesen, doch in der Schlussphase glitten den Altmärkern mögliche drei Punkte aus der Hand.