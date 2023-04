Zahlreiche fehlerfreie Umläufe

Von: Renee Sensenschmidt

Armin Streiter (RSG Sanne-Fleetmark) sicherte sich auf Clara Clayton den dritten Platz im L-Springen mit Stechen. © Sensenschmidt

Kemnitz – Vier Springprüfungen und ein Führzügel-Wettbewerb standen am vergangenen Sonnabend auf dem Programm beim diesjährigen Hallenturnier des RV Kemnitz. Erfolgreichste Starterin war Anneke Gerlinde Stehr (Sportfarm Lüneburger Heide), die die beiden Springen der Klasse L fehlerfrei und mit der mit Abstand schnellsten Zeiten für sich entschied.

„Schade, dass wir für das M-Springen nicht genügend Nennungen hatten. Ansonsten können wir mit dem Nennungsergebnis und dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden sein“, meinte der Kemnitzer Vereinschef Ulrich Prehm, der selbst auf einem kleinen Traktor oft im Einsatz war, um während und zwischen den Prüfungen den Untergrund glatt zu harken, damit alle Pferd-Reiter-Paare optimale Bedingungen hatten. Parcourschef Jens Hasfeld war für die Anordnung und den Aufbau der Hindernisse verantwortlich, Jürgen Mund, Maike Sasse und Annett Schwarzer bildeten das Richter-Kollegium.



Die Siege in den beiden Prüfungen der Klasse A blieben in der Region. Der Gardelegener Axel Schulze siegte auf Amadeus in der Klasse A*, die Kunrauerin Marie-Sophie Feniuk feierte mit den beiden Pferden Caristo K und Victor sogar einen Doppelsieg in der Klasse A**. Zahlreiche Teilnehmer/innen blieben in beiden Prüfungen fehlerfrei, sodass es einige von ihnen trotzdem nicht in die Platzierung schafften.



Gleiches passierte auch in den beiden L-Springen, Abwürfe waren selten. Und so entschied jeweils die Zeit über die Platzierung und dem Gewinn einer Schleife. Abschließender Höhepunkt war das L-Springen mit Stechen, in dem es acht Pferd-Reiter-Paare nach einem fehlerfreien Umlauf in das Stechen schafften. Anneke Gerlinde Stehr hatte auf Lima bereits den schnellsten Umlauf hingelegt und bestätigte dies auch im Stechen knapp vor Josefine Gröger (RFV Clenze), die sich auf Aquavit nur um 15 Hundertstel Sekunden geschlagen geben musste. Der dritte Platz ging an Armin Streiter von der RSG Sanne-Fleetmark, der sich mit Lady Cadness sehr gut bei diesem Turnier präsentierte. Als Fünfter konnte sich auch Jens Kampe (Kunrau) auf Comtessa vom Neumühler Hof über eine gute Platzierung freuen. Ein Fehler unterlief indes Lokalmatadorin Marie Mellis, die mit ihrem Pony Crunchy Boy „flott unterwegs war“ (O-Ton Ulrich Prehm) beim abschließenden Sprung jedoch ein falsches Hindernis nahm und somit aus der Wertung fiel und sich selbst um eine gute Platzierung brachte.



Es war das einzige Ärgernis aus Sicht der Gastgeber, die wieder ein kleines, aber feines Hallenturnier auf die Beine gestellt haben. Schon jetzt können sich die Pferdesport-Interessierten der Region auf das zweite September-Wochenende freuen, wenn die Kemnitzer ihr 28. Freiluftturnier veranstalten, bei dem an drei Tagen Prüfungen bis zur Klasse S und am Sonnabend eine sicherlich wieder schöne Abendveranstaltung auf dem Programm stehen werden.



Ergebnisse



Führzügelklasse



1. Emmi Penzel (Salzwedel), Ronja



1. Helene Thimian, Alle Welt



Springprüfung Klasse A*



1. Axel Schulz (RFV Gardelegen), Amadeus 0 / 47,49



2. Anneke Gerlinde Stehr (Lüneburger Heide), Spartacus 0 / 49,64



3. Marias Henning (RFV Weisen), Casadie MK 0 / 49,77



4. Marie-Sophie Feniuk (RFV Kunrau), Victor 0 / 50,18



5. Armin Streiter (RSG Sanne-Fleetmark), Clara Clayton 0 / 51,28



Springprüfung Klasse A**



1. Marie-Sophie Feniuk (RFV Kunrau), Caristo K 0 / 46,92



2. Marie-Sophie Feniuk (RFV Kunrau), Victor 0 / 48,09



3. Melina Schlee (Reitverein Etingen), Solo Tu 2 0 / 49,00



4. Lexa Porth (RSG Sanne-Fleetmark), Eelina 0 / 49,72



5. Lexa Porth (RSG Sanne-Fleetmark), Chaplino vom Neumühler Hof 0 / 50,06



Springprüfung Klasse L



1. Anneke Gerlinde Stehr (Lüneburger Heide), Lamina 5 0 / 55,97



2. Josefine Gröger (RFV Clenze), Aquavit 0 / 56,17



3. Nelly Zirk (RV Fürst Bismarck Schönhausen), Cheenuk 0 / 59,69



4. Josefine Gröger (RFV Clenze), Chateau Lafite 0 / 60,04



5. Anneke Gerlinde Stehr (Lüneburger Heide), Arween 0 / 60,48



Springpr. Klasse L mit Stechen



1. Anneke Gerlinde Stehr (Lüneburger Heide), Lamina 5 *0 / 40,33



2. Josefine Gröger (RFV Clenze), Aquavit *0 /40,48



3. Armin Streiter (RSG Sanne-Fleetmark), Clara Clayton *0 / 42,28



4. Annika Sambill (RFV Westeregeln), Lorna *0 / 42,39



5. Jens Kampe (RFV Kunrau), Comtessa vom Neumühler Hof *0 / 43,39