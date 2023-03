XXL-Verbandsliga rächt sich - vor allem für den 1. FC Lok Stendal

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Darf sich noch auf 18 Spiele freuen: Lok-Torjäger Denys Vyrych (links). © Haack

Mit einer üppigen 20er-Staffel ist der FSA in die Verbandsliga-Saison 2022/23 gegangen. Eine Fehlplanung, die sich nun rächt. Vor allem Lok Stendal hat zu knabbern.

„Hinterher ist man immer schlauer.“ Mit dieser Redewendung wird eine Rechtfertigung zum Ausdruck gebracht, wenn etwas misslungen ist. Und misslungen ist die Staffeleinteilung der Verbandsliga Sachsen-Anhalts des Fußballverbands FSA für die Saison 2022/23.



Umstrittenes Hintertürchen für den FCM

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen gewehrte man dem 1. FC Magdeburg, quasi durch die Hintertür, einen Startplatz für dessen zweite Mannschaft. Zur Erinnerung: Diese hatte der Klub vor etlichen Jahren abgemeldet und will sie nun schnellstmöglich wieder in höhere Sphären katapultieren. Der Verband hielt dafür bereitwillig die Steigbügel. Und das, obwohl an der Basis die kritischen Stimmen bezüglich dieser zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit laut zu vernehmen waren.



Bei Problem Nummer zwei wurde von den Verantwortlichen im Spielausschuss ebenfalls sehenden Auges der Karren mit reichlich Schwung in den Morast befördert. Die Rede ist vom Spielmodus, der auf eine Staffel mit 20 Mannschaften festgelegt wurde. Zugegeben, diese Entscheidung fiel nach Rücksprache mit den Vereinen, doch ein verantwortliches Handeln im Sinne der Amateurfußballer in der höchsten Spielklasse des Landes hätte anders aussehen müssen.



Nicht im Sinne der Freizeitkicker

Natürlich ist die Liga gespickt mit zahlreichen Spielern, die für ihre mehr oder weniger vorhandenen Künste am Ball relativ fürstlich entlohnt werden, das Gros der Team-Kader bilden jedoch ambitionierte Freizeitkicker. Und diese zu 38 Spieltagen zu verdonnern (was übrigens mehr Ligaspiele bedeutet, als sie jede Profimannschaft der 1. und 2. Bundesliga am Saisonende haben wird), war und ist eine Farce.



Zumal zu Saisonbeginn auch nicht klar war, ob eine erneute Welle der Corona-Pandemie droht und den Spielbetrieb eventuell für Wochen oder gar Monate ausbremsen wird. Und von winterlichem Wetter in Sachsen-Anhalt hatte man beim Spielausschuss anscheinend auch noch nichts gehört. Die plötzlichen Schneefälle vor gut 14 Tagen, verbunden mit zahlreichen Spielausfällen, haben endgültig bewiesen, wie kurzsichtig die Entscheidung war. Ausbaden müssen dies die Vereine und damit letztendlich die Spieler. Bestes Beispiel dafür: Der 1. FC Lok Stendal.



Lok hat 18 Spiele bis Mitte Juni

Die Stendaler sind so arg von Spielabsagen gebeutelt worden wie kein anderes Team der Liga. Die Folge: Lok hat derzeit drei beziehungsweise vier Partien weniger ausgetragen als die meisten anderen Mannschaften. Daraus resultiert bis zum Saisonende am 17. Juni nun ein Mammutprogramm. Satte 18 (!) Spiele stehen für die Stendaler noch auf dem Terminplan. Dass diese nicht nur am Wochenende ausgetragen werden, erklärt sich von selbst.

Die Eisenbahner spielen somit auch montags (10. April, 1. Mai, 29. Mai), mittwochs (17. Mai) und freitags (2. Juni). Nach letztgenanntem Spieltag dürfen sie dann übrigens am Sonntag (4. Juni) gleich nochmal ran – ein Irrsinn! Die einzigen Wochentage, an denen in den nächsten Monaten keine Stendaler Spiele stattfinden, sind Dienstag und Donnerstag.



„Man muss einen klaren Schnitt machen“

Eine Situation, die Stendals Trainer Jörn Schulz nicht wirklich schmeckt: „Für die Jungs ist das eine enorme Belastung“, sagt Schulz mit Blick auf seine Spieler. „Die haben ja auch nebenbei mal was anderes zu tun als Fußball zu spielen. Und gehen ja auch arbeiten.“ Für die Zukunft muss laut Schulz deshalb unbedingt eine Veränderung her. „Die Konstellation mit 20 Mannschaften ist nicht optimal. Das ist zu viel. Man muss da einen klaren Schnitt machen“, wünscht sich Schulz schnellstmöglich eine Verkleinerung der Liga.



Zur Spielzeit 2023/2024 wird diese aber nur schwer möglich sein. Laut Ausschreibung müssen lediglich vier Teams sportlich absteigen und aus der Oberliga drohen zudem Absteiger, die eingegliedert werden müssten. Zudem beschäftigt sich auch Drittligist Hallescher FC mit dem Gedanken, den vom FCM in Anspruch genommenen FSA-Steigbügel zu nutzen, um eine zweite Mannschaft im Fußball-Oberhaus Sachsen-Anhalts zu platzieren. Es muss so wohl wieder mit 20 Mannschaften geplant werden.