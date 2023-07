Wischer-Champion Markus Liebelt: „Ein schöner Trainingswettkampf“

Von: Tobias Haack

Markus Liebelt (links) blieb als einziger Athlet unter zwei Stunden. © Haack

Nach seinem Triumph in Arendsee hat Markus Liebelt auch den Altmark-Triathlon in Wischer gewonnen. Die AZ hat mit dem ehemaligen Profi gesprochen.

Herr Liebelt, Sie sind als einziger Athlet auf der Olympischen Distanz unter zwei Stunde geblieben und haben damit souverän gewonnen. Wie schätzen Sie ihre Leistung ein?

Es war sehr heiß auf jeden Fall! Aber es lief eigentlich perfekt. Beim Schwimmen kam ich als Erster raus, was ich gar nicht erwartet hätte, weil ich nicht so viel Schwimmen trainiere und das eigentlich meine schwache Disziplin ist. Aber ich habe mich gut gefühlt. Rad lief dann super, war richtig cool. Und das Laufen war dann relativ kontrolliert ins Ziel gebracht. Bei der Hitze wollte ich nichts mehr riskieren.



Ihr Sieg hier war ungefährdet. Wie ordnen Sie den Erfolg ein?

Für mich war es ein sehr schöner Trainingswettkampf. Nachdem ich 2014 schon mal hier gestartet bin, war es schön, mal wieder hier herzukommen.



Worauf trainieren Sie hin?

Ich mache hauptsächlich die Mitteldistanzen. In drei Wochen starte ich beim Müritz Triathlon und danach beim Ironman von Gdynia in Polen und dann mach ich noch ein Rennen in Polen, in Posen.



Heute in Wischer war es unglaublich heiß. Es ist bislang das wärmste Wochenende des Jahres. Ist die Hitze etwas, das Ihnen grundsätzlich liegt oder hatten Sie ein bisschen Respekt beim Blick auf die Wettervorhersage?

Nein, Bammel hatte ich nicht. Ich mache ja schon ziemlich lange Triathlon und war auch schon Vollprofi. Mittlerweile habe ich einen Vollzeitjob und mache das Training so gut es geht nebenher. Das funktioniert und macht Spaß. Hitze ist trotzdem immer schwierig für mich, weil ich sehr groß bin und relativ kräftig. Da muss man immer gut kühlen und gut aufpassen, aber dann geht es auch einigermaßen.



Wie schätzen Sie als Ex-Profi die Strecke in Wischer ein. Ist es ein schwieriger Triathlon oder einfach nur eine gute Trainingsstrecke?

Es ist ein sehr schöner Triathlon. Das Wasser und das Schwimmen waren super. Die Orientierung klappt hier auch ziemlich gut. Es ist relativ easy. Das Radfahren ist perfekt, wenn die Bedingungen so sind wie heute, mit wenig Wind. Es ist auch ein guter Asphalt, das lässt sich gut fahren. Laufen ist hier abwechslungsreich, selektiv. Das Stück durch den Wald ist ein bisschen hügelig und recht anspruchsvoll. Alles in allem ist es hier sicherlich eine sehr schöne Strecke.