Warnau – Von der statistischen Seite betrachtet, ist es das Duell der beiden besten Rückrunden-Mannschaften der Fußball-Landesliga.

Am morgigen Sonnabend erwartet nämlich der SSV Havelwinkel Warnau den SSV 80 Gardelegen, sodass die Zuschauer ab 15 Uhr ein durchaus attraktives Spiel erwarten könnten.

Diese Vermutung wird nicht nur vom aktuellen Tabellenbild untermauert. Mit den Warnauern, die sich mittlerweile auf den fünften Rang nach vorn geschoben haben, und den Gardelegenern, die derzeit Tabellenplatz zwei innehaben, treffen zudem zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. „Warnau war schon immer enorm spielstark und ist zudem individuell gut besetzt“, blickt Norbert Scheinert, Trainer des SSV Gardelegen, auf den morgigen Kontrahenten, der zudem mit fünf Siegen und einem Remis in der Landesliga das Rückrunden-Team der Stunde ist.

Scheinert blickt allerdings auch mit einigen Sorgenfalten auf das morgige Auswärtsspiel, denn der SSV-Coach hat mit personellen Problemen zu kämpfen, die den Trainer zum Umbauen zwingen. Außerdem wird sich Gardelegen auch taktisch etwas anders aufstellen müssen. Und das zwangsläufig, wie Norbert Scheinert erklärt. „Warnau hat einen enorm kleinen Platz, wobei wir versuchen müssen, uns auf die dort gegebenen Bedingungen schnellstmöglich einzustellen. Unsere Stärke ist das schnelle Umkehrspiel, was dort sicher nicht möglich sein wird. Daher werden wir unsere Taktik auch etwas umstellen“, ließ sich der SSV-Trainer nur bedingt in die Karten schauen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und gehen ohne Druck in diese Partie. Wir liegen derzeit absolut im Soll. Alles Weitere ist Bonus. Daher haben wir auch überhaupt nichts zu verlieren“, so Scheinert.

„Wir wollen weiter punkten“, gibt Warnaus Co-Trainer Sebastian Schmidt die Marschroute vor. Und er ist sich auch sicher: „Wenn wir kompakt stehen, wird es schwer, gegen uns ein Tor zu schießen.“ Auch für die spielstarken Gardelegener, die auf dem kleinen Dorfplatz durchaus Probleme haben dürften.

Personell sieht es bei den Havelwinklern gut aus. Mirko Keiper ist zurück. Weiterhin verletzt sind die beiden Brasilianer Yuri und Hugo sowie Torsten Meier und Keven Brömme. Alle anderen können auflaufen. Das und der Lauf, den seine Mannschaft hat, stimmen Schmidt optimistisch. „Wir dürfen nur nicht wieder die erste Minute verschlafen wie zuletzt“, ist ihm bewusst. twe/sli