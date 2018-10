„Wir können das schaffen“

Magdeburg. Spieler des Monats September, mehr als 100 Tore und damit ganz vorn in der Torjägerliste der Handball-Bundesliga: Matthias Musche hat einen absoluten Lauf. Das Magdeburger Kind bleibt bei aller Ehre, die von außen auf ihn einprasselt, bescheiden.

Der Linksaußen ist in dieser Woche mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir haben mit dem 26-Jährigen über das Erfolgsrezept gesprochen.

„Ich habe einfach deutlich mehr Spielzeit und werfe die Siebenmeter.“ Matthias Musche ist weit davon entfernt abzuheben. Im Jahr 2000 begann er, beim SCM Handball zu spielen, durchlief mehrere Jugendmannschaften, bevor er 2011 ins große Bundesligateam rückte. Ein Traum wurde wahr. Der erste Einsatz gegen Gummersbach ist genauso unvergessen wie das erste Tor gegen Wetzlar. „Nach und nach habe ich mehr Einsatzzeiten bekommen.“ In dieser Saison sind es deutlich mehr. Was aber auch daran liegt, dass sein Positionskollege Lukas Mertens seit Monaten verletzt ausfällt. Musche ist bei jedem Spiel heiß auf den Einsatz. Fit genug, um durchzuspielen ist der Rechtshänder allemal.

In zwei Heimspielen hat Musche schon 16 Treffer erzielt. Mit 107 Toren führt er die Torjägerliste der Handball-Bundesliga an. Und das deutlich. Seine Trefferquote liegt bei rund 83 Prozent. Zahlen, die dazu beigetragen haben, dass Musche beim Online-Voting unter den Fans zum Spieler des Monats September der Handball-Bundesliga gewählt worden ist. „Natürlich habe ich mich darüber gefreut“, sagte Musche, der den Magdeburger Handball wie kaum ein anderer in der Mannschaft lebt. Seine Klasse drückt sich eben nicht nur in Zahlen aus. Er ist der Antreiber auf der Platte, reißt Mitspieler und Fans gleichermaßen mit.

„Ich habe als kleiner Junge schon Spiele beim SCM gesehen, war mit sechs Jahren das erste Mal in der Bördelandhalle.“ Die Magdeburger Tugenden Kampf und Leidenschaft hat er damals schon verinnerlicht. „Die Symbiose aus Mannschaft und Zuschauern muss sein, damit man erfolgreich ist. Das haben Legenden wie Joel Abati, Steffen Stiebler und Henning Fritz vorgelebt.“

Sein Temperament auf dem Spielfeld wirkt ansteckend. Das grün-rote Publikum liebt sein Magdeburger Kind. Und ist froh, dass er seinen Vertrag um weitere sechs Jahre bis 2024 verlängert hat. Musche spricht dabei von gegenseitigem Vertrauen. „Ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier peu a peu nach oben kommen. Das sieht man in dieser Saison, dass wir erfolgreich sein wollen. Und wir können das auch schaffen.“ Das war für ihn der Grund, sich frühzeitig länger an seinen SCM zu binden. „Das ist meine Heimat, hier kann ich Handball spielen“, denkt er gar nicht daran, irgendwo anders anzuheuern.

Wie kaum ein anderer kommt er Spiel für Spiel als emotionaler Leader auf die Platte. „Da sehe ich meine Aufgabe auch, gemeinsam mit Zeljko Musa.“ Mannschaft und Fans pushen, sich gegenseitig zu Höchstleistungen treiben: Das macht Musche aus tiefster innerer Überzeugung. Und immer verbunden mit dem Ehrgeiz, als Sieger vom Parkett zu gehen. Und am Saisonende vielleicht auch als Deutscher Meister? „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind. So selbstbewusst sind wir.“ Doch im Sport sei immer alles möglich – im positiven wie im negativen Sinne. Weiter hart zu arbeiten, hat sich der 26-Jährige vorgenommen. Denn: „Es kann auch immer mal andere Zeiten geben. Es ist alles möglich, wir müssen dran bleiben.“

Den Fokus und die volle Konzentration immer nur auf das nächste Spiel zu legen, hat Trainer Bennet Wiegert ihm und der ganzen Mannschaft eingeflößt. Eine Zutat des Erfolgsrezepts. Gerade auch gegen vermeintlich kleinere Mannschaften darf die Konzentration nie nachlassen. „Da kann man auch mal stolpern, wenn man sie unterschätzt“, weiß der Linksaußen. Und schon könnten Punkte liegen bleiben. Und genau das dürfe nicht passieren, wenn man ganz nach oben wolle.

„Da hat Benno einen ganz großen Anteil. Das hat er in unsere DNA eingepflanzt, wir haben es verinnerlicht. Ich denke, daran liegt es auch, dass wir immer da sind, immer voll fokussiert.“ Die Magdeburger Tugenden nimmt Matthias Musche auch mit zur Nationalmannschaft. „Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Da will ich auch meine Leistung bringen.“

Und wenn er wieder zurück in Magdeburg ist, denkt der Rechtshänder an das nächste Bundesligaspiel. Das führt ihn und den SC Magdeburg erneut nach Flensburg. An jenen Ort, an dem den Magdeburgern vor einer Woche der große DHB-Pokal-Coup gelang...

Von Sabine Lindenau