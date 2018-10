„Wir hatten unfassbar viele Chancen“

sli Heidenheim. „Das ist ein ganz bitterer Nachmittag für uns. “ Obwohl seine Mannschaft eine wirklich gute Auswärtspartie gespielt hat, musste Trainer Jens Härtel mit ansehen, wie der 1. FC Magdeburg beim 1. FC Heidenheim als Verlierer vom Rasen ging.

Die 0:3-Niederlage fiel am Ende eines vor allem in der zweiten Halbzeit attraktiven Zweitligaspiels zu hoch aus.

Härtel baute seine Startelf am Sonnabendnachmittag auf zwei Positionen um. Tobias Müller spielte für Christopher Handke und Romain Brégerie für Steffen Schäfer. Der FCM ging wie gewohnt in einer 3-4-3-Grundformation auf den Platz der Voith-Arena. In den ersten Spielminuten präsentierten sich die Magdeburger stabil in der Abwehr, ließen kaum Möglichkeiten für die Heidenheimer zu. Durch eine Kette von Fehlern in der Defensive gelang den Gastgebern in der 19. Minute dann aber der Führungstreffer. Nico Hammann, früher selbst ein Heidenheimer, kam zu spät. Sebastian Griesbeck bedankte sich und ließ Alexander Brunst keine Chance. Direkt zuvor hätte Costly schon die Magdeburger Führung besorgen können. Heidenheims Robert Strauß rettete und leitete den Konter ein, der dann im 1:0 endete.

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff musste der 1. FCM noch das 2:0 schlucken. Ein Tor, das nicht hätte zählen dürfen, weil Nikola Dovedan dabei im Abseits stand. Doch das Reklamieren half nichts, der Treffer zählte.

Zurück aus der Kabine stellte Härtel das System auf ein 4-4-2 um, brachte Richard Weil für Aleksandar Ignjovski. Plötzlich war der FCM viel präsenter, kreierte Torchancen am Fließband. Nur ein Treffer wollte nicht gelingen, was nicht zuletzt am starken Heidenheimer Schlussmann lag.

„Mein Fazit fällt heute nicht einfach aus, wir haben 0:3 verloren. Aber es gibt für mich Sachen, die total unterschiedlich sind“, fasste der FCM-Trainer bei der Pressekonferenz zusammen. „Ich habe von meiner Mannschaft ein richtig gutes Auswärtsspiel gesehen, wo wir uns eine Menge Torchancen erarbeitet, auch gar nicht so viel zugelassen haben. Aber im Fußball zählen Ergebnisse.“ Und das wurde durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit noch erhöht. Bitter: Tobias Müller sah auch noch die Gelb-Rote Karte. Für ein Foul, das knapp vor der Strafraumgrenze passierte.

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit unfassbar viele Chancen, Heidenheim hat aus den wenigen Möglichketen Tore gemacht“, musste Härtel die 0:3-Niederlage hinnehmen.

Frank Schmidt, Trainer beim FC Heidenheim, zollte den Magdeburgern Respekt: „Sie verfügen über eine außergewöhnliche Mentalität. Der Unterschied lag in der Effektivität. Unterm Strich hatten wir heute das Quäntchen Glück. Das Ergebnis ist am Ende zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen. Magdeburg ist ein Gegner, der schwer zu besiegen ist.“ Worte, die vielleicht trösten, aber dem FCM nicht helfen. Er bleibt weiter auf Platz 15.

• Tore: 1: 0 Griesbeck (19.), 2:0 Dovedan (43.), 3:0 Schnatterer (90./Elfmeter).

• 1. FC Magdeburg: Brunst – Brégerie, Erdmann (61. Bülter), Müller, Ignjovski (46. Weil), Rother, Hammann, Butzen (76. Lohkemper), Türpitz, Beck, Costly.

• Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Tobias Müller (90.).