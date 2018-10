Ein Wiedersehen mit der alten Elf

Stendal. Er war eine Galionsfigur beim 1. FC Lok Stendal, ist zehn Jahre lang für den Verein auf Torejagd gegangen. Mit Erfolg. Zu Beginn der Saison wechselte Benedikt Nellessen allerdings zum Liga-Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf.

Eine Entscheidung, die vor allem private Gründe hatte. Der 28-Jährige lebt seit Jahren in Berlin. Seine Verabschiedung im Stendaler Hölzchen liegt erst wenige Wochen zurück. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld konnte er noch einmal den Applaus seiner vielen Fans genießen, bevor er endgültig Tschüss sagte.

Am Sonntag kam es zum großen Wiedersehen. Nellessen spielte mit seiner neuen Mannschaft im Oberliga-Pflichtspiel gegen sein altes Team. Und ließ dieses dabei ziemlich alt aussehen. Nicht im Alleingang, sondern mit seiner ganzen Elf, die zu den Spitzenteams der Oberliga Nord zählt. Schon im Vorfeld hatte er sich auf die Partie gegen seine einstigen Kameraden gefreut, wie er im Kurzinterview auf der Webseite seines neuen Vereins erklärt hatte. Er kennt auch die Unterschiede zwischen der Nord- und der Südstaffel. Fußballerisch sei die Nordstaffel besser, die Südstaffel sei mehr körperbetont, meinte er. Die Situation in Stendal hat Nellessen nach wie vor im Blick, weiß um die derzeitigen Personalsorgen. Die Verbindung in die alte Heimat bricht auch nicht ab. Ist sein Vater doch Präsident beim 1. FC Lok. Fußballerisch steht er nun natürlich auf der anderen Seite. Sein Tipp vor dem Spiel: „3:1 für Hertha Zehlendorf.“ Mit dem anvisierten Dreier behielt Nellessen recht. Das Ergebnis war am Ende noch weitaus deutlicher.

Auch wenn sich Lok-Trainer Daniel Fest natürlich voll auf seine eigene Elf konzentriert hat, konnte er Nellessen eine gute Leistung bescheinigen. „Er hat viel dafür getan, dass seine Mannschaft oft Oberwasser hatte, hat viel die Räume besetzt, viel zwischen den Linien gearbeitet.“ Ein Tor gegen seinen Ex-Verein blieb dem Neu-Berliner beim 6:0-Erfolg indes verwehrt. Zwei Treffer hat er bislang auf dem Konto und konnte sich in die Stammelf kicken.

Während es für den Stürmer super läuft, müssen die Stendaler die haushohe Pleite erst einmal verarbeiten und die Schwachstellen genau analysieren. Ein Akteur im Format eines Benedikt Nellessen könnte helfen. Doch seinem Weggang nachzutrauern, bringt nichts.

„Wir werden das Spiel aufarbeiten, die eine oder andere Sache ansprechen“, so Fest. Das wolle er heute beim Training machen. Es sei immer gut, eine Nacht darüber zu schlafen und das Spiel vor seinem geistigen Auge noch einmal Revue passieren zu lassen. Für ihn steht fest: „Wir werden deswegen nicht zusammenbrechen oder die ganze Woche weinen. Wir werden einfach weitermachen mit den Dingen, die wir uns vornehmen.“ Der Lok-Coach hofft, dass sich die Personalsituation ein wenig entspannt. Das Lazarett wird sich noch nicht lichten. Aber immerhin kehrt Johannes Mahrhold aus dem Urlaub zurück und auch Nils Breda könnte im nächsten Spiel gegen Altlüdersdorf wieder zur Verfügung stehen.

Von Sabine Lindenau