Wieder leichte Zuwächse in der Altmark

Von: Tobias Haack, Renee Sensenschmidt

Florian Quaasdorf pfeift für den SSV Havelwinkel Warnau. © Haack, Tobias

Nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter müssen sich auf eine neue Saison vorbereiten. Aus der Altmark greifen wieder einige Referees höherklassig an.

Die neue Fußball-Saison steht in ihren Startlöchern, die Mannschaften von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse stecken in der Vorbereitung oder haben diese bereits abgeschlossen. Nichts geht aber ohne gut ausgebildete Schiedsrichter, die dafür sorgen, dass die zahlreichen Begegnungen ordnungsgemäß über die Bühne gehen.



Auch die Unparteiischen aus der Altmark haben sich in den vergangenen Wochen gut vorbereitet, die Schiedsrichter auf Landesebene mussten ihre Leistungsfähigkeit in den Einstufungstests nachweisen. Das Regelwerk wurde abgefragt, Lauftest absolviert oder müssen für ein paar Nachzügler am 20. August in Dessau noch nachgeholt werden.



Ranghöchster Schiedsrichter der westlichen Altmark ist weiterhin der Gardelegener Michael Damke, der Begegnungen bis zur Verbandsliga pfeifen darf. Torsten Felkel (Eintracht Salzwedel) könnte in der Landesliga noch Unterstützung durch Normen Schütze (SSV Gardelegen) erhalten, sollte dieser seinen Lauftest bestehen. In der Landesklasse amtieren mit Cedric Camehl, Thorsten Ebeling, Guido Eisenschmidt, Burkhard Kramp, Norbert Möllmann und Christoph Rückmann bewährte Kräfte. Nicht mehr in der Landesklasse aktiv ist aufgrund einer Verletzung Mattes Schulze (SSV Gardelegen).



Die höchste Einstufung der östlichen Altmark besitzt Max Goroncy vom Post SV Stendal, der neben seiner Tätigkeit in der Verbandsliga zudem als Assistent in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz kommen wird. Auch Karsten Fettback (1. FC Lok Stendal) ist doppelt gefordert, denn der Verbandsliga-Schiri leitet auch Partien der Futsal-Regionalliga. Wenn sein Lauftest erfolgreich ist, könnte Paul Lemme (TuS Bismark) demnächst in der Landesliga pfeifen. In dieser Spielklasse haben sich Christoph Blasig (Medizin Uchtspringe und Florian Quaaßdorff (Havelwinkel Warnau) bereits bewährt. In die Landesklasse aufgestiegen sind Mayk Kopecki (SV Rochau), Tobias Petzke (Saxonia Tangermünde) und Steffen Lenz (Post SV Stendal). Lk-Einstufungen besitzen weiterhin Christian Braun, Edgar Brehmer, Tobias Hahne, Jan Reinecke, Elfi Schwander, die noch ihren Lauftest absolvieren muss, und Stefanie Wenslau.

Aufgrund erfolgreich durchgeführter Anwärterlehrgänge sieht es im altmärkischen Schiedsrichter-Wesen wieder ein wenig freundlicher aus, die Talsohle scheint durchschritten. Beide KFVs legten wieder zu. In der östlichen Altmark sind nunmehr 94, in der westlichen 72 Schiedsrichter aktiv. „Es sind aber immer noch zu wenig. Wir können alle Spiele nur ordnungsgemäß absichern, weil es einige Unparteiische gibt, die weitaus mehr, als die geforderten 20 Einsätze absichern“, sieht Thomas Kölle, Schiedsrichter-Obmann im KFV Altmark West insbesondere die Vereine in der Pflicht, die nicht die entsprechend ihrer im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften geforderten Unparteiischen besitzen. sen



SR-Liste:

Assistent Bundesliga A-Jugend: Max Goroncy (Post SV Stendal).

Verbandsliga: Karsten Fettback (1. FC Lok Stendal), Michael Damke (SSV Gardelegen).

Landesliga: Christoph Blasig (Medizin Uchtspringe), Florian Quaaßdorff (Havelw. Warnau), Torsten Felkel (Eintracht Salzwedel), Paul Lemme (TuS SW Bismark).

Landesklasse: Cedric Camehl (TSV Kusey), Thorsten Ebeling (SSV Gardelegen), Guido Eisenschmidt (Eintr. Salzwedel), Burkhard Kramp (VfL Kalbe), Norbert Möllmann (Eintracht Mechau), Christoph Rückmann (SV Langenapel), Norman Schütze (SSV Gardelegen), Christian Braun (Möringer SV), Mayk Kopecki (SV Rochau), Steffen Lenz (Post SV Stendal), Tobias Petzke (Sax. Tangermünde), Edgar Brehmer (GW Staffelde), Tobias Hahne (Heide Kl. Schwechten), Jan Reinecke (Schönberger SV), Elfi Schwander (Rossauer SV), Stefanie Wenslau (Medizin Uchtspringe).