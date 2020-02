FCM mit wichtigem Sieg über Jena

Magdeburg - Aufatmen beim 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz holte am Sonnabendnachmittag seinen ersten Dreier im Jahr 2020. Gegen das Drittliga-Schlusslicht Carl-Zeiss Jena gab es am Ende einen deutlichen 6:2 (2:1)-Erfolg.

Wollitz wechselte seine Startelf auf drei Positionen. Für den gesperrten Tobias Müller lief Timo Perthel auf, für Anthony Roczen kehrte Kapitän Christian Beck zurück und für Björn Rother kam Leon Bell Bell.

Wie zuletzt musste der FCM einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Und wirkte nach dem 0:1 durch Daniele Gabriele (8. Minute) auch kurz geschockt. Dann war es Beck, der alle erlöste. Und auch sich selbst. Sein 1:1 per Kopfball nach einer Ecke (25.) gab den Gastgebern einen Schub. Noch vor der Pause war es Marcel Costly, der nach einer durch Sören Bertram per Kopf verlängerten Ecke die 2:1-Pausenführung besorgte (31.).

Nach dem Seitenwechsel schien es so weiterzugehen. Doch statt des ersehnten 3:1 fiel urplötzlich der 2:2-Ausgleich. Umso wichtiger war das 3:2. Nachdem der eingewechslte Sirlord Conteh im Strafraum zu Fall kam, schnappte sich erneut Jürgen Gjasula die Kugel. Wie in den beiden Partien zuvor verwandelte er abgebrüht (69.). Das 3:2 brachte eine ungewohnte Lockerheit. Endlich nutzten die Magdeburger die Räume. Beck und zweimal Conteh vollendeten zum 6:2-Sieg. Damit kletterte der FCM in der Tabelle auf Rang 12.

Tore: 0:1 Daniele Gabriele (8.), 1:1 Christian Beck (25.), 3:1 Marcel Costly (31.), 2:2 Aytac Sulu (57.), 3:2 Jürgen Gjasula (69./Elfmeter), 4:2 Beck (73.), 5:2, 6:2 Sirlord Conteh (78., 89.).

1. FC Magdeburg: Behrens - Koglin, Gjasula, Perthel - Costly, Jacobsen, Preißinger (83. Laprevotte), Bertram (76. Rother), Bell Bell - Chahed (64. Chahed), Beck.

Carl-Zeiss Jena: Coppens - Grösch (85. Kircher), Sulu, Volkmer, Hammann - Rohr - Donkor (67. Mickels), Kübler, Obermair - Günther-Schmidt, Gabriele.

Von Sabine Lindenau