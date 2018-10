Werner wendet den GAU ab

Der Moment der puren Erleichterung: In der Nachspielzeit eines Spiels, in dem der 1. FC Lok Stendal etliche Großchancen liegen ließ, staubte Marcel Werner (Nummer 19) doch noch zum 1:1 ab. Anschließend jubelte die Mannschaft ausgelassen vor ihrem Fanblock. Foto: Haack

Stendal. Es läuft die Nachspielzeit, in einem Spiel, das einmal mehr das ganze Dilemma des 1. FC Lok Stendal, eines Abstiegskandidaten der Fußball-Oberliga, aufzeigt. Die Mannschaft ist bemüht, spielt überzeugend, aber belohnt sich nicht.

Noch einmal gibt es Eckstoß von der linken Seite. Kevin Dagnet legt sich den Ball zurecht und flankt ihn ins Nirgendwo. Glück für Lok: Schiedsrichter Tom Channir pfeift die Szene zurück. Dieses Mal übernimmt der eingewechselte Lukas Breda die Verantwortung, bringt das Leder mit Schnitt zum Tor. Nach einem kurzen Gewühl steht Marcel Werner goldrichtig und trifft zum verdienten 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen eine enttäuschende TSG Neustrelitz. Erstmals in dieser Saison schreiben die Altmärker am Sonntag das Happy End einer Geschichte.

„Das war unsere beste Saisonleistung gegen einen Gegner, den wir stärker eingeschätzt haben“, sagt Kapitän Philipp Groß anschließend, „Wir haben gezeigt, dass wir da unten vielleicht gar nicht hingehören.“ In der Tat spielten die Stendaler, die im Vergleich zum Torgelow-Spiel unverändert aufliefen, gegen Aufstiegskandidat Neustrelitz groß auf. Vor allem im ersten Durchgang agierte Lok mutig und kam zu einer Vielzahl von Chancen. Vincent Kühn (12.) und Niclas Buschke (30.) etwa vergaben nach tollen Kombinationen frei vor dem Tor. Groß kam nach einem Eckstoß gleich mehrfach an den Ball, scheiterte aber an Torwart, Pfosten und einem Gegenspieler auf der Linie. Eine wahnwitzige Szene (31.)!

Die ambitionierten Gäste enttäuschten hingegen auf ganzer Linie. Hätten aber dennoch in Führung gehen können, als Djibril N’Diaye frei vor Bryan Giebichenstein auftauchte, aber keinen klaren Abschluss zustande bekam. Die TSG reklamierte sogar noch auf Strafstoß. Ihr wurde aber lediglich ein Eckball zugesprochen (20.). Das torlose Remis zur Pause schmeichelte den Neustrelitzern sehr. „In der ersten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben uns Chancen herausgespielt und waren mutig“, zeigte sich Lok-Trainer Daniel Fest bei seiner Heim-Premiere zufrieden. Kein Wunder, denn sein offensiv ausgelegter Matchplan griff.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Neustrelitz zumindest defensiv verbessert. Nur selten kam Stendal noch gefährlich vor das Tor. Die größte Möglichkeit bot sich Martin Gödecke, der freistehend an Torhüter Felix Junghan scheiterte (68.). Auf der Gegenseite folgte die Quittung: Nach einem Eckball von rechts stieg Maciej Liskiewicz am höchsten und köpfte zum 1:0 der TSG ein (70.). Bereits kurz nach Wiederbeginn hatte Giebichenstein mit einer starken Parade im Eins-gegen-eins den ersten Einschlag verhindert (49.). Beim 0:1 war er machtlos.

Die Stendaler brauchten eine Weile, um sich nach dem Rückschlag zu fangen. Spätestens mit der Einwechslung von Youngster Maurice Pascale Schmidt fassten sie aber neuen Mut. Der Joker verpasste nach einem Eckstoß den Ausgleich (86.), ehe es Werner in der Nachspielzeit doch noch besser machte.

„Ein verdienter Punkt. Ich weiß gar nicht, warum ihr in der Tabelle unten steht“, lobte TSG-Trainer Tomasz Grzegorczyk. „Wir hätten uns mit mehr belohnen können. Am Ende sind wir aber froh, dass wir den Punkt haben“, konstatierte Daniel Fest.

Von Tobias Haack