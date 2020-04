Wenn es ohne Ball gehen muss

Hält sich mit Fitnesscoach Martin Scheibe auch in Corona-Zeiten in Topform: Liestens Lucas Bresch (l.). Foto: Sen

Altmark – Für den einen ist Sport Lebenselixier. Er ist Fitnesstrainer. Für den anderen ist es dazu geworden. Er hat in gut 14 Monaten durch Sport und gesunde Ernährung 38 Kilogramm abgespeckt.

Lucas Bresch (SV Liesten) und Rosario Schulze (Saxonia Tangermünde) lassen sich durch die Corona-Krise nicht aus der körperlichen Form bringen. AZ-Redakteurin Sabine Lindenau hat mit den beiden Landesklasse-Fußballern über die ungewohnten Zeiten gesprochen, in denen an Mannschaftssport nicht zu denken ist. Sie verraten, wie sie sich fit halten und welche Hoffnungen sie noch für die Saison haben.

Die Corona-Pause im Fußball hält seit drei Spieltagen an, die Ausgangsbeschränkungen gehen in die vierte Woche. Wie fit bist du noch?

Rosario Schulze: Wenn ich überlege, dass es erst drei Spieltage sind, will ich mir die restlichen Wochen ohne Fußball gar nicht vorstellen. Ich denke, dass ich noch genauso fit bin wie bei dem letzten Spiel, das wir gegen Liesten bestritten haben.

Lucas Bresch: Mein Fitnesszustand hat sich während der Saison nicht verschlechtert, denn mit Beginn der Saison 2019/2020 setzen wir beim SVL ein spezielles Trainingskonzept von Invictus Sports-Concept um. Nach diesem Konzept trainiere ich auch während der Corona-Pause weiter. Die Beschränkungen beeinflussen dieses Training also nicht. Nur das fußballspezifische Training fehlt leider und kann somit nicht umgesetzt werden.

Was machst du alles, um fit zu bleiben? Habt ihr vom Trainer einen Plan bekommen?

Schulze: Da ich zurzeit auch zu Hause bin, bleibt viel Zeit, um sich fit zu halten. Ich fahre viel Fahrrad oder führe einige Läufe durch. Am Morgen oder am Abend trainiere ich zu Hause noch mit Kurzhanteln, einem Gymnastikband und mit dem eigenen Körpergewicht, wie z. B. Liegestütze. Aber da gibt es ja mehrere Übungen für zu Hause, die man sich aus dem Internet ziehen kann. Der Trainer hat uns einen Plan gegeben, in dem stand, dass wir einige Läufe absolvieren sollen.

Bresch: Durch das dementsprechende Trainingskonzept absolviere ich funktionelles Training, in dem die Übungen ständig neu angepasst und auch verbessert werden können. Das Training wird dann durch Laufen oder Radfahren begleitet. Einen Trainingsplan vom Trainer gibt es natürlich auch, der dann im Training teilweise ergänzend angewendet wird und das Ganze abrundet.

Wie groß ist die Gefahr, als Couchpotato zu enden? Wie motivierst du dich?

Schulze: Die Gefahr ist nur dann groß, wenn man selbst keine Motivation hat, um sich fit zu halten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist in dieser Zeit, dass man sich gesund ernährt. Die Zeit, um frisch und gesund zu kochen, ist ja da! Meine Motivation liegt darin, mich selbst bestmöglich vorzubereiten, wenn es wieder ans runde Leder geht, damit wir als Mannschaft weiter erfolgreich Spiele absolvieren können. In welcher Liga dies geschehen wird, steht ja noch nicht fest. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir die Saison noch zu Ende führen können, aber mit jedem Tag, der vergeht, sinkt die Hoffnung auf ein Weiterführen der Saison. Im Endeffekt steht an erster Stelle, dass jeder gesund bleibt.

Bresch: Ich denke, dass die Gefahr nur dann besteht, wenn man die Ziele/Trainingseinheiten falsch setzt (zu oft/selten/schwer/leicht) = nicht zielorientiert. Motivieren kann ich mich durch die aktuelle Situation, indem ich diese als Chance sehe und ich mich auf mein Trainingsprogramm mehr fokussiere. Da das Fußballtraining zurzeit leider nicht gestattet ist, steht dafür natürlich mehr Zeit für das Training zur Verfügung. Die Corona-Pause ist für mich die „Vorbereitung“ für die kommende Saison. Aufgrund meiner Tätigkeit als Fitnesstrainer ist die Eigenmotivation eine Grundvoraussetzung.

Wie oft in der Woche trainierst du was? Kraft, Ausdauer, Kraft-Ausdauer?

Schulze: Ich mache jeden Tag etwas, die Übungen, die man zu Hause durchführen kann, mache ich jeden Tag. Zwischen den Ausdauereinheiten (Fahrrad fahren, Läufe absolvieren) lasse ich immer einen Tag Pause. Denn der Körper braucht auch Zeit, sich ein wenig zu regenerieren.

Bresch: Ich mache dreimal pro Woche ein funktionelles Ganzkörperprogramm, teilweise mit, aber auch ohne zusätzliches Equipment. Ergänzend dazu kommen dann noch ein Lauf und eine Radtour. Das ganze Programm ist dann eher im Bereich der Kraft-Ausdauer und Koordination.

Kannst du überhaupt noch mit Ball trainieren? Wie sehr fehlt dir der Fußball?

Schulze: Mit dem Ball zu trainieren ist schwierig, weil ja die Sportplätze gesperrt sind. Einen neuen Ball habe ich mir dennoch bestellt, um wenigstens ab und zu mal einen Ball am Fuß zu haben.

Bresch: Um mit dem Ball zu trainieren, muss ich glücklicherweise nur in den Garten gehen und kann ballspezifische Übungen absolvieren. Aus meiner Sicht war jetzt auch lang genug Pause und wir könnten langsam wieder starten, da mir der aktive Fußball deutlich mehr fehlt, als der aus dem TV. Ich selbst spiele 24 Jahre Fußball und habe so eine Phase, wie die meisten, noch nicht erlebt. Ich denke, die aktuelle Situation verdeutlicht jedem, welchen Stellenwert Fußball hat, egal ob im Profi- oder Amateurbereich.

Wie sehen deine Hoffnungen für die laufende Saison aus? Womit rechnest du?

Schulze: Meine Hoffnung besteht darin, die Saison fortzufahren und sich für die Spiele, die wir als Team so erfolgreich bestritten haben, zu belohnen. Denn ich glaube, nichts ist schöner, als Staffelsieger aus eigener Kraft zu werden. Im Pokal stehen wir auch noch im Halbfinale und haben das Ziel, zu Hause im Finale zu stehen. Und wenn man ein Pokalfinale zu Hause bestreiten kann, will man es auch gewinnen. Ich rechne damit, dass, umso mehr Zeit vergeht, wir die Saison nicht mehr weiterführen können. Wie das Urteil letztendlich aussieht, kann ich auch nicht sagen. Sollten wir aufsteigen dürfen, wäre dies natürlich schön, aber ich bin mir sicher, dass wir mit der Qualität, die wir auf den Platz bringen, auch in der darauffolgenden Saison viele erfolgreiche Spiele abliefern werden. Ich bin gespannt, wie entschieden wird.

Bresch: Hoffnungen habe ich keine. Die Entscheidungen hierfür werden die Verantwortlichen treffen, diese müssen wir dann akzeptieren. Da es verschiedene Möglichkeiten und Szenarien gibt, können wir nur abwarten und die fußballfreie Zeit bestmöglich überbrücken.

Kannst du unseren Lesern noch ein paar Tipps für gute Übungen im „Homegym“ geben? Was lässt sich ohne Equipment trainieren?

Schulze: Wie gesagt, man kann zu Hause viel machen: Liegestütze, Sit-ups, Unterarmstütz. Aber wenn das Wetter es zulässt, sollte man laufen gehen und aufs Rad steigen. Denn nichts ist gesünder als Bewegung an der frischen Luft.

Bresch: Funktionelle Übungen machen, um mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig zu beanspruchen. Zeitliche Vorgaben für die Wiederholungen (z. B. 60 Sekunden) setzen. Progression und Regression einbauen (Übungen werden variiert - schwerer oder einfacher).